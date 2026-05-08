Prirodna zaštita: Ove biljke tjeraju komarce

Sadnjom mirisnih i lijepih biljaka, svoj balkon i vrt možete pretvoriti u ugodnu oazu u kojoj ćete vi uživati, a komarci će je zaobilaziti u širokom luku

S dolaskom toplijih dana dolazi i želja za provođenjem vremena na otvorenome, no idilu često kvare nepozvani gosti - komarci. Prije nego što posegnete za kemijskim sredstvima, rješenje potražite u prirodi. Određene biljke svojim intenzivnim mirisima stvaraju mirisnu barijeru koja može pomoći u obrani od ovih dosadnih napasnika, istovremeno uljepšavajući vaš prostor.

Kako biljke djeluju protiv komaraca?

Tajna leži u eteričnim uljima koja se nalaze u listovima i cvjetovima mnogih biljaka. Mirisi koje mi smatramo ugodnima i osvježavajućima, poput onih lavande, citronele ili bosiljka, za komarce su odbojni. Oni maskiraju mirise koji ih privlače, poput ugljikovog dioksida koji izdišemo, i otežavaju im pronalazak mete.

Ipak, važno je znati da biljke same po sebi, dok mirno stoje u tegli, imaju ograničen domet. Njihova se učinkovitost znatno povećava kada se ulja oslobode. To se postiže gnječenjem ili trljanjem listova, čime se miris intenzivira i širi zrakom. Zato je dobro proći rukom kroz grm ružmarina ili protrljati listić bosiljka dok sjedite na terasi.

Najbolje biljke protiv komaraca

Kombinacijom nekoliko različitih vrsta možete stvoriti ne samo djelotvornu, već i vizualno privlačnu obranu. Postavite ih na strateška mjesta - uz prozore i vrata, oko prostora za sjedenje ili kao mirisni obrub gredica.

Lavanda (Lavandula)

Omiljena zbog svog umirujućeg mirisa, lavanda je izrazito neugodna komarcima, muhama i moljcima. Njezin miris dolazi od esencijalnih ulja koja sadrže spoj linalol, poznat po svojim insekticidnim svojstvima. Uspijeva na sunčanim položajima i idealna je za uzgoj u posudama.

Citronela (Cymbopogon nardus) i limunska trava (Cymbopogon citratus)

Ove trave najpoznatije su po svom repelentnom djelovanju. Njihov snažan miris limuna osnova je mnogih komercijalnih proizvoda protiv komaraca. Kako se radi o tropskim biljkama, u našim je krajevima najbolje uzgajati ih u većim teglama koje se tijekom zime mogu unijeti u zaštićeni prostor.

Bosiljak (Ocimum basilicum)

Neizostavan začin mediteranske kuhinje ujedno je i snažan repelent. Teglice s bosiljkom na prozorskoj dasci ili stolu na terasi mogu pomoći da komarci ne ulaze u kuću. Njegov jak miris posebno im smeta.

Ružmarin (Salvia rosmarinus)

Intenzivna aroma ovog zimzelenog grma odbija i komarce i muhe. Osim što je koristan kao biljka repelent, nekoliko grančica ružmarina ubačenih u žar roštilja oslobodit će mirisni dim koji će dodatno rastjerati insekte.

Mačja metvica (Nepeta cataria)

Pripada porodici metvica, a osim što privlači mačke, izuzetno je učinkovita u odbijanju komaraca. Sadrži spoj nepetalakton, koji je prema istraživanjima značajno jači repelent od komercijalnih sastojaka. Lako se uzgaja i brzo širi.

Metvica (Mentha)

Poznata je po brzom i agresivnom širenju, stoga ju je pametno saditi u posudama kako ne bi preuzela cijeli vrt. Njen svjež i jak miris, koji sadrži mentol, učinkovito zbunjuje i odbija komarce.

Matičnjak (Melissa officinalis)

Kao i metvica, brzo se širi pa je idealan za uzgoj u teglama. Listovi imaju ugodan miris limuna koji je vrlo odbojan komarcima. Protrljate li svježe listove po koži, možete dobiti kratkotrajnu prirodnu zaštitu.

Kadifica (Tagetes)

Ove zahvalne i šarene jednogodišnje biljke unose vedrinu u svaki vrt. Njihov specifičan i jak miris odbija ne samo komarce, već i druge biljne nametnike, što ih čini odličnim susjedima u povrtnjaku.

Neven (Calendula officinalis)

Osim svojih ljekovitih svojstava i prekrasnih narančastih cvjetova, neven je i koristan saveznik u vrtu. Sadrži piretrin, prirodni insekticid koji je čest sastojak komercijalnih repelenata i učinkovito tjera komarce.

Kako se riješiti komaraca?

Osim sadnje pravih biljaka, ključno je ukloniti uvjete koji pogoduju razmnožavanju komaraca. Neke ukrasne biljke, iako lijepe, mogu stvoriti više problema nego koristi. Izbjegavajte biljke koje zadržavaju vodu, poput lopoča u stajaćoj vodi ili bromelija čiji listovi tvore male rezervoare. Gusto raslinje poput bambusa ili bršljana pruža komarcima vlažno i sjenovito sklonište tijekom dana. Najvažniji korak u ekološkom pristupu suzbijanju komaraca jest eliminacija stajaće vode. Redovito praznite tanjuriće ispod tegli za cvijeće, kante, dječje igračke i sve druge posude u kojima se može nakupljati kišnica, jer su upravo to mjesta gdje ženke komaraca polažu svoja jajašca.