Advent u Zagrebu 2025: Donosimo kompletan program blagdanske čarolije

Advent u Zagrebu i ove se godine vraća u punom sjaju – s klizalištima, tisućama lampica, božićnim sajmovima i više od 90 besplatnih koncerata i događanja na dvadesetak lokacija u Donjem i Gornjem gradu. Posjetitelje očekuje kombinacija tradicionalnog ugođaja, umjetničkih instalacija, bogate gastro ponude i posebnih programa za djecu, zbog čega je zagrebački Advent već godinama jedan od najpoželjnijih božićnih sajmova u Europi.

Turistička zajednica grada Zagreba

Ovogodišnji Advent u Zagrebu službeno počinje u subotu, 29. studenoga 2025., a trajat će do 7. siječnja 2026. godine, uz tzv. warm-up program od 26. do 28. studenoga na pojedinim lokacijama.

Program je raspoređen na glavnim punktovima poput Trga bana Jelačića, Zrinjevca, Tomislavca s legendarnim Ledenim parkom, Europskog trga, Strossmayerove šetnice (Fuliranje), tunela Grič i niza manjih punktova, gdje će se izmjenjivati koncerti, DJ nastupi, radionice, predstave za najmlađe, klizanje na otvorenom te bogata ponuda hrane i pića.

Ključni datumi i događanja

29. studenoga – Otvaranje Adventa

Paljenje prve adventske svijeće na Manduševcu.

Svečano otvaranje Ledenog parka na Tomislavcu uz glazbeni i scenski program inspiriran baletom „Orašar“.

Paljenje lampica na Zrinjevcu i otvaranje kućica na glavnim lokacijama u centru grada.

Turistička zajednica grada Zagreba

30. studenoga – 5. prosinca

Cjelodnevni program na Trgu bana Jelačića (Baš naš Advent): DJ-i, večernji koncerti, radionice izrade orašara i božićnih vijenaca.

Klizanje u Ledenom parku svaki dan od jutarnjih sati do kasne večeri.

Advent na Zrinjevcu: večernji koncerti na paviljonu, suveniri, rukotvorine i klasični „šetački“ program.

Programi za djecu na Europskom trgu i Cvjetnom trgu (predstave, animacija, radionice).

6. prosinca – Sv. Nikola

Posebni programi za djecu na više lokacija (Dolac, Zrinjevac, Strossmayerov trg, muzeji), dolazak Sv. Nikole u sklopu programa Advent u Obrtničkom prolazu i drugih dječjih zona.

7.–10. prosinca

Redovni koncerti na Zrinjevcu, Europskom trgu i Trgu bana Jelačića (bendovi, zborovi, DJ-i).

Večernje vožnje kočijom Djeda Božićnjaka oko Zrinjevca (svaki dan osim ponedjeljka).

11. prosinca – Srednjoškolski Advent na Kennedyjevom trgu

Jednodnevna humanitarna akcija srednjoškolaca: štandovi s božićnim ukrasima, nastupi školskih bendova i zborova, tombola. Prihod ide u humanitarne svrhe.

14. prosinca – Advent Run

Kostimirana božićna utrka centrom Zagreba (obiteljska utrka, 5 km, 10 km), humanitarnog karaktera.

13.–30. prosinca – program na Gornjem gradu

„ZagreBal“ – svjetlosno-zvučni spektakl od Zakmardijevih stuba do atrija Galerije Klovićevi dvori.

Advent pod lanternom: šetnja s nažigačem plinskih lampi i pjevačima nekoliko puta tjedno.

Adventske razglednice – pop up koncerti kvarteta Vox i drugih izvođača u Gornjem grad.

Turistička zajednica grada Zagreba

23. prosinca – balet 'Orašar' ispred HNK

Otvoreni prijenos kultnog baleta na Trgu Republike Hrvatske za sve koji nisu uspjeli doći do ulaznica za izvedbu u HNK-u.

Turistička zajednica grada Zagreba

24. prosinca – Badnjak

Koncert zborova na Trgu bana Jelačića – više zagrebačkih zborova izvodi božićne pjesme.

Koncert u crkvi sv. Marka i drugim crkvama u centru grada.

31. prosinca – doček Nove godine

Glavni novogodišnji koncert na Trgu bana Jelačića.

Obiteljski doček u podne na dječjim lokacijama (npr. Stross, Caffe de Matoš ili druga dječja zona, ovisno o ovogodišnjoj organizaciji).

1.–7. siječnja 2026.

Završni dani Adventa: rad kućica, klizališta i instalacija, zadnji koncerti i programi po muzejsko-adventskim lokacijama (Muzej grada Zagreba, Etnografski muzej, Prirodoslovni muzej, tematski programi po muzejima).

Svakodnevni program tijekom Adventa

Ledeni park na Tomislavcu – svakodnevno klizanje na najpoznatijem zagrebačkom ledu, uz glazbu, bogatu gastro ponudu i šarmantnu „après skate“ zonu za grijanje uz tople napitke i dobro društvo. Idealno mjesto za obitelji, parove i sve koji žele osjetiti pravi zimski šušur u srcu grada.

Advent na Zrinjevcu – romantične svakodnevne svirke, štandovi sa suvenirima i rukotvorinama te klasična adventska šetnja ispod tisuća lampica. Park se pretvara u čarobnu aleju nostalgije, gdje se stapaju mirisi kuhanog vina, zvukovi evergreena i pravi blagdanski ugođaj starog Zagreba.

Baš naš Advent na Trgu bana Jelačića – DJ nastupi, koncerti, radionice i centralni božićni ambijent grada. Glavni trg postaje pozornica na otvorenom, na kojoj se isprepliću glazba, svjetlosne instalacije i zabavni sadržaji za sve generacije, uz uvijek živahnu atmosferu i odličnu energiju.

Fooling Around, Hotel Esplanade – pretvara se u blagdanski Orient Express ispunjen nezaboravnim iskustvima, gdje se svaki dan slavi uz nova gastronomska putovanja, glazbeni ritam i raznolike okuse. Devet vagona povest će posjetitelje na ležerno i veselo kulinarsko putovanje.

Fuliranje, Trg Josipa Jurja Strossmayera – manifestacija koja već trinaest godina okuplja gurmane, obitelji, umjetnike i sve ljubitelje dobre zabave, ovog puta donosi nostalgičan povratak u školske klupe – one u kojima se uči o životu, zajedništvu i održivom načinu življenja.

Europski trg, Cvjetni trg, Kvatrić, Trg kralja Petra Svačića – niz punktova s gastro kućicama, kraćim glazbenim i zabavnim nastupima te tematskim večerima. Svaki trg ima svoj poseban šarm: od after work druženja i brzinskog zalogaja do opuštenog večernjeg ispijanja kuhanog vina uz blagdansku scenografiju.

Tunel Grič – „Zvona zvone“ – jedinstvena svjetlosno-zvučna instalacija u srcu tunela, sa setom brončanih zvona i prigodnom blagdanskom glazbom. Prolazak kroz tunel pretvara se u imerzivno iskustvo, u kojem se svjetlo, zvuk i prostor stapaju u poseban, gotovo filmski božićni ugođaj.

Muzejski programi – Advent u Muzeju grada Zagreba, Etnografskom muzeju, Prirodoslovnom muzeju, Muzeju čokolade, Muzeju smijeha i drugim institucijama, s radionicama, izložbama, kvizovima i predstavama.

Program za djecu – dječje predstave, radionice, vožnja kočijom Djeda Božićnjaka, Old Tour Zagreb, žive jaslice i brojni obiteljski sadržaji.