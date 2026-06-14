Ovan, blizanci i rak znakovi ovaj tjedan, a kakva je prognoza za svaki znak otkrij u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Vaša privlačnost je na vrhuncu. Venera u lavu budi strasti i stavlja vas u središte pozornosti, čineći vas neodoljivima. U postojećim vezama strast se ponovno rasplamsava, a samci s lakoćom privlače nove prilike. POSAO: Energični ste, ambiciozni i sve obveze izvršavate s lakoćom. Srijeda, 17. lipnja, vaš je sretan dan, idealan za predstavljanje kreativnih ideja koje bi vam mogle osigurati napredak. Ne bojte se preuzeti vodstvo. ZDRAVLJE&SAVJET: Na rubu ste iscrpljenosti zbog preuzimanja tuđih tereta. Naučite reći "ne" i postavite jasne granice kako biste sačuvali vlastitu energiju. Vrijeme je da se svjesno povučete i odmorite.

Bik

LJUBAV: Povezanost s voljenom osobom jača kroz duboke razgovore o neuobičajenim temama. Samci tragaju za srodnom dušom, a ne za prolaznom avanturom. Petak, 19. lipnja, donosi spoznaju da ne morate sve nositi sami. POSAO: Osobni projekti imaju ogroman potencijal za uspjeh, osobito u prvoj polovici tjedna. Djelovanje iz sjene i miran, staložen pristup donijet će najbolje rezultate. Vaša kreativna energija cvjeta kod kuće. ZDRAVLJE&SAVJET: Promjene oko vas izazivaju nemir. Umjesto da se grčevito držite starih navika, otvorite srce i priznajte si strahove. Prihvaćanje je ključ vašeg unutarnjeg mira ovog tjedna.

Blizanci

LJUBAV: Društveni život je u prvom planu, ali nećete zanemariti ni voljenu osobu. Uspijevate sve uskladiti. Mladi Mjesec iz prošlog tjedna otvara vam novo, moćno poglavlje u životu. Ponedjeljak, 15. lipnja, donosi vam iznenadne ideje o tome tko želite postati. POSAO: Sada kada imate jasniju sliku kamo želite ići, planeti vam daju alate da to i ostvarite. Vaša inteligencija i duhovitost dolaze do izražaja, osobito krajem tjedna pod utjecajem Mjeseca u djevici. ZDRAVLJE&SAVJET: Vrijeme je za unutarnje čišćenje. Preispitujete odnose koji vam crpe energiju i shvaćate da ste u želji za mirom pristajali na mrvice. Ne zanemarujte vlastite potrebe.

Rak

LJUBAV: Početak tjedna donosi iscjeljenje i utjehu, s Mjesecom u vašem znaku. Ljubav možete pronaći na putovanju ili izvan uobičajenih mjesta. Nedjelja, 21. lipnja, označava početak vaše sezone i osobne nove godine. POSAO: Sredinom tjedna fokus se prebacuje na financije. Spoj Mjeseca i Venere u lavu mogao bi vas potaknuti na trošenje, ali i na ozbiljnije shvaćanje financijske situacije. Moguća je nova motivacija na poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Emocionalno ste iscrpljeni jer ste postali utočište za probleme svih oko sebe. Vrijeme je da zatvorite vrata tuđim dramama i posvetite se sebi. Odmor vam je prijeko potreban.

Lav

LJUBAV: Očekuje vas uzbudljiv tjedan s Venerom u vašem znaku, koja vam daje dodatnu dozu samopouzdanja i energije. Srijeda, 17. lipnja, vaš je dan za lansiranje ideja, pregovore u vezi ili jednostavno za uživanje u ljubavi. POSAO: Na početku tjedna fokusirani ste na uspjeh i shvaćate koliko možete postići uz podršku drugih. Sredinom tjedna, Mjesec u vašem znaku donosi smirujuću energiju i radosne trenutke. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša ponosna vanjština skriva duboku čežnju za nježnošću. Skinite masku nepobjedivosti i dopustite si da budete ranjivi. Ne morate uvijek biti najjači. Za vikend usporite i odmorite.

Djevica

LJUBAV: Fokus je na prijateljstvima, a vi postajete suosjećajniji i spremniji pomoći onima do kojih vam je stalo. Vaše ljubavne dogodovštine postaju tema razgovora u društvu, gdje ste popularni i zabavni. POSAO: Važni razgovori o karijeri su u tijeku. Ponedjeljak, 15. lipnja, donosi iskru inspiracije za poslovni život. Slijedite neočekivani trag ili predložite ideju koja se čini previše smjelom. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša potreba da sve kontrolirate sudara se sa stvarnošću. Planovi se mogu raspasti, što izaziva napetost. Iskoristite to kao priliku da naučite lekciju o prepuštanju i fleksibilnosti.

