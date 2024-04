Spava ti se usred dana? Trikovi uz koje ćeš pobijediti pospanost na poslu

Koliko god bismo uvijek htjeli biti koncentrirani i produktivni, to često nije moguće. Nekima je draže najteže zadatke obavljati ujutro jer su tada svježi i puni ideja. Drugi su pak noćne ptice i tvrde da najbolje funkcioniraju dok većina spava. Oni koji rano ustaju često imaju problem s popodnevnom pospanošću – posebice ako su noć prije spavali manje od sedam ili osam sati.

Možda je najbitnije znati da čovjek ne može biti jednako fokusiran svih osam sati tijekom radnog vremena pa je preporuka da se prije obavljanja zadataka probaš organizirati, podijeliti ih u logične cjeline te si barem svakih 45 minuta priuštiti kratku pauzu tijekom koje ćeš protegnuti noge i udahnuti zraka. A uhvati li te popodnevni umor, velike su šanse da ćeš odmah posegnuti za kavom. No i s kofeinom treba biti oprezan i bilo bi najbolje kad bi ga izbjegavala u kasnopopodnevnim satima.

Kreni od najtežih zadataka

Umjesto toga, postoji nekoliko trikova kako pobijediti pospanost usred dana. Prvi je naravno da svoj ritanm uskladiš sa zadacima koji su pred tobom. Važne odluke, kreativno pisanje, kodiranje, zahtjevni fizički poslovi... – njih bi u najboljem slučaju trebala činiti na početku radnog dana, onda kad imaš osjećaj da imaš energije. Kad ti fokus splasne, okreni se manje zahtjevnim zadacima. Ipak, morat ćeš sama procijeniti koji spadaju u tu skupinu.

Drugi važan savjet znaju i ptice na gradi. Prošetaš li samo desetak minuta, velike su šanse da ćeš se osjećati bolje i odmorno. Možeš brzim korakom prošetati po zgradi, preći stepenice ili izaći na zrak. Kretanje dovodi više kisika i pomaže ti prevladati umor. Osim toga, čovjek nije biće sjedenja nego biće kretanja – reći će to svaki stručnjak. Stoga bi tjelovježba trebala biti važan dio tvoje rutine, posebno prije ili nakon posla jer sjedilački način života kojim smo izloženi i do 10 sati dnevno negativno utječe na naše zdravlje. Ako pak redovito vježbaš, s vremenom bi mogla osjetiti bolje raspoloženje i više energije.

Foto: Unsplash

Glazba čini čuda

Treći savjet možda već i sad primjenjuješ. Mnogi rade dok im glazba svira u pozadina, a upravo omiljena playlista ima moć razbuđivanja, ali i fokusiranja. Moguće je da će te brzi taktovi razbuditi i ubrzati te, no isto tako neki ljudi preferiraju lagane instrumentale ili klasičnu glazbu.

Osim pametne raspodjele posla, redovitih pauza i rastezanja, za prevenciju pospanosti najvažniji je kvalitetan san. Bilo bi najbolje kad bi svaku večer lijegala u slično vrijeme, omiljenim se rutinama opustila prije spavanja te izbjegavala korištenje mobitela, tableta ili laptopa u krevetu jer to svjetlo može poremetiti san i učiniti da teže zaspiš. Važno je znati da neprospavane noći ostavljaju traga, a ako je pak san koliko-toliko kvalitetan manje ćeš osjetiti te padove energije.

A što je s popodnevnim drijemanjem?

Drijemanje je OK, ali...

To može biti sjajna stvar za 'osvježivanje' mozga i vraćanje fokusa, no pod uvjetom da traje od 10 do najviše 30 minuta. Sve duže od toga može izazvati još veću pospanost. Dakle, kratak popodnevni odmor povećava energiju. Štoviše, jedno kinesko istraživanje pokazalo je da je redovito drijemanje povezano s boljim kognitivnim funkcijama kod osoba starije životne dobi. Izgledno je da ti ono može pomoći, no ipak je bolje dugoročno uvesti zdrave navike i odlaziti spavati na vrijeme – koliko god to nekad bilo teško.