Psi za početnike: 5 najboljih pasmina za one koji ništa ne znaju o psima

Pitaš se kakav bi pas bi bio najbolji izbor za tebe? Ovo definitivno nije lako pitanje, tim više što će tvoj novi najbolji prijatelj, uz malo sreće, biti dio tvog života mnoge godine. Često se vjeruje kako velike pasmine zahtijevaju više svega - prostora, kretanja i dresure, nego manje pasmine, ali to nije uvijek pravilo. Zapravo, ponekad je istina upravo suprotna.

Kako god bilo, najvažnije je pronaći psa koji će ti odgovarati karakterom, ali je jednako bitno da imaš uvjete zadovoljiti individualne zahtjeve njegove pasmine. Ako si potpuni početnik što se pasa tiče, možda bi bilo dobro da razmisliš o jednoj od pasmina koje slove kao 'lagane za održavanje' i dresuru. Naravno, uvijek postoje iznimke, ali generalno, ovo je 5 pasmina pasa za koje kažu da su najmanje zahtjevne:

Zlatni retriver

Ovaj ljepotan vjerojatno je najbolji izbor za one koji još nikad nisu imali psa. Retriver je veći pas - ali pas s jednako velikim srcem. Savršeno će se uklopiti u svoju novu obitelj jer voli djecu. Znatiželjan je, zaigran i veseo. Zlatni retriver ima nježnu dušu, prilagodljiv je i poslušan. Nije ga teško dresirati jer je osim toga još i pametan te brzo uči. Ipak, treba napomenuti kako su ovim psima nužne duže šetnje, a vole i istraživati nova područja pa ih uvijek istih nekoliko krugova oko zgrade neće usrećiti.

Foto: Unsplash

Kovrčavi bišon

Ovaj preslatki pas koji izgleda kao plišanac idealan je za one koji više vole male pasmine. Bišoni su na prvu slični pudlicama, a za razliku od njih uzgajani su upravo da bi nam bili pratnja i prijatelji. Kovrčavi bišon ima meku i pahuljastu dlaku koja zahtjeva dosta pažnje i uređivanja. S druge strane, baš kao i pudle, bišoni se gotovo uopće ne linjaju što je njihova velika prednost za život u stanu. Bišoni su vjerni i mirnog karaktera i nisu veliki lajavci - a to je još jedna veliki plus kod urbanih pasa. Uz sve navedeno, ova će se bijela loptica uglavnom vrlo dobro slagati s ostalim članovima obitelji, djecom - pa čak i mačkama.

Foto: Pexels

Maltezer

Još jedan mali i slatki psić spada u jednu od najpopularnijih pasmina osobito među obiteljima s djecom i umirovljenicima - i to s pravom. Maltezer ispunjava sva naša očekivanja vezana uz idealnog četveronožnog prijatelja - on je dobroćudan, pametan, zaigran i jednostavan za dresuru. Još jedna od njegovih brojnih prednosti je dug životni vijek - obično doživi više od 12 godina - a neki žive i do 15. Ovi umiljati psići obično su vrlo privrženi svojoj ljudskoj obitelji pa se znaju postaviti i zaštitnički, a nepovjerljivi su prema strancima. Jedini minus je što njihova svilenkasta dlaka, ali i uši, oči i zubi zahtijevaju dosta svakodnevne njege.

Foto: Pexels

Engleski buldog

Ova šarmantna pseća maza idealna je za početnike jer je doduše uvijek dobro raspoložen i umiljat, ali nikad nije naporan i previše nametljiv. Osim toga, ovaj će simpatičan pas ubrzo po dolasku tvoj dom postati dobro prihvaćen novi član obitelji jer je posebno pažljiv prema najmlađim članovima - a dobro se slaže i s drugim ljubimcima. Buldozi umjesti višesatnih šetnji šumom više uživaju u izležavanju na kauču s tobom pa ako nemaš osobito aktivan način života, ovaj će pas biti dobar izbor. Neki ljudi smatraju da mu je minus to što često ispušta vjetrove, a radi toga treba posebno paziti na njegovu prehranu.

Foto: Unsplash

Pudla

Pudla se uzgajala kao lovački pas, ali je u međuvremenu postala više obiteljska pasmina. Ipak, i dalje rado lovi svaki bačeni štap i skočit će u poneku baru ako joj se pruži prilika. Pudla spada u najinteligentnije pasmine, a osim toga je prijateljski raspoložena i voli igru. Ono što se pudli neće svidjeti jest da cijele dane bude zatvorena u kući jer tako ne može razviti svoje brojne potencijale. Pudle rado i brzo uče trikove, a još jedan veliki plus je taj što ti dom neće biti prekriven njihovim dlakama. Pudle su dobar izbor i za alergičare, a minus im je što su prave male lajavice - zato s tim u vezi zahtijevaju malo više truda oko dresure.