Šesti koncert Aleksandre Prijović: Voljeli je ili ne, mora joj se priznati profesionalnost i status zvijezde

Vjerujem da ne postoji osoba koja do sad nije čula za Aleksandru Prijović. Srpska pop-folk zvijezda svoj je status potvrdila i šestim, a ujedno i zadnjim koncertom na turneji "Od istoka do zapada". Samo ove godine održala je nevjerojatnih 60 koncerata. Nakon prošlogodišnjih zagrebačkih koncerata na koje je došlo oko 90 tisuća ljudi, srpska pjevačica ponovno je nastupila pred punom Arenom. Sada svjesno mogu tvrditi da će se fenomen Aleksandre Prijović nastaviti.

Na koncert sam otišla neplanirano, a karte su kupljene dan prije samog glazbenog spektakla. Cijena u slobodnoj prodaji iznosila je 30 eura. Iako nisam glazbeno isključiva, bila sam skeptična oko samog odlaska na koncert takve vrste. Turbo folk ili popularne cajke već su odavno prihvaćen glazbeni žanr, a slušaju ga najviše mladi. Doduše, Aleksandrine pjesme lako bi se mogle okarakterizirati kao pop rock melodije, ako isključimo povremeno tipično cajka "zavijanje". Nije tajna da se s tekstovima njenih pjesama koji zapravo oslikavaju životne situacije najviše poistovjećuju djevojke i žene, a moram priznati da neki tekstovi pjesama uz instrumental i melodiju tjeraju na pokret i ples.

Već ispred Arene Zagreb osjećala se euforična atmosfera. Gužva, žamor i iščekivanje. U prilog tome ide i činjenica da smo prijateljice i ja jedva uhvatile parkirno mjesto. Nakon standardnog pretresanja ispred glavnog ulaza, konačno smo ušle u dvoranu i smjestile se u svoj red. Inače preferiram parter na koncertima, ali gornja bočna tribina nije bila loša opcija jer smo svejedno imale dobar pogled na cijelu pozornicu i dvoranu. Početak koncerta bio je najavljen u 20 sati, a počeo je u 21. No, Aleksandra je svoje kašnjenje nadoknadila publici pjevajući u Areni puna 3 sata. Kratko se obratila publici i naglasila da će ovaj šesti koncert biti najposebniji do sada.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Već s prvim taktovima publiku je digla na noge, a hitovi su se nastavili nizati jedan za drugim. Nisam znala baš svaku pjesmu, ali to me nije spriječilo da uživam u zaraznim notama. Osim svojih pjesama poput "Željo moja jedina", "Psiho", "Totalna anestezija" i mnogih drugih, zapjevala je i pjesme drugih izvođača, a publika je poludjela na hrvatski tresh hit "Tek je 12 sati".

Njezina komunikacija i interakcija s publikom također su pridonijeli koncertnoj atmosferi. Osjećao se neki prisan odnos između nje i publike. Ugodno me iznenadila vokalna izvedba Aleksandre, ali i njena energija. Neumorno je plesala, skakala i pozivala publiku na isto. Emotivni trenutak dogodio se kada je na binu pozvala svog sina Akija koji prati gotovo svaki mamin koncert, a iz publike su je bodrili njeni baka i djed. U trenutku kad je Prijović izvodila svoju baladu "Devet života", publika je simultano počela paliti svoje bljeskalice na mobitelima. Svjetla su zasjala, a cijela dvorana izgledala je poput nebeskog svoda punog zvijezda. Zaista se osjećala povezanost između izvođača i publike.



Zanimljiv je bio i modni aspekt koncerta. Prija se presvlačila ukupno tri puta, a nosila je svoje prepoznatljive kombinacije. Na pozornici se pojavila u uskoj poluprozirnoj šljokičastoj haljini, u drugom bloku pjesama na sebi je imala srebrni metalik komplet, a kao finalnu kombinaciju odabrala je šljokičasti crni sako i visoke lakirane čizme.

Ono što je još bilo posebno na koncertu su gosti iznenađenja koji su se pridružili Aleksandri. Prva je na pozornicu izašla hrvatska pjevačica Neda Ukraden koja je uveseljavala publiku s hitovima "Da se nađemo na pola puta" i "Zora je". Najavila je i svoj koncert 2025. godine u Areni. Teren je dodatno pripremila za srpskog pjevača Milu Kitića, a od publike je dobio instantne ovacije. Otpjevao je tri pjesme, a hitu "Kilo dole, kilo gore" svi su se razveselili. Šlag na kraju bio je Boban Rajović koji se kratko zadržao na bini. Posebno je pohvalio Aleksandru i istaknuo da mu je ona poput sestre.



Impresivna je bila i sama scena - svjetlosni efekti, grandiozna pozornica i sinkronizirani plesači i bend. Svakom novom pjesmom, mijenjao se izgled pozornice. Aleksandra je koncert završila pjesmom Psiho, a prije samog kraja odjenula je majicu koju je dobila na poklon od fanova. Zanimljiv je podatak da njen tim broji 80 profesionalaca, a samo na bini s njom je na svakom koncertu njih 24. Iako se o kvaliteti njenih pjesama može raspravljati, produkcija koja sve to prati zaslužuje same pohvale. Instrumenti poput saksofona i harmonike stvorili su dojam prave svadbene večeri.

Neupitno je da Aleksandra ima ono nešto, a možda se najviše ističe svojom jednostavnošću i ljubavlju prema onome što radi. Bez previše eksponiranja u javnosti, barem što se tiče privatnog života, ne može joj se pripisati ni jedan incident. Isključivo je cijenjena zbog svoje karijere i glazbe. Voljeli je ili ne, jedno joj se mora priznati - a to je glazbena profesionalnost i status velike zvijezde.