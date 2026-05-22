Jeste li čuli za Plemićku rutu? Ova slavonsko-podravska avantura vodi kroz dvorce i prirodu

Želite li vikend provesti spajajući baštinu, prekrasnu prirodu ali i eno-gastro užitke krenite u Slavoniju i Podravinu. Destinacija je to koja na poseban način priča priču o dva živopisna dijela Hrvatske koji naslanjajući se jedan na drugog pružaju suvremenim putnicima doživljaje koji se ne zaboravljaju. Nevjerojatno je kako brojni autentični doživljaji, čudesna priroda, eno-gastro ponuda i ljubazni domaćini isprepleteni tijekom jednog vikenda pružaju bogatstvo doživljaja, ali i ostavljaju ono nešto što ćete vidjeti i doživjeti idući put. Upravo zato - poput brojnih svjetskih destinacija sadržaje istražite prije dolaska, a svoje vikend putovanje osmislite stavljajući u svoj obiteljski itinerar ono što želite vidjeti. Evo prijedloga doživljaja za kvalitetan vikend boravak u Slavoniji i Podravini!

Podravski đir kroz Rodnu kuću Petra Preradovića i park himni

Sjećate li se pjesama Petra Preradovića koje su se na satovima hrvatskog jezika učile napamet? Toliko kvalitetno da i danas odzvanjaju našom memorijom! Upravo to ćete pomisliti ulazeći u Rodnu kuću Petra Preradovića koja se nalazi u mirnom podravskom selu Grabrovnica predstavljajući jedno od važnijih mjesta hrvatske kulturne baštine. Kako samo ime kaže, tu je 1818. godine rođen poznati hrvatski pjesnik, prevoditelj i vojni časnik. Iako je velik dio života proveo izvan Hrvatske, svojim je pjesmama izražavao ljubav prema domovini, jeziku i narodu, a njegova djela pripadaju razdoblju hrvatskog narodnog preporoda te imaju veliko značenje u hrvatskoj književnosti.

Rodna kuća danas je uređena kao interpretacijski centar u kojem se mogu vidjeti stari predmeti poput školske klupe u kojoj možete svladati umijeće pisanja perom i tintom, dokumenti i fotografije povezane s pjesnikovim životom i radom, replika vojne odore koju je nosio, a koju možete i odjenuti. Uz rodnu kuću nalazi se i prekrasan park posvećen himnama svijeta. Upravo ovdje mogu se pronaći zanimljivosti kao što su najdulja himna na svijetu, najstarija himna i mnoge druge. Šetnja ovim parkom pretvara se u zanimljivo putovanje kroz glazbu, kulturu i identitet brojnih naroda.

Kuća čaja - podravska oaza mira usred nepreglednih polja kamilice

Podravina skriva i jedno od najneobičnijih mjesta kontinentalne Hrvatske - Kuću čaja. Možda na prvi pogled djeluje neobično da se upravo ovdje, u kraju poznatom po vinima i gastronomiji, razvila priča o čaju - no zašto je to tako vrlo brzo ćete i sami saznati. U ovo doba godine putujući kroz Podravinu, pogled će se zaustaviti na nepreglednim poljima kamilice koja je u punom cvatu. Bere se na kraju proljeća, izvozi (Podravina je druga regija po proizvodnji u svijetu), a o čaju od kamilice, ali i ostalih biljaka koje se beru u ovom kraju uči se jedinstvenom posjetiteljskom centru Kuća čaja-Oaza mira. Nalazi se u srcu Podravine, u mjestu Špišić Bukovica, nedaleko od Virovitice i predstavlja jedinstveni posjetiteljski centar posvećen čaju, prirodi i opuštanju.

"U sklopu centra nalaze se edukativne staze, kušaonice čaja, suvenirnica i prostor za odmor u prirodi, a ono što posebno oduševljava sve posjetitelje je činjenica da se na ovom mjestu opušta u ritualu ispijanja čaja" - rekla je vodička Veronika Špoljarić otkrivajući nam svijet ljekovitog bilja, različite vrste čajeva i zanimljivosti o prirodi Podravine. Tijekom obilaska Kuće čaja - Oaze mira naučit ćete puno o čaju, vidjeti mirisne vrtove biljaka ali i zaviriti u posebno kreirane kućice koje nose nazive biljaka čiji ćete čaj unutar nje moći kušati. Uz klasične čajeve od kamilice, mente, koprive i lipe, sve više pažnje privlači i čaj od divlje ruže čiji miris i aroma ostavljaju poseban dojam. Ovo mjesto nije samo turistička atrakcija – ono je pravi mali wellness za dušu, mjesto na kojem vrijeme usporava, a priroda preuzima glavnu riječ.

