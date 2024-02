Koje su pasmine pasa najbolji izbor za život u stanu?

Imati psa jedna je od najboljih stvari na svijetu, no važno je znati da je to ujedno i jako velika briga i obaveza. Odlučiš li nabaviti psa, prije donošenje te odluke svakako bi trebala dobro promisliti hoće li se pas uistinu uklopiti u tvoj način života i hoćeš li biti spremna brinuti se za njega do kraja njegovog života. Nakon toga, potrebno je odlučiti i koja bi pasmina za tebe bila najbolji izbor.

Ako živiš u stanu ili manjem životnom prostoru, najbolji izbor su psi manjeg rasta, pasmine koje se manje linjaju te one kojima odgovara mirniji način života. Ipak, važno je imati na umu da svaki pas, bez obzira na pasminu, treba ići van, boraviti u prirodi i uživati u zabavnim aktivnostima sa svojim vlasnicima.

Potrebno je istaknuti i da je umjesto kupnje, puno bolja opcija udomljavanje psa. Naime, u skloništima diljem Hrvatske nalazi se jako velik broj napuštenih pasa, mješanaca i čistokrvnih pasmina, koji bi voljeli pronaći svoj zauvijek dom. Odlučiš li udomiti psa, on će zauzvrat ispuniti tvoj život s radošću, veseljem i bezuvjetnom ljubavlju.

U nastavku otkrij koje su to pasmine idealan izbor za život u stanu.

Psi manjeg rasta

Manje pasmine pasa puno su bolja opcija za život u stanu jer su takvi psi fleksibilniji, nisu toliko aktivni i dobro se snalaze i u manjem životnom prostoru. Ovo su neke od manjih pasmina pasa kojima odgovara život u stanu:

Francuski buldog – ako želiš imati psa koji ne traži puno aktivnosti, a ujedno je i manji rastom, francuski buldog idealno je rješenje. Ugodan je, znatiželjan i zabavan i voli ljenčariti, a dobro se slaže i s djecom.

Boston terijer – ovi mali i društveni psi prava su 'gradska' pasmina pa i ne čudi da su čest izbor ljudi koji žive u stanovima. Ugodni su, nježni i jako privrženi svojim vlasnicima pa su odličan izbor za obitelji s djecom.

Foto: Pexels

Cavalier King Charles španijel – ova je pasmina vrlo prilagodljiva. Vole biti u stanu, no jednako tako vole i aktivnosti. Nježni su i vole se maziti, a dobro se slažu s drugim psima i s djecom. Imaju dugu i svilenkastu dlaku koju je potrebno redovito četkati.

Mops – ovi simpatični psići dobro su poznati po razigranom karakteru i prilično su prilagodljivi. Manjeg su rasta i slabo se linjaju pa su savršen izbor za stan.

Chihuahua – s obzirom na to da je ovo mini pasmina, chihuahue su idealan ljubimac za stan. Imaju jako kratku dlaku koja se lako održava, a iako nisu pretjerano aktivni, potrebno ih je svakodnevno izvoditi u šetnju.

Foto: Pexels

Psi koji se manje linjaju

Svaki pas ostavlja dlake i na to trebaš biti spremna odlučiš li ga držati u stanu, no postoje neke pasmine koje se manje linjaju pa su kao takve dobar izbor za život u stanu.

Maltezer – maltezeri su izuzetno pametni, razigrani i živahni psi. Manjeg su rasta i ne linjaju se previše, privrženi su i vole djecu. Nisu previše zahtjevni, no važno je istaknuti da ne vole ostajati predugo sami.

Shih Tzu – dostojanstvenog izgleda i druželjubive naravi, ovi su psi danas vrlo čest izbor ljudi koji žive u stanu. Manjeg su rasta, a iako imaju dugu i gustu dlaku, ovi se psi slabo linjaju, no potrebo ju je svakodnevno češljati i redovito šišati. Aktivni su pa ih je potrebno redovito izvoditi van, a dobro se slažu s djecom i drugim životinjama. Idealna su pasmina i za one ljude koji su alergični na pseću dlaku.

Foto: Pexels

Talijanski vodeni pas - Lagotto Romagnolo ili talijanski vodeni pas vrlo je umiljata pasmina srednje veličine koja se ne linja, no kod njih je važno šišati dlaku jednom mjesečno. Ovi su psi jako empatični, aktivni, vole djecu i druge životinje. Vezani su za članove svoje obitelj, zahtijevaju pažnju i ne vole biti sami.