Kako se riješiti komaraca? Evo što stvarno djeluje, a na što ne treba bacati novac

Zujanje i neugodni ubodi komaraca mogu uništiti svako opuštanje tijekom proljetnih i ljetnih večeri. No problem nije samo u iritaciji. Komarci su prijenosnici raznih bolesti, uključujući virus Zapadnog Nila, zbog čega je važno poduzeti učinkovite mjere zaštite. Srećom, kombinacijom preventivnih koraka, pametnim odabirom biljaka i korištenjem provjerenih sredstava, moguće je značajno smanjiti njihov broj i mirno uživati u svom dvorištu ili na balkonu.

Kako se riješiti komaraca?

Najuspješnija dugoročna strategija u borbi protiv komaraca jest eliminacija mjesta na kojima se razmnožavaju. Ženke komaraca polažu jajašca u stajaćoj vodi, gdje se u samo tjedan dana mogu razviti stotine novih jedinki. Zbog toga je ključno redovito pregledavati dvorište i uklanjati sve potencijalne izvore stajaće vode.

Obavezno ispraznite vodu iz podložaka za tegle s cvijećem, starih automobilskih guma, kanti, dječjih igračaka i drugih predmeta koji mogu zadržavati kišnicu. Vodu u pojilicama za ptice i kućne ljubimce mijenjajte barem jednom tjedno. Posebnu pažnju obratite na začepljene krovne oluke, koji su jedno od najčešće zanemarenih legla komaraca. Čak i mala nakupina vode na ceradi ili u udubini u vrtu može postati problematična.

Biljke koje tjeraju komarce

Priroda nudi brojne saveznike u obliku biljaka čiji mirisi prirodno odbijaju komarce. Sadnjom ovih biljaka u blizini terasa, prozora i vrata možete stvoriti mirisnu barijeru. Među najučinkovitijima su lavanda, bosiljak, ružmarin, menta (metvica) i matičnjak. Ove biljke ne samo da su korisne, već i lijepo izgledaju te su često i začinske.

Primjerice, nekoliko tegli s bosiljkom na stolu ili prozorskoj dasci može pomoći u tjeranju komaraca i muha. Ružmarin i kadulja imaju dodatnu primjenu: bacanjem nekoliko grančica na žar roštilja ili u vatru na otvorenom oslobađa se aromatični dim koji je komarcima izrazito neugodan. Za jači učinak, možete protrljati nekoliko listova mente ili lavande među prstima kako biste oslobodili eterična ulja.

Što doista djeluje, a na što ne treba trošiti novac

Tržište je preplavljeno proizvodima koji obećavaju život bez komaraca, no nisu svi jednako učinkoviti. Znanstvena istraživanja i iskustva korisnika jasno pokazuju što pomaže, a što je samo marketinški trik.

Djeluje protiv komaraca

Osobni repelenti: Sredstva koja sadrže DEET ili pikaridin smatraju se zlatnim standardom i pružaju najpouzdaniju zaštitu. Nanose se izravno na kožu i odjeću te su, kada se koriste prema uputama, sigurni za upotrebu.

Ventilatori: Komarci su iznenađujuće slabi letači. Postavljanje običnog ventilatora na terasu ili balkon stvara struju zraka koja im onemogućuje let i slijetanje. Budući da često lete niže, usmjeravanje ventilatora prema nogama može biti posebno djelotvorno.

Fizičke barijere: Mrežice na prozorima i vratima najjednostavniji su i najsigurniji način da komarce zadržite izvan doma.

Ne djeluje protiv komaraca

Citronela svijeće: Iako popularne,[studije su pokazale da svijeće s uljem citronele ne pružaju značajno bolju zaštitu od dima obične svijeće. Njihov je domet vrlo ograničen i vjetar ih lako omete.

UV lampe ("bug zappers"): Ovi uređaji privlače i uništavaju velik broj insekata, no nažalost, komarci čine tek neznatan postotak ulova. Većinom stradavaju bezopasni noćni kukci poput moljaca.

Ultrazvučni uređaji: Znanstvene studije opetovano su potvrdile da uređaji koji emitiraju zvuk visoke frekvencije nemaju apsolutno nikakav učinak na odbijanje komaraca.

Za ugodno ljeto bez uboda, ključ je u integriranom pristupu. Uklonite stajaću vodu, okružite se biljkama koje komarci ne vole i koristite provjerene metode zaštite poput ventilatora i kvalitetnih repelenata.