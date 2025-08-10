Tri jednostavna recepta za ukusne popečke od tikvica

Lagane za pripremu i odlične za kombiniranje s drugim namirnicama. Čak ih i djeca vole i zato ti donosimo tri jednostavna recepta za popečke s tikvicama

Popečke od tikvica je nevjerojatno jednostavno pripremiti čak i ako ne voliš previše vremena provoditi u kuhinji. S malo ugljikohidrata i jako ukusne za nepce. Savršene su kao prilog, lagani ručak ili jednostavna užina, a tikvice su uvijek dostupne što olakšava pripremu ovih divnih zalogaja.

Izabrale smo tri zanimljiva recepta, a kako bi popečci bili savršeno hrskavi vrlo je važno iscijediti što je moguće više tekućine iz tikvica. Kao što ćeš primijetiti nakon što se tikvice naribaju i posole moraju stajati desetak minuta. Tada je vrlo važno iscijediti rukama svu tekućinu. Ako tikvice u sebi sadrže puno tekućine ponekad je potrebno naribati još tikvica kako bi dobila određenu količinu popečaka. Naravno, igraj se sa začinima i dodaj one koje najviše voliš. Dobar tek!

Parmezan za hrskave popečke

Sastojci:

2 tikvice srednje veličine

2 žličice soli

1 jaje, veliko

2 mlada luka, sitno nasjeckana

1/4 šalice parmezana

1 češanj češnjaka, usitnjen

1/2 šalice brašna (75 g)

1/2 žlice praška za pecivo

prstohvat papra

maslinovo ulje

Priprema:

Tikvice naribaj, stavi u zdjelu i dodaj sol, a zatim ih ostavi desetak minuta. Nakon toga iscijedi višak vode rukama.Tikvicama dodaj jaje, mladi luk, parmezan, češnjak. Miješaj dok smjesa ne postane kompaktna. Zatim dodaj brašno i prašak za pecivo te papar. Miješaj sve dok smjesa ne bude ravnomjerna. Treba biti gusta, ali mekana.Zagrij ulje u tavi na srednje jakoj vatri, smjesu stavi pomoću žlice, a zatim popečke pritisni s veliko kuhinjskom žlicom. Peći sa svake strane tri minute.Popečke serviraj tople s jogurtom ili kiselim vrhnjem. Dobar tek!

Popečci s feta sirom i tikvicama

Sastojci:

2 tikvice srednje veličine

1 žličica soli

2 jaja

1 mlada luka, sitno nasjeckana

2 žlice svježeg kopra, sitno nasjeckan

1/2 šalice usitnjenog feta sira

1 češanj češnjaka, usitnjen

prstohvat papra

1/4 šalice brašna

1/2 žlice praška za pecivo

3 žlice maslinovog ulja

Tikvice naribati ili usitniti u blenderu. Zatim ih staviti u zdjelu, dodati sol i pustiti da odstoje desetak minuta. Iscijediti višak tekućine.U velikoj zdjeli umutiti jaja. Pomiješati tikvice, mladi luk, kopar, fetu, češnjak i papar. Zatim dodati brašno i prašak za pecivo i miješati dok smjesa ne postane ravnomjerna.Zagrijati tri žlice maslinovog ulja u tavi na srednje jakoj vatri. Zatim staviti smjesu žlicom i izravnati je velikim kuhinjskom žlicom. Pržiti sa svake strane 2-3 minute. Prema potrebi dodati još ulja tijekom prženja. Poslužiti popečke tople.

Popečci s riccotom i tikvicama

Sastojci:

2 tikvice srednje veličine

2 češnja češnjaka, usitnjena

3 mlada luka, sitno nasjeckana

1/2 šalice riccota sira

2 jaja, velika

sol

papar

3/4 šalice brašna

ulje za prženje

Priprema:

Tikvice naribati ili usitniti u blenderu. Zatim ih staviti u zdjelu, dodati sol i pustiti da odstoje deseta minuta. Iscijediti višak tekućine.U velikoj zdjeli pomiješajte tikvice, češnjak, mladi luk, riccotu, jaja, sol i papar. Dobro promiješati, a zatim umiješati brašno i miješati sve dok smjesa ne postane ravnomjerna.Zagrijati ulje u tavi na srednje jakoj vatri. Zatim staviti smjesu žlicom i izravnati je velikim kuhinjskom žlicom. Pržiti sa svake strane 2-3 minute. Prema potrebi dodati još ulja tijekom prženja. Poslužiti popečke tople.