Gostoprimstvo koje se pamti – priča o Vinedi i vinskoj tradiciji

Kako Podravina polako prelazi u Slavoniju, mijenjaju se pejzaži, ali ne i toplina domaćina. Na ulazu u slavonski dio ove čarobne destinacije dočekat će vas nasmijana i uvijek vedra Andrea, vlasnica podruma Vineda. Priča o Vinedi započela je 2005. godine iz ljubavi prema vinogradarstvu i stvaranju kvalitetnih vina u Podravini. Obitelji Kaša i Kovač odlučile su spojiti tradiciju, znanje i iskustvo kako bi stvorile modernu vinariju koja njeguje domaće sorte grožđa. Godine 2008. zasadili su prve veće vinograde, ponajviše s autohtonom sortom graševina, koja je danas zaštitni znak njihove proizvodnje. Posebnu pažnju posvećuju kvaliteti grožđa, ručnoj berbi i suvremenoj proizvodnji vina. Vineda je danas primjer moderne obiteljske vinarije koja uspješno spaja tradiciju i suvremeni pristup proizvodnji vina. Andrea Kaša Kovač s posebnom strašću predstavlja svaku etiketu i gostima približava bogatstvo slavonskih vinograda. U podrumu se mogu kušati vrhunska vina nastala pažljivim radom i velikom ljubavlju prema zemlji sljubljena s autentičnim zalogajima koji vinskoj priči daju posebnost i doživljaj. Vinski podrum je otvoren tijekom dana, ali za doživljaj vođene degustacije potrebno je rezervirati svoje mjesto.

Plemićka ruta i Dvorac Janković - život poput grofova usred Slavonije

Kad ste u Slavoniji i Podravini, vrlo brzo shvatite da ovdje tradicija i povijest žive na svakom koraku. Jedan od najposebnijih doživljaja svakako je Plemićka ruta koja vodi kroz bogatu plemićku povijest ovog dijela Hrvatske. Nagrađivana ruta Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije ujedno je i odličan vodič za istraživanje ove destinacije. Posebno mjesto na toj ruti zauzima Dvorac Janković u Suhopolju, elegantno zdanje koje vraća duh nekih prošlih vremena. Obnovljeni dvorac danas je centar za posjetitelje sa sobama za iznajmljivanje te odiše luksuzom dostupnim svakome a njegovi raskošni interijeri pričaju priču o plemstvu koje je obilježilo razvoj Slavonije. U sklopu dvorca, u kojem spavajte tijekom vikenda, nalazi se moderan interpretacijski centar koji na zanimljiv i interaktivan način prikazuje život plemićkih obitelji, njihovu kulturu, navike i utjecaj na razvoj ovog kraja.

"Plemićka ruta jedinstveni je turistički proizvod koji spaja obnovljene dvorce, kurije i prirodu baštinu, idealna za ljubitelje povijesti, arhitekture i očuvane prirode. Posjetiteljima je na raspolaganju knjižica Plemićka ruta s 8 lokaliteta koje treba posjetiti. Na svakom mjestu treba skupiti pečat, kao dokaz da ste savladali sve točke ove rute te knjižicu sa svim pečatima poslati u ured Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije kako biste osvojili nagradu - noćenje za dvije osobe u ovom dvorcu" - rekla je Martina Jakelić, direktorica TZ Virovitičko podravske županije dodajući kako je Plemićka ruta sve češći smjer kretanja suvremenih putnika koji upravo slijedeći mjesta označena na ruti u ovoj županiji provode kvalitetan vikend.

Dravska priča priroda koja liječi stres

Među najljepšim zelenim oazama kontinentalne Hrvatske posebno se ističe Dravska priča - edukativni i posjetiteljski centar smješten u malom mjestu Noskovci, uz rijeku Dravu. Područje je dio UNESCO-ovog Rezervata biosfere Mura–Drava–Dunav. Cilj Dravske priče je očuvanje prirode, rijetkih biljnih i životinjskih vrsta te upoznavanje posjetitelja s bogatstvom krajolika uz rijeku Dravu. U centru se nalaze multimedijski postavi, edukativne radionice i zanimljivi sadržaji o rijeci Dravi, šumama, pticama i životinjama koje žive na ovom području. Posebna atrakcija je šetnja poučnim stazama i susret s pticama koje ovdje žive. Dravska priča često organizira radionice za djecu, škole i turiste kako bi ih potaknula na zaštitu prirode te je jedno od najpoznatijih ekoloških mjesta destinacije u čijim sadržajima može uživati cijela obitelj.

