Živciraju te kolege i šef? Evo kako smiriti svakodnevni stres

Nažalost, stres je danas nemoguće izbjeći, a mnogi smatraju kako je on 'nusprodukt' modernog života. Međutim, stresom je jako važno znati upravljati i svesti ga na minimum jer u protivnom šteti našem zdravlje te doprinosi razvoju mnogih bolesti.

Kod većine osoba najveći izvor stresa je posao, a bilo da je to zbog prevelikog broja obaveza, neugodnih situacija na radnom mjestu ili nerealnih rokova, svatko od nas više se puta suočio s radnim opterećenjem i pritiskom.

Zdravi stres u malim dozama nije opasan, no problemi nastaju kada se stres nakuplja, često dovodeći do točke izgaranja, tzv. 'burnouta'. Da bismo to izbjegli, ključno je naučiti nositi se sa stresom na radnom mjestu prije nego nas on posve uništi. Nekoliko korisnih savjeta i trikova stručnjaka o tome kako upravljati stresom na radnom mjestu donosimo u nastavku:

Nemoj zanemarivati svoju self-care rutinu

U vremenu kada nismo na poslu jako je važno posvetiti se sebi i svojim malim ritualima koji nas vesele. Psiholozi ističu da nam je svima potreban period u kojemu ćemo se u potpunosti isključiti. U tim trenucima, ugasi mobitel i uživaj u svojim hobijima ili aktivnostima koje te ispunjavaju. Self-care rutina puno je više od odlaska na masažu ili tople kupke, to je način na koji brinemo o svom mentalnom zdravlju stoga je ne bismo trebali zanemarivati. Trebali bismo povremeno odvojiti vrijeme samo za sebe.

Uzmi pauzu

Kada radni pritisak postane prevelik, uzmi pet ili deset minuta pauze i fokusiraj se samo na svoje disanje. Stručnjaci ističu da je dobro raditi vježbe disanja u onim trenucima kada se osjećamo preopterećeno. Pauza za disanje vratit će energiju tvom tijelu i umu i pomoći ti da se osjećaš smirenije, bistrije i opuštenije.

Odredi prioritete

Svi se svakodnevno suočavamo s velikim brojem obaveza i raznih zadataka i ponekad je naprosto nemoguće napraviti sve. U takvim trenucima ključno je odrediti prioritete i znati reći 'ne' onim stvarima koje nisu toliko važne. Ako neki zadatak nije neophodan ili bi ga mogao obaviti netko drugi, oslobodi se zadataka na svojoj listi i delegiraj kad god je to moguće.

Otiđi na šetnju u prirodu

Šetnja prirodom jedan je od najučinkovitijih načina za rješavanje stresa. Kad god imaš prilike, prošeći parkom ili šumom. Osim što je odlična za relaksaciju, šetnja je i jako korisna za naše zdravlje. Redovite šetnje prirodom čine čuda za kondiciju, smanjuju rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti i produljuju nam životni vijek. U onim trenucima kada se ne možemo maknuti od radnog stola, čak i samo gledanje slika prirode može biti korisno jer nam pomaže da se opustimo, a poboljšava i koncetraciju, navode psiholozi.

Razgovaraj s drugima koji rade slične poslove

Dijeljenje iskustava s drugim ljudima koji rade u istoj industriji može biti vrlo korisno, smatraju stručnjaci. Razgovaraj s kolegama ili poznanicima koji rade iste poslove ili u sličnom radnom okruženju i razmijenite svoja iskustva. Drugačije perspektive uvijek su dobrodošle, a tuđe ideje možda te inspiriraju da pronađeš rješenja za izazove s kojima se suočavaš na radnom mjestu.

Suosjećanje je važno

Empatija bi mogla biti naša supermoć na poslu, smatraju stručnjaci. Korištenje empatije, iznutra i izvana, može značajno utjecati na razinu stresa. Ne možemo kontrolirati tuđe ponašanje, ali možemo kontrolirati svoje reakcije i upravo se u tome krije naša snaga. Kada se pojave stresni trenuci, najbolje je situaciju sagledati iz neke šire perspektive. Empatija prema drugima, ali i prema sebi, ključna je za preživljavanje u stresnom radnom okruženju.

Pronađi svoju mantru

Vizualni podsjetnici izuzetno su koristan alat na poslu, bilo da je riječ o umirujućoj mantri, inspirativnim citatima ili afirmacijama. Razmisli koje bi poruke voljela čuti u stresnim situacijama, a zatim ih zapiši i pobrini se da ti budu na vidljivom mjestu u svakom trenutku.