Vaga

LJUBAV: Suočavate se s posljedicama svoje sklonosti da svima udovoljite. Osjećaj praznine potiče vas da jasno izrazite svoj stav, čak i ako se to nekome ne svidi. To će vam vratiti unutarnju snagu. POSAO: Osjećate se spremnije preuzeti kontrolu i vodstvo. Nedjelja, 21. lipnja, idealan je dan da zatražite povišicu, prijavite se za posao ili konačno preuzmete titulu koju zaslužujete. Brze odluke su bolje od predugog razmišljanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Balans između poslovnog i privatnog života je ključan. Potreban vam je odmor i opuštanje kod kuće. Jasno izražavanje stava donijet će vam kratkotrajan nemir, ali dugoročno samopoštovanje.

Škorpion

LJUBAV: Pojačane emocije mogle bi uzdrmati vašu vezu. Osjećate se dovoljno snažno za donošenje teških odluka. Vodena energija na početku tjedna potiče vas da budete pobjednik u svemu što radite. POSAO: Sredina tjedna otkriva što želite postići u idućoj godini. Venera u lavu služi kao uvod u ono što donosi Jupiterov tranzit. Pažljivo planiranje pomoći će vam da ostvarite stalan napredak. ZDRAVLJE&SAVJET: Opsjednuti ste situacijom iz prošlosti koja vam crpi energiju. Okretanje unatrag truje vašu sadašnjost. Iskoristite ove dane za svjesno opraštanje i oslobađanje tereta.

Strijelac

LJUBAV: Želite zavesti osobu koja vam se sviđa, ali okolnosti vam možda neće ići na ruku. Budite strpljivi. Samci lako ulaze u nova poznanstva, ali ih zanimaju samo dublji odnosi. POSAO: Očekuje vas neočekivan i povoljan poslovni prijedlog. Iako ćete u početku biti zatečeni, brzo ćete shvatiti da je to dobra prilika. Petak, 19. lipnja, dan je za resetiranje vaših poslovnih navika. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se sputano, a unutarnji nemir mogao bi vas navesti na nepromišljene odluke. Pravi izazov nije nedostatak slobode, već nedostatak fokusa. Okrenite se unutra, umjesto da tražite uzbuđenja vani.

Jarac

LJUBAV: Postajete otvoreniji i društveniji. Samci bi mogli upoznati nekog novog preko prijatelja, dok će zauzeti uživati u izlascima. Petak, 19. lipnja, otvara nježno i obećavajuće poglavlje u vašem romantičnom životu. POSAO: Odnosi su u fokusu, a Jupiter u raku donosi jasnoću i razumijevanje u partnerstva. Težite visokim ciljevima, a okolnosti i ljudi vas podržavaju. Mogući su manji izazovi s nadređenima. ZDRAVLJE&SAVJET: Pod teškim ste teretom jer mislite da sve ovisi o vama. Vrijeme je da dio obveza s povjerenjem prepustite drugima. Ne zaboravite na odmor, ključan je za vaše blagostanje.

Vodenjak

LJUBAV: Moguća je potreba za distancom od voljene osobe, ali ostat ćete raspoloženi za zabavu. Nedjelja, 21. lipnja, donosi sreću ako kažete "ne" jednoj obavezi i "da" svom tijelu i odmoru. POSAO: Dnevne rutine su u fokusu. Mjesec u raku podsjeća vas da ostanete organizirani. Sredinom tjedna komunikacija s partnerima postaje lakša. Suradnje za nove projekte dobro su postavljene. ZDRAVLJE&SAVJET: Preispitujete svoj društveni krug i shvaćate tko su vam pravi prijatelji. Ta spoznaja može biti bolna, ali vas oslobađa iluzija i jača vas za budućnost.

Ribe

LJUBAV: Pred vama su lijepi ljubavni dani. Mjesec u raku na početku tjedna donosi romantiku i ljubav. Nedjelja, 21. lipnja, obasjava vaš sektor zadovoljstva, kreativnosti i romanse, čineći vas magnetom za lijepe stvari. POSAO: Financijska situacija se poboljšava. Dobivate priliku pokazati svoju vrijednost, a moguća je i nova, odgovornija uloga ili zanimljiva ponuda. Vaš trud će napokon biti prepoznat. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša sklonost bijegu u svijet mašte suočava se sa stvarnošću. Prešućeni sukob ili strah izbit će u prvi plan. Skupite hrabrost i suočite se s time - to je put prema iscjeljenju.