Fashion&Friends vodeći je multibrend koncept u regiji, prisutan na sedam tržišta, s portfolijem koji obuhvaća više od 40 globalno renomiranih modnih brendova

Jedan od najaktualnijih mladih izvođača i digitalnih fenomena regije, Jakov Jozinović, novo je zaštitno lice brenda Fashion&Friends. Ova suradnja spaja suvremenu modu, autentičnu glazbu i generaciju koja trendove ne prati, već ih stvara.

Fashion&Friends vodeći je multibrend koncept u regiji, prisutan na sedam tržišta, s portfolijem koji obuhvaća više od 40 globalno renomiranih modnih brendova. Kroz pažljivo odabranu ponudu i moderan pristup modi, Fashion&Friends okuplja različite stilove i publike, ostajući vjeran ideji slobodnog i osobnog izražavanja. Upravo te vrijednosti povezuju brend s Jakovom, čija su individualnost, energija i neposrednost obilježile njegov dosadašnji uspjeh.

Alessia Albia

Od spontanih nastupa na ulicama Splita do milijuna pregleda na društvenim mrežama i rasprodanih nastupa diljem regije, Jakov je u vrlo kratkom vremenu postao jedno od najprepoznatljivijih novih imena regionalne glazbene scene. Njegova karizma, iskren odnos s publikom i prepoznatljiv umjetnički izraz učinili su ga glasom generacije koja cijeni originalnost i slobodu da bude svoja.

Povodom početka suradnje realizirana je modna kampanja snimana na hrvatskoj obali, u Opatiji i Voloskom – lokacijama koje spojem mediteranske arhitekture, mora i prirodnog svjetla stvaraju jedinstvenu atmosferu i vizualni identitet kampanje.

Alessia Albia

Kampanja donosi priču inspiriranu ljetom, slobodom i spontanošću, kroz estetiku uhvaćenih trenutaka i prirodnih emocija. Umjesto klasične studijske produkcije, fokus je stavljen na autentične situacije, pokret i energiju svakodnevice, stvarajući vizuale koji djeluju iskreno, moderno i blisko publici.

Za Jakova je suradnja s Fashion&Friendsom došla sasvim prirodno. Kako ističe, prepoznao se u vrijednostima koje brend promiče – autentičnosti, samopouzdanju i slobodi da bude svoj.

Alessia Albia

„Nikada nisam gradio svoj put pokušavajući nalikovati nekome drugome i mislim da je publika to prepoznala od samog početka. Zato mi je ova suradnja posebno značajna. Fashion&Friends okuplja različite stilove, energije i karaktere te svakome daje priliku da pronađe ono što mu najbolje odgovara i izgradi autentičan osobni stil“, kaže Jakov.

Stilizacije u kampanji spajaju opuštenu ljetnu eleganciju i suvremeni urbani senzibilitet kroz pažljivo odabrane komade brendova Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel i Hugo. Iako moda ranije nije bila u njegovu fokusu, Jakov priznaje da je s razvojem karijere počeo doživljavati stil kao važan dio osobnog i profesionalnog identiteta. Upravo mu zato, kako kaže, odgovara raznolikost koju Fashion&Friends nudi kroz svoj bogat portfolij brendova.

Alessia Albia

Alessia Albia

„Počeo sam shvaćati koliko je važno da vizualni identitet prati glazbu, energiju i priču koju želite prenijeti. Danas puno više obraćam pozornost na detalje i uživam u tome da kroz stil izrazim različite strane svoje osobnosti“, dodaje.

„Volim to što mogu pronaći komade za različite prilike. Za nastupe i večernja događanja najčešće biram Hugo, Diesel, Armani Exchange dok se u svakodnevnim kombinacijama najbolje osjećam u komadima brendova Tommy Hilfiger, Calvin Klein i Replay. Na kraju, najvažnije mi je da se u onome što nosim osjećam prirodno, a upravo je to ono što me povezalo s pričom Fashion&Friendsa“, zaključuje Jakov.

Alessia Albia

Alessia Albia

Kampanju je realizirao međunarodni kreativni tim koji čine fotograf Alessio Albi, videograf Igor Kokar, producentica Marita Bobelj, stilistica Vanja Pantin i make-up i hair artistica Ivana Lončar.

Komade iz nove Fashion&Friends kampanje možete pronaći u svim Fashion&Friends trgovinama, putem online trgovine na https://www.fashionandfriends.com/hr/ te kroz mobilnu aplikaciju. Dodatne pogodnosti i ekskluzivne benefite mogu ostvariti svi članovi Forever Friends Loyalty programa.