60 godina cvjetne raskoši: Sutra počinje Floraart, Bundek postaje cvjetna oaza

Zagrebački park Bundek uskoro će ponovno postati epicentar cvjetne umjetnosti i hortikulture. Od 14. do 17. svibnja održava se jubilarna 60. međunarodna vrtna izložba Floraart, događaj koji generacijama Zagrepčana i njihovih gostiju označava dolazak proljeća u njegovom najraskošnijem izdanju. Tijekom četiri dana, deseci tisuća posjetitelja imat će priliku uroniti u svijet mirisa i boja, a ulaz na ovu jedinstvenu manifestaciju tradicionalno je besplatan za sve.

Ovogodišnje, šezdeseto izdanje, nosi posebnu težinu i slavi dugu tradiciju koja je Zagreb ucrtala na kartu najvažnijih hortikulturnih događanja u Europi. Floraart nije samo izložba cvijeća; to je mjesto susreta, edukacije i inspiracije za sve zaljubljenike u prirodu i uređenje vrtova.

Voda kao izvor života i inspiracije

Središnja tema jubilarnog Floraarta je "Voda – izvor života", motiv koji će se provlačiti kroz sve segmente izložbe. Voda, kao esencija života i nepresušan izvor umjetničke inspiracije, bit će interpretirana kroz maštovite cvjetne instalacije. Posjetitelje na otvorenom dijelu parka Bundek očekuje čak 18 impresivnih cvjetnih instalacija koje će prostor parka pretvoriti u galeriju na otvorenom. Ujedno, u intimnijem prostoru Male kupole bit će izloženo 16 sofisticiranih cvjetnih kreacija koje će pokazati svu vještinu i kreativnost vrhunskih florista.

Međunarodni karakter izložbe potvrđuje sudjelovanje brojnih izlagača iz Hrvatske te šest europskih zemalja: Italije, Slovenije, Nizozemske, Danske, Češke i Poljske. Njihovo sudjelovanje jamči raznolikost pristupa i predstavljanje najnovijih svjetskih trendova u hortikulturi i cvjetnom dizajnu.

Bogat program za znalce i entuzijaste

Osim vizualnog užitka, jubilarni 60. Floraart nudi i bogat edukativni program namijenjen kako stručnjacima, tako i amaterima i hobistima. Posjetitelji će moći sudjelovati u više od 15 edukativnih i praktičnih radionica na kojima će moći naučiti tajne njege i uzgoja bilja, od osnova za početnike do naprednih tehnika za iskusne vrtlare. Uz to, organizirano je i više od deset stručnih predavanja o novim trendovima u uzgoju biljaka te važnosti i metodama održavanja urbanog zelenila, što je tema od iznimne važnosti za kvalitetu života u gradovima.

Natjecateljski duh izložbe održat će se kroz tradicionalna i cijenjena stručna natjecanja. Hrvatski kup florista ponovno će okupiti najbolje domaće cvjetne dizajnere u borbi za prestižnu titulu, dok će natjecanje učenika srednjih poljoprivrednih škola pokazati talent i znanje budućih generacija stručnjaka. Za sve one koji požele komadić Floraarta ponijeti kući, na prigodnoj prodaji sudjelovat će više od 40 proizvođača s bogatom ponudom biljnog i popratnog asortimana.

Događanja za cijelu obitelj

Floraart je oduvijek bio događaj za cijelu obitelj, a organizatori su se i ove godine pobrinuli da najmlađi posjetitelji imaju svoj kutak za igru i učenje. U popularnom Floragradu djecu očekuje pregršt sadržaja, uključujući besplatne radionice, oslikavanje lica i zabavne predstave. Među njima se ističu edukativna radionica Zoološkog vrta Grada Zagreba "Zujanje u prirodi – otkrivamo svijet kukaca", interaktivna radionica Hrvatskih šuma "Škola u šumi, šuma u školi" te predstave "Čudo na smetlištu" Emma teatra i "Velika staklena avantura" Boom teatra.

Dok se djeca zabavljaju u Floragradu, odrasle posjetitelje u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuje jedinstveni glazbeni doživljaj. Na plutajućoj pozornici na jezeru Bundek održat će se čak 13 koncerata, stvarajući čarobnu atmosferu u kojoj se spajaju zvuci glazbe i mirisi cvijeća pod zvjezdanim nebom.

Posebnosti velikog jubileja

Šezdeseta obljetnica bit će obilježena i nekim posebnim sadržajima. Kao svojevrsni povratak korijenima, dio programa seli se u samo središte grada, na lokacije gdje je izložba i započela svoju dugu povijest. Tako će posjetitelje na Cvjetnom trgu i kod fontane Manduševac dočekati prigodne cvjetne instalacije, dok će u parku Zrinjevac biti postavljena retrospektivna izložba koja prati razvoj Floraarta kroz proteklih šest desetljeća. Ovogodišnja zemlja partner je Italija, poznata po svojoj bogatoj tradiciji u dizajnu i hortikulturi, a u sklopu izložbe održat će se i susret hrvatskih i talijanskih gospodarstvenika. Kao trajni spomen na šest desetljeća cvjetne čarolije, bit će predstavljena i monografija "60 cvjetnih priča Zagreba".

Floraart je više od izložbe; on je simbol Zagreba, najava proljeća i proslava prirode i ljudske kreativnosti. Jubilarno izdanje obećava nezaboravno iskustvo za sve generacije, spajajući tradiciju, inovaciju, edukaciju i zabavu na jednom od najljepših gradskih prostora.