Kao u stara vremena - Pustara Višnjica

Pustara Višnjica jedno je od najpoznatijih turističkih i izletničkih mjesta ove destinacije i svakako mjesto koje treba posjetiti. Smještena je u mirnom prirodnom okruženju nedaleko od Slatine te predstavlja spoj tradicije, seoskog života i suvremenog turizma. Na Višnjici se nalaze hotel, ergela konja, restoran, sportski sadržaji i uređene šetnice, a boravak među domaćim životinjama privlači obitelji s djecom i ljubitelje prirode. Kad ste u Pustari Višnjica zamirisat će vam domaća juha, slavonske lepinjice, pečenja, kolači pa svakako ne zaboravite rezervirati stol i prepustiti se odličnom gastronomskom doživljaju.

Geo info centar - mjesto gdje priroda priča milijunima godina staru priču

I kad ste pomislili da vas je priroda ove destinacije opustila, pripremite se na posebne doživljaje Papuka - bez sumnje jedno od najvećih prirodnih bogatstava Slavonije. Ova slavonska gora skriva nevjerojatne šumske pejzaže, geološke fenomene i brojne vidikovce koji ostavljaju bez daha i velike i male posjetitelje. Kako biste naučili ponešto o tome kako je nastala ova planina, priču o Papuku počnite u Voćinu, u mjestu poznatom po Svetištu i Bazilici Gospe Voćinske gdje se nalazi moderni Geo info centar u kojem se kroz multimedijalne izložbe, modele i interaktivne sadržaje prikazuje nastanak stijena, fosila i prirodnih procesa koji su oblikovali Papuk, a zbog kojih je postao dio zajednice UNESCO Global Geoparka. Centar ima i edukativnu ulogu te je namijenjen učenicima, turistima i svim ljubiteljima prirode i znanosti. Jedna od najzanimljivijih atrakcija ovog centra je 6D kino - multimedijalni doživljaj koji kombinira 3D sliku s pokretima sjedala te dodatnim efektima poput vjetra, vode, mirisa i vibracija, što stvara dojam potpunog uranjanja u film. Film prikazuje nastanak Zemlje, vulkane, fosile i razvoj prirode tijekom milijuna godina što je zanimljivo cijelim obiteljima.

Znate li gdje se nalazi najviši slap u Slavoniji?

Ako postoji mjesto koje savršeno zaokružuje ovu slavonsko-podravsku priču, onda je to Park šuma Jankovac, smještena u srcu Parka prirode Papuk. Nalazi se na približno 475 metara nadmorske visine a sastoji se od planinske doline s jezerima i slapom, smještenima u gustoj bukovoj šumi Papuka, a poznata je po svježoj klimi i prirodnom miru. Jankovac skriva najviši slap Slavonije, Slap Skakavac visok 35 metara ujedno jedan od najljepših prirodnih prizora u slavonskom gorju. Nastaje kada Jankovački potok pada niz strmu stijenu u šumovitu dolinu, a posebno je dojmljiv nakon kiša ili u proljeće kada je vodostaj veći, pa slap jače i bučnije pada. Uz prekrasnu prirodu, romantične drvene mostove i proplanke koji izgledaju nestvarno u svako godišnje doba, povijest grofa Jankovića dodatno obogaćuje cijelu priču i daje ovom mjestu posebnu mistiku. Nakon šetnje, pravi užitak čeka vas u planinarskom domu gdje ćete pojesti odličan planinarski grah ili tradicionalan čobanac.

Slavonija i Podravina danas nude mnogo više od klasičnog kontinentalnog odmora. Ovdje ćete u jednom putovanju spojiti kulturu, prirodu, vrhunsku gastronomiju, vinske priče, plemićku baštinu. Ovdje ćete doživjeti autentično gostoprimstvo koje se ne zaboravlja, zaviriti u restorane koji nude tradicionalne okuse, ali i menije po izrazito povoljnim cijenama. Slavonija i Podravina odličan su izbor za romantičan vikend bijeg ili obiteljski vikend u kojem ćete svi uživati ali i kao jednodnevni izlet u kojem ćete staviti fokus na samo nekoliko detalja ove regije znajući da ćete se prvom prilikom u ovaj kraj vratiti.