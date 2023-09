Budi bolja prema sebi uz ove jednostavne stvari (zaslužuješ sve)

Što uopće znači biti ljubazan prema sebi? Suosjećanje prema sebi je sposobnost da se prema sebi pokaže ljubaznost, osobito kada stvari ne idu prema planu. To je razgovor u kojem ćeš ohrabriti samu sebe i voditi ugodan razgovor, baš kako bi razgovarala s prijateljicom kada joj treba podrška. Ne primjer, bila si na razgovoru za posao i nisi ga dobila. Ako želiš biti ljubazna prema sebi, unutarnji glas bi ti mogao reći da si se dobro pripremila za intervju i dala sve od sebe. Iako nisi dobila posao, posjeduješ vještine koje su korisne i važne. No možda ćeš umjesto toga prema sebi biti samokritična i usredotočit ćeš se na stvari koje si učinila pogrešno tijekom razgovora. Također možda ćeš sebi reći da nisi bila dovoljno dobra i da nemaš znanje i vještine. No i sama znaš da to nisu stvari koje bi rekla najboljem prijatelju, ali prema sebi si vrlo neljubazna i jako kritična.

I još jedna važna stvar, neljubaznost prema sebi može utjecati na mentalno zdravlje i opću dobrobit. Lijepo ponašanje prema sebi može povećati samopoštovanje, sreću, bolje reagiranje u stresnim situacijama, povećati otpornost (sposobnost opravaka nakon neuspjeha) i veće zadovoljstvo sa životom. I onda kada se sve ovo otkrije vrlo je važno shvatiti na koji način možeš biti ljubaznija prema, a sve je vrlo jednostavno. Radi se o vrlo jednostavnim koracima koje možeš početi prakticirati odmah kada ih pročitaš.

Utišaj unutarnje kritike

Svatko ima unutarnji glas koji mu govori da nije uspio, da je pogriješio, da možda treba odustati od novih izazova jer će sve ostati na pokušaju. No ljubaznost i suosjećajnost prema sebi znači da treba reći tom glasu da prestane. "Svima nam je zajednička oštrina koju imamo prema sebi. Važno je prvo čuti taj glas u sebi, način na koji razgovaraš sa sobom. Zatim zastani i ponovno povedi razgovor, ali kao da razgovaraš s prijateljem", objašnjava kaže Nataly Kogan, autorica knjige "Happier Now".

POGLEDAJ VIDEO: Što znači živjeti u trenutku i kako to ostvariti u svakodnevici?

Bori se za sebe i budi svoja odvjetnica

Od kritičara postani motivator. Razmislii kako ohrabruješ prijatelje ili voljenu osobu kada joj je potrebna podrška ili dodatna motivacija. Sada budi takva prema sebi. Psihologinja i autorica Kristin Neff naglašava da kada su ljudi najbolji prema sebi pogreške doživljavaju kao priliku za učenje. To daje hrabrost i samopouzdanje da se isprobaju nove stvari i pokušava se ponovno ako bude potrebno, piše The Healty.

Brini se za sebe

Razmisli što bi sve učinila za prijateljicu kada joj teško. Možda bi predložila da ode na masažu, odmor i spavanje ili joj ponudila nadu i ohrabrenje samo da prekine negativni krug. Sve te stvari možeš učiniti i za sebe, ali ovdje se ne radi o kratkoročnim rješenjima. Na primjer, poslastica koju si priuštiš kada ima loš dan. Briga za sebe znači da mozak i tijelo dobiju ono što im je potrebno (san, vodu, zdravu hranu). Popuštanjem se samo stvaraju problemi, a tijelo i um će samo reći kada nešto nije u redu.

Razvijaj svoje hobije i interese

Pronađi vrijeme za svoje interese i strasti, bez obzira radi li se o kreativnom hobiju poput crtanja ili slikanja, možda nekoj sportskoj aktivnosti na otvorenom. Često se hobiji i interesi zapostave, ali je vrlo važno da se pronađe vrijeme i njeguju vlastite potrebe.

Oprosti sebi

Da, vjerojatno si u životu zabrljala neke stvari - jučer, prekjučer, prije deset godina. No to su učinili i svi ljudi oko tebe, čak i oni koji izgledaju da vode savršene živote. No umjesto da stalno razmišljaš o tome, trebaš se svega osloboditi. Opraštanje je mnogo smislenije i pažljivije od zaborava.

Prepoznaj snagu i ne pokušavaj biti savršena

Svatko duboko u sebi osjeća da nije dovoljno dobar (barem za neke stvari). Odakle to dolazi? Razmišljaš li često o nedostacima i pogreškama te stvarima koje nisi napravila ili što sve ne voliš kod sebe? Većina ljudi dobre stvari uzima zdravo za gotovo, a onda se fokusira na nedostatke i pogreške. Kako bi maknula ovaj problem, sjedni i zapiši što sve cijeniš kod sebe. Stavi na papir sve svoje kvalitete, dobre osobine i postignuća te nastavi stvarati popis i prema sebi se odnosi jednako nježno kao prema drugima.