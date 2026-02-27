Finale zagrebačkog tjedna 'Večere za 5': 'Mislim da će kod Marka i u desertu biti mesa!'

Marko u slobodno vrijeme rado kuha, a posebno drag hobi mu je pisanje poezije

Posljednji dan zagrebačkog tjedna 'Večere za 5', za ekipu će u Dugom Selu kuhati Marko Cvitanović. Samohrani otac dvije djevojčice u show se prijavio na nagovor starije kćeri. Često s prijateljima organizira druženja na kojima je nerijetko upravo on domaćin pa je naviknuo kuhati za više ljudi pa se smatra dovoljno iskusnim za sudjelovanje u 'Večeri za 5'.

Po struci elektrotehničar, Marko je pokrenuo vlastitu firmu koja se bavi elektroinstalacijama. „Ja ovaj posao uistinu obožavam“, ponosno kaže Marko i priznaje kako nema puno slobodno vremena jer osim što puno radi, trenutačno je u procesu renovacije kuće. U slobodno vrijeme rado kuha, a posebno drag hobi mu je pisanje poezije.

Marko će pripremiti predjelo nazvano 'Obećana dijeta', glavno jelo 'Šarena rapsodija' te desert 'Veseli kolač'. „Očekujem hrpu mesine“, kaže Nataša, a Mahir se slaže s njom: „Jedna velika plata mesa. Neću puno komplicirati, ali mislim da će i u desertu biti mesa.“

„Najveća konkurencija mi je Nataša. Žene su tu, žene moraju pobijediti“, rekla je Lukrecia, a Nataša, kad je vidjela da će glavni sastojak glavnog jela biti teletina, spremno zaključila: „Pa, ako će pripremati teletinu ispod peke, vidjet ćemo čija će biti bolja!“

Marka će gosti, kao i sve domaćine u novoj sezoni, gosti ocjenjivati jednom ocjenom za pripremljenu hranu, a drugom za atmosferu na večeri.

