Supermodel Heidi Klum novo je zaštitno lice brenda s.Oliver

s.Oliver jasno usmjerava svoj daljnji razvoj: Heidi Klum postaje novo zaštitno lice brenda. Time se naglašava želja da se s.Oliver dosljedno razvija kao 100 % casual brend i da bude još vidljiviji na međunarodnoj sceni

Heidi Klum, supermodel, poduzetnica i poslovna žena, jedno je od najpoznatijih imena svjetske modne i medijske scene. Odlikuju je velika prepoznatljivost, snažan globalni utjecaj te izniman medijski i digitalni doseg, uz izraženu vizualnu prisutnost.

Strateški iskorak za veću relevantnost i poželjnost

Ova suradnja dio je jasno postavljenog smjera razvoja s.Olivera – Brand & Product First.

Cilj je dodatno ojačati poziciju brenda i njegovu privlačnost te proširiti prisutnost na domaćem i međunarodnom tržištu, uz zadržavanje onoga što čini njegovu srž. Kao 100 % casual brend, s.Oliver nudi odjeću za svakodnevni život – jednostavnu, autentičnu i blisku ljudima. Heidi Klum taj pristup prenosi u širi kontekst i približava ga publici izvan klasičnih modnih krugova. Brend se na taj način pojavljuje ondje gdje se danas stvara pažnja, dok istovremeno ostaje ukorijenjen u suvremenom kulturnom okruženju.

Zajednički pogled prema naprijed

„S Heidi Klum kao zaštitnim licem otvaramo novo poglavlje za s.Oliver. Heidi je snažna osobnost s međunarodnim utjecajem, jasnim stavom i velikom relevantnošću, zbog čega je idealna ambasadorica našeg brenda. Ovo partnerstvo dio je našeg dugoročnog strateškog smjera. Zajedno dodatno razvijamo s.Oliver kao 100 % casual brend – moderan, pristupačan i međunarodno vidljiv“, rekao je Co-CEO Johannes Rellecke.

„Moda mi nije važna samo na pisti. Uvijek želim dobro izgledati – bilo elegantno ili casual! Zato i u privatnom životu biram kombinacije u kojima se osjećam dobro i koje su autentične. s.Oliver je uz mene još od mladosti i savršeno mi odgovara“, kaže Heidi Klum.

Suradnja je za početak dogovorena na dvije godine i zamišljena kao 360° partnerstvo. U središtu je velika brend kampanja koja kroz snažne vizuale i jasne poruke prenosi novu, preciznije definiranu viziju s.Olivera, s ciljem dugoročnog jačanja brenda. Paralelno s lansiranjem kampanje dolazi i limitirana vintage kapsulna kolekcija koja donosi suvremene interpretacije prepoznatljivih komada i osvježava DNK brenda.