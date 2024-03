Korgi je patuljasti pas divovskog srca i miljenik kraljevskih dvora

Kažu kako je korgi malen pas s velikom osobnošću – pametan je, znatiželjan i okretan. Nekad je služio kao ovčarski pas ili pas čuvar u stočarstvu, a visoka je razina energije i dan danas u njegovim genima. Ovi su preslatki dlakavci, koji izgledaju kao likovi iz crtića, uvijek raspoloženi za akciju, a odlično se slažu s djecom kao i s ostalim kućnim ljubimcima, što ih čini izvrsnim obiteljskim psima.

Sve ove osobine pasmine cijenila je i kraljica Elizabeta II koja je tijekom svog života imala više od 30 korgija u svojoj pratnji. Inače, ova pasmina postoji dulje od tri tisuće godina, a u Wales su je donijeli Vikinzi. Prema keltskoj legendi, ovi su psi vukli borbena kola na kojima su se vozile vile kad su išle u boj, dok su neke na njima i jahale. Navodno se otisak vila i dan danas vidi na leđima korgija.

Korgi pas

Na velškom jeziku termin 'korgi' znači 'patuljast pas'. Ove umiljate njuške mogu biti i srednjeg rasta, ali karakteristične su njihove vrlo kratke noge, baš kao kod jazavčara. Mogu doseći do 15 kilograma i do 30 cm u visinu, ali bez obzira na to, iznenađujuće su brzi i spretni. Uz pravilnu njegu i malo sreće, korgi će doživjeti i do doživjeti 15 godina, a najradosniji će biti u obitelji koja je aktivna i slobodno vrijeme provodi u prirodi. Pri tom, vrlo je važno ne zaboraviti korgijevu omiljenu igračku - lopticu. Korgiju je potreban čvrst trening, ali je izuzetno inteligentan i brzo uči. Korgi ima kratku dlaku u raznim bojama, ali je njegova mana prilično intenzivno linjanje – što je veliki (ali po mnogima i jedini) minus ove pasmine jer zahtjeva mnogo čišćenja doma. S obzirom na njihovo izduženo i zdepasto tijelo važno je paziti na njihovu kralježnicu koja je osjetljiva točka ovog preslatkog četveronošca. Ova pasmina ima dvije podvrste, točnije, Britanski je kinološki savez još 1934. godine podijelio korgije u dvije odvojene pasmine:

Velški korgi Cardigan

Ova pasmina korgija ima svoj prirodni, pomalo kitnjasti, rep. Ima dvostruku dlaku koja zahtjeva mnogo četkanja. Mogu biti crno-bijeli, tigrasti ili u crvenim nijansama. Izuzetno su pametni, ali i zabavni – nikad ti neće biti dosadno s njima jer će često izvoditi male slatke nestašluke. Ova je pasmina uglavnom zdrava, eventualno mogu imati problema sa zubima ako ih ne njeguješ, a nešto su skloniji i progresivnoj atrofiji mrežnice te bolesti intervertebralnog diska kralježnice.

Velški korgi Pembroke

Najuočljivija razlika između Cardigan i Pembroke pasmine korgija jest taj što ovi potonji nemaju rep. Također, ova je pasmina korgija nešto manja rasta, a može biti bež, žuto-smeđe i bijelo-crne boje dlake. Baš kao i Velški korgi Cardigan, odličan je izbor za obitelj, a najviše će uživati u dugim šetnjama i igrama s djecom. Odani su i lako ih je dresirati pa su izvrsni i za neiskusne vlasnike. Kao i kod njihovih rođaka Cardigana, ova pasmina ima kratku i gustu dlaku u dva sloja koju treba redovito četkati kako bi bila lijepa, zdrava i sjajna. Općenito, Velški korgi Pembroke nema često zdravstvenih problema, ali zbog pogrešnog i neodgovornog uzgoja ponekad se očituju poteškoće s kukovima i očne mrene, a mogu bolovati i od epilepsije ili Von Willebrandove bolesti.

Korgi štenci

Ako si odlučila da jedan korgi postane novi član tvoje obitelji, od presudne je važnosti pronaći provjerenog uzgajivača i nabaviti zdrave štence. Također, bitno je odmah početi s učenjem kućnih pravila i ranom socijalizacijom. Korgiji su pravi mali lajavci pa treba što prije krenuti raditi na tome da se ova navika stavi pod kontrolu. Korgiji se zapravo vole maziti i ako ih tako navikneš od malih nogu, uživat će u tvojim izljevima ljubavi. Treba još naglasiti kako je ključno da tvoj novi prijatelj ima uravnoteženu prehranu – ali pripazi da ne pretjeraš jer korgi obožava jesti. Koliko god teško bilo odoljeti toj preslatkoj njuškici, morat ćeš naučiti ponekad reći i 'ne'.

