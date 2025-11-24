Jinglingz se vraća na Kvatrić: Najveća kobasica na Adventu, buncek-krafna i germknedla s twistom

Na Kvaternikov trg vraća se najopuštenija božićna zabava u gradu - Jinglingz festival - stvoren sa željom da posjetitelje podsjeti na stari i pomalo zaboravljeni duh blagdana

Umjesto gužve, nervoze i dugih redova, Jinglingz donosi smijeh, druženje i onaj poznati osjećaj topline i zajedništva koji nas vraća u djetinjstvo. Kvatrić će ponovno zamirisati po kuhanom vinom, zimskim koktelima i božićnim delicijama na Jinglingz način, a trg će od subote, 29. studenoga od 20 sati, ispuniti opuštena blagdanska atmosfera kakvu svi priželjkujemo.

Posjetitelje drugog izdanja Jinglingza ovog Adventa očekuju potpuno novo uređenje, tri Instagram photo pointa, 40-ak stolova za još veću udobnost, live glazba i DJ setovi, program razrađen za sve ciljne skupine, brojne interaktivne radionice i brojne prigodno ukrašene ugostiteljske kućice.

Jan Humski

Bakine slastice ponudit će, među ostalim, tvist na klasične germknedle bez koje je zimska sezone nezamisliva - s bijelom čokoladom i mrvljenim pistacijom. Jingle burgers kao svog favorite ističe pulled pork burger s trganom svinjetinom, BBQ umakom te prženim i ukiseljinim lukom.

Crofna je svoj debi na Jinglingzu odlučila učiniti nezaboravnim tako što će ponuditi inovativnu kombinaciju slatkog i slanog u jednom jelu. Jeste li spremni za trgani buncek, krafnu, umak od meda i senfa s dinstantnim zeljem i čvarcima? Friteza by Mccain kućica ponudit će sve ono najbolje od pohanog, mozzarella štapiće, chicken stripes, kolutiće od luka, umak od sira - sva ona jela koja izvrsno idu uz tekuće delicije.

Tomislav Sulić

Bar eleven iz svoje ponude ističe palačinke Italiana s mortadelom, mozzarelom i umakom od pistacija te churrose s čokoladom. A za sve one koji samo žele pojesti dobre fritule po normalnoj cijeni, tu je - Fritula. Za odmak od klasike, preporučujemo one s bijelom čokoladom, preljevom od pistacija i mrvljenim pistacijem. Restoran Jellyfish In Space standardno će oduševiti svoje brojne obožavatelje fusion programom, a novitet su gyoze od svinjetine s umakom od tartufa. Kvatrić će ove godine, osim najpovoljnijih cijena kao i prošle, imati i najveću kobasicu na Adventu - debrecinku u pecivu od 35 centimetara.

Sve će kućice nuditi vruće koktele s prilično zanimljivim sastojcima, a na jednoj - Bakinim slasticama - u ponudi će biti i kava te topla čokolada u klasičnim varijantama, koje će se moći naručiti i u jestivim čašama.

Vjerovali ili ne, 2015. godine danski znanstvenici otkrili su da božićne scene doslovno aktiviraju regije u mozgu, koje tada zasvijetle poput božićnog drvca. Inspirirani ovim otkrićem, ekipa Jinglingza odlučila je osmisliti događaj koji kombinira glazbene, umjetničke, gastronomske, društvene i zabavne doživljaje. Cijelo iskustvo festivala dizajnirano je kako bi pojačalo osjetilne signale koji će doslovno "zapaliti" božićno veselje u posjetiteljima. A zašto baš Kvaternikov trg? Da bi ga ponovno oživjeli - baš kao i osjećaj božićnih blagdana kakvi su bili nekada, prije histerije, pretjerivanja i visokih cijena. Zbog toga je Jinglingz prošle godine ponosno nosio naziv najpovoljnije lokacije na zagrebačkom Adventu, a to se neće promijeniti ni ove. Ipak, neke stvari hoće!

"Sama lokacija bit će ispunjena pravim borovima i zanimljivim photo pointevima, što će predstavljati potpuno novo uređenje. Bogati glazbeni program ostaje isti - tri puta tjedno live svirke naših već provjerenih glazbenika. Svake subote čekaju nas zanimljive radionice za klince, a pobrinuli smo se da i roditeljima bude zabavno. Ono na što smo najviše ponosni jest činjenica da smo cijeloj ekipi uspjeli omogućiti rad u kućicama koje su još neviđene u Hrvatskoj - jakne im neće biti potrebne jer imaju i podno grijanje, što će se dodatno pozitivno odraziti na komunikaciju s posjetiteljima, jer zadovoljan zaposlenik uvijek prenosi dobru energiju," otkriva jedan od organizatora Tomislav Sulić.