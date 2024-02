Kako se buditi ranije, lakše i s više energije?

Nije tajna da način na koji započinjemo jutro može snažno utjecati na to kako ćemo se osjećati taj dan. Ako se svako jutro budiš prekasno i bez energije, vrlo je vjerojatno da ćeš cijeli dan biti bezvoljna i pod stresom.

Uspješni ljudi dobro su poznati po svojim jutarnjim navikama i rutinama i lako je pretpostaviti da je tajna njihova uspjeha barem donekle povezana s time kako izgledaju njihova jutra. Pridržavanje određenih rutina daje nam disciplinu, energiju i motivaciju. Iako svi mi imamo različite navike, jedno je sigurno – pridržavanje određene rutine koristi našem blagostanju, što je i znanstveno dokazano.

Međutim, kako piše Vogue, u svim tim inspirativnim pričama o savršenim jutarnjim rutinama često se zanemaruje jedan važan čimbenik – da bismo slijedili određenu rutinu, moramo se probuditi osjećajući se dobro. Ako nisi jutarnji tip ili zimi patiš od sezonskog afektivnog poremećaja, to je puno lakše reći nego učiniti.

Na sreću, stručnjaci tvrde da postoje načini koji svakome mogu pomoći da se probudi lakše i s više energije. Neke od njihovih korisnih savjeta i trikova donosimo u nastavku.

Kvalitetan san na prvom mjestu

Uobičajeno je da ćemo se povremeno probuditi bez energije, no ako se to događa redovito, trebalo bi razmotriti u čemu je stvar, otkrila je za Vogue stručnjakinja za spavanje dr. Rebecca Robbins. Trebamo naučiti savladati buđenje iz sna, razbuđivanje i spremnost za početak dana, no to uvelike ovisi o našoj kvaliteti sna – odnosno sposobnosti da što lakše utonemo u san. Ako je rutina spavanja loša ili ako spavamo manje od 7 sati tijekom noći, normalno je da ćemo se ujutro osjećati umorno i bezvoljno. Problemi sa spavanjem u većini se slučajeva mogu jednostavno riješiti malim promjenama u svakodnevnim navikama, ističe Robbins.

Ponovno postavljanje ritma

Istraživač dugovječnosti dr. Diogo Barardo kaže da bi naš cirkadijalni ritam i naša potreba za snom trebali "djelovati zajedno kao savršena simfonija", no zbog modernog okruženja, užurbanog rasporeda i utjecaja tehnologije, ova "simfonija" se lako narušava. S obzirom na to da je naš cirkadijalni ritam pod utjecajem svjetla, stručnjak za dugovječnost i spavanje Chris Mirabile preporučuje prigušivanje svjetla u domu i na elektroničkim uređajima u večernjim satima. Barem 30 minuta prije odlaska na spavanje trebali bismo u potpunosti ugasiti svjetlo i mobitele. To bi nam trebalo pomoći da lakše zaspimo i da san bude dublji i kvalitetniji.

Svjetlost pomaže kod buđenja

Svjetlost značajno utječe na naš cirkadijalni ritam, a stručnjaci za taj utjecaj imaju i posebnu riječ – zeitgeber. Pod tim pojmom podrazumijevamo sve one znakove koji našem tijelu govore kada je vrijeme za buđenje, a kada za spavanje, pojasnio je Barardo. Kada naše oči vide svjetlost, mozgu je to signal za buđenje. Dakle, baš kao što bismo trebali smanjiti izlaganje svjetlu navečer kako bismo potaknuli pospanost, u jutarnjim satima trebali bismo učiniti suprotno izlažući se prirodnom svjetlu kako bismo se lakše probudili. Čim se ujutro probudimo, trebali bismo razmaknuti zavjese i ako je moguće – izaći van na svjež zrak.

Fizička aktivnost i doručak smanjuju pospanost

Osim na svjetlost, naš cirkadijalni ritam oslanja se i na druge signale. To uključuje i tjelesnu aktivnost i vrijeme obroka. Čak su i studije potvrdile da tjelovježba odmah ujutro može smanjiti pospanost, a otkriveno je i kako jedenje doručka općenito poboljšava budnost i daje nam energiju potrebnu za bolji početak dana.

Treba biti dosljedan

Nije važno samo što ćemo učiniti ujutro, pridržavanje dosljednog rasporeda što je više moguće osigurava da naš cirkadijalni ritam 'ostane na pravom putu'. Važno je uspostaviti zdravu rutinu spavanja – znači odlaziti na spavanje i buditi se svaki dan u isto vrijeme, čak i vikendom, savjetuju stručnjaci. Trebali bismo uskladiti svoje obroke, tjelovježbu i sve ostale aktivnosti sa svojim idealnim rasporedom. Naša rutina buđenja važna je baš kao i rutina opuštanja. U idealnom slučaju, to je ona rutina koje se možemo pridržavati i koja će nam pomoći da što lakše prijeđemo iz faze spavanja u fazu budnosti.

Meditacija i kava također razbuđuju

Ipak, ponekad ćemo se ujutro osjećati umorno i bezvoljno, bez obzira na to kako smo spavali prethodnu noć. To je normalno biološko stanje, no postoje tehnike razbuđivanja koje u takvim trenucima mogu biti izuzetno korisne. Jedna od njih je meditacija. Mnogi stručnjaci preporučuju meditaciju odmah ujutro – jer je naš mozak nakon buđenja u opuštenom stanju što nam omogućava da se lakše opustimo i riješimo se osjećaja stresa. Osim toga, studije su otkrile da redovita meditacija povećava budnost, a može smanjiti i potrebu za snom. Ako ti meditacija ne odgovara, postoje brojni drugi načini za razbuđivanje, poput umivanja hladnom vodom ili tuširanja. Dakako, pomaže i kava. Koliko god očito zvučalo, dokazano je da jutarnja šalica kave pomaže da se razbudimo, poboljšava performanse i daje nam energiju.

Usklađenost s prirodnim ciklusima

Mi smo svi dio prirode, a priroda ima cikluse. Naša sposobnost da se lakše probudimo povezana je sa svime što radimo. Na način na koji se budimo ne utječe samo kvaliteta sna, već i sve naše aktivnosti tijekom dana. Naš san je podijeljen na cikluse, od kojih svaki traje oko 90 minuta. Ti se ciklusi sastoje od različitih faza, a svaka faza ima određenu ulogu. Tijekom noći bilo bi idealno 'proći' kroz 4 do 5 ciklusa, zato i vrijedi ono pravilo o osam sati sna, pojašnjavaju stručnjaci. San pomaže našem tijelu da se odmori i regenerira. Dobar san neophodan je za naše cjelokupno zdravlje i opću dobrobit. Ukratko, želimo li se ujutro buditi lakše i više energije, kvalitetan san je prvi i najvažniji korak u stvaranju savršene jutarnje rutine.

