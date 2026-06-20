Jakov Jozinović ispisao povijest u Areni: Dječački san, suze i Aleksandra Prijović

Tisuće obožavatelja, neki s transparentima poput 'Dječji san - danas stvarnost', ispunile su parter i tribine kako bi svjedočile spektaklu u sklopu turneje "Ja za čuda letim

Mladi glazbenik Jakov Jozinović u petak je ispisao najvažnije poglavlje svoje karijere, ostvarivši dječački san koncertom u rasprodanoj zagrebačkoj Areni. Tisuće obožavatelja, neki s transparentima poput "Dječji san - danas stvarnost", ispunile su parter i tribine kako bi svjedočile spektaklu u sklopu turneje "Ja za čuda letim", a večer je bila ispunjena snažnim emocijama, vrhunskom produkcijom i brojnim iznenađenjima. Zbog ogromnog interesa publike, nakon prvog rasprodanog koncerta otvoren je i drugi, dan kasnije.

Emica Elvedji/Pixsell

Emica Elvedji/Pixsell

Emica Elvedji/Pixsell

Ostvarenje dječačkog sna

Samo nekoliko sati uoči izlaska na pozornicu, Jozinović nije krio da ga preplavljuju osjećaji. "Ne znam što bih rekao. Ovo je nevjerojatan osjećaj. Da mi je netko rekao da ću održati dvije Arene, a kamoli da će obje biti rasprodane, ne bih vjerovao", priznao je pjevač u razgovoru za medije. Naglasio je kako je Arena Zagreb vrhunac svega o čemu je maštao. "Za ovo živim, za ovo dišem i za ovo mi srce najjače kuca. Kada nešto sanjaš cijeli život i taj trenutak napokon dođe, onda se samo prepustiš i uživaš. Ma tko ne bi plakao kad mu se ostvari najveći san?", iskreno je podijelio svoje emocije. U tim trenucima, kako je otkrio, mir pronalazi u vjeri, a neposredno prije nastupa pripremao se čitajući Bibliju, što mu, kako kaže, pruža spokoj i nadu da će sve biti dobro.

Gošća koja je zapalila dvoranu

Jozinović je publici obećao večer za pamćenje, ispunjenu pjesmama s njegovog debitantskog albuma "Ja za čuda letim", ali i obradama hitova glazbenih velikana koji su ga oblikovali. Ipak, vrhunac večeri za mnoge je bio trenutak kada je na pozornicu kao gošća iznenađenja izašla regionalna zvijezda Aleksandra Prijović.

Emica Elvedji/Pixsell

Emica Elvedji/Pixsell

Njezin dolazak izazvao je pravu euforiju u publici, a ona i Jakov zajedno su izveli njezin hit "Sve po starom" te premijerno novu pjesmu "Gatara". Prijović, koja i sama drži rekord po broju koncerata u Areni, pokazala je veliko poštovanje prema mladom kolegi, a njihov zajednički nastup ispraćen je gromoglasnim pljeskom. Uz nju, na pozornici se kao gost pojavio i cijenjeni domaći vokal Matija Cvek.

Emica Elvedji/Pixsell

Emica Elvedji/Pixsell

'Ljubav je pobijedila'

Osim glazbenih iznenađenja, večer je obilježio i jedan iznimno romantičan trenutak. Tijekom izvedbe emotivne balade "Raj", jedan je mladić iz publike kleknuo pred svoju djevojku i zaprosio je pred tisućama svjedoka. Vidjevši scenu na velikom ekranu, publika je oduševljeno zapljeskala, a djevojka je kroz suze radosnice pristala. Prizor je duboko dirnuo i samog Jozinovića koji je, vidno ganut, prekinuo pjesmu i obratio se publici jednostavnom, ali snažnom porukom: "Ljubav je pobijedila."

Bio je to savršen pečat na večer u kojoj je dvadesetogodišnji mladić, koji je karijeru započeo pjevajući u kafićima, pokazao da se vjera u vlastite snove i naporan rad itekako isplate. Pred njim je još jedan nastup pred prepunom Arenom, a sudeći prema reakcijama, ovo je tek početak jedne velike glazbene priče.