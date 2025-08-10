Tri jednostavna recepta za ukusne popečke od tikvica

Popečke od tikvica je nevjerojatno jednostavno pripremiti čak i ako ne voliš previše vremena provoditi u kuhinji. S malo ugljikohidrata i jako ukusne za nepce. Savršene su kao prilog, lagani ručak ili jednostavna užina, a tikvice su uvijek dostupne što olakšava pripremu ovih divnih zalogaja.
Izabrale smo tri zanimljiva recepta, a kako bi popečci bili savršeno hrskavi vrlo je važno iscijediti što je moguće više tekućine iz tikvica. Kao što ćeš primijetiti nakon što se tikvice naribaju i posole moraju stajati desetak minuta. Tada je vrlo važno iscijediti rukama svu tekućinu. Ako tikvice u sebi sadrže puno tekućine ponekad je potrebno naribati još tikvica kako bi dobila određenu količinu popečaka. Naravno, igraj se sa začinima i dodaj one koje najviše voliš. Dobar tek!
Parmezan za hrskave popečke
Sastojci:
- 2 tikvice srednje veličine
- 2 žličice soli
- 1 jaje, veliko
- 2 mlada luka, sitno nasjeckana
- 1/4 šalice parmezana
- 1 češanj češnjaka, usitnjen
- 1/2 šalice brašna (75 g)
- 1/2 žlice praška za pecivo
- prstohvat papra
- maslinovo ulje
Priprema:
Tikvice naribaj, stavi u zdjelu i dodaj sol, a zatim ih ostavi desetak minuta. Nakon toga iscijedi višak vode rukama.Tikvicama dodaj jaje, mladi luk, parmezan, češnjak. Miješaj dok smjesa ne postane kompaktna. Zatim dodaj brašno i prašak za pecivo te papar. Miješaj sve dok smjesa ne bude ravnomjerna. Treba biti gusta, ali mekana.Zagrij ulje u tavi na srednje jakoj vatri, smjesu stavi pomoću žlice, a zatim popečke pritisni s veliko kuhinjskom žlicom. Peći sa svake strane tri minute.Popečke serviraj tople s jogurtom ili kiselim vrhnjem. Dobar tek!
Popečci s feta sirom i tikvicama
Sastojci:
- 2 tikvice srednje veličine
- 1 žličica soli
- 2 jaja
- 1 mlada luka, sitno nasjeckana
- 2 žlice svježeg kopra, sitno nasjeckan
- 1/2 šalice usitnjenog feta sira
- 1 češanj češnjaka, usitnjen
- prstohvat papra
- 1/4 šalice brašna
- 1/2 žlice praška za pecivo
- 3 žlice maslinovog ulja
Tikvice naribati ili usitniti u blenderu. Zatim ih staviti u zdjelu, dodati sol i pustiti da odstoje desetak minuta. Iscijediti višak tekućine.U velikoj zdjeli umutiti jaja. Pomiješati tikvice, mladi luk, kopar, fetu, češnjak i papar. Zatim dodati brašno i prašak za pecivo i miješati dok smjesa ne postane ravnomjerna.Zagrijati tri žlice maslinovog ulja u tavi na srednje jakoj vatri. Zatim staviti smjesu žlicom i izravnati je velikim kuhinjskom žlicom. Pržiti sa svake strane 2-3 minute. Prema potrebi dodati još ulja tijekom prženja. Poslužiti popečke tople.
Popečci s riccotom i tikvicama
Sastojci:
- 2 tikvice srednje veličine
- 2 češnja češnjaka, usitnjena
- 3 mlada luka, sitno nasjeckana
- 1/2 šalice riccota sira
- 2 jaja, velika
- sol
- papar
- 3/4 šalice brašna
- ulje za prženje
Priprema:
Tikvice naribati ili usitniti u blenderu. Zatim ih staviti u zdjelu, dodati sol i pustiti da odstoje deseta minuta. Iscijediti višak tekućine.U velikoj zdjeli pomiješajte tikvice, češnjak, mladi luk, riccotu, jaja, sol i papar. Dobro promiješati, a zatim umiješati brašno i miješati sve dok smjesa ne postane ravnomjerna.Zagrijati ulje u tavi na srednje jakoj vatri. Zatim staviti smjesu žlicom i izravnati je velikim kuhinjskom žlicom. Pržiti sa svake strane 2-3 minute. Prema potrebi dodati još ulja tijekom prženja. Poslužiti popečke tople.