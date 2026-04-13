Između srca i razuma: Ella Dvornik otkrila fanovima kako se zaista osjeća
Poznata po svojoj otvorenosti, influencerica Ella Dvornik već neko vrijeme na Instagramu objavljuje svoje likovne uratke, a sada je napokon odlučila pratiteljima objasniti kako oni nastaju.
"Evo da vam dam prvi put objašnjenje da vidite kako razmišljam kad radim ove slike", napisala je u opisu videa.
Bitka razuma i srca
Ella je pokazala dvije slike koje je radila, dok treću treba tek naslikati. Gornja slika prikazuje njezin autoportret, okrenut naopako, s glavom na giljotini. Donja slika prikazuje veliko, anatomski iscrtano, plavo srce, čvrsto vezano konopcima. To srce, objasnila je Ella, vuče je prema dolje i sprječava je da se oslobodi s giljotine. Giljotina predstavlja prijetnju, dok je teško srce drži zarobljenom u toj opasnoj poziciji. Ella je otkrila i plan za treću, završnu sliku serije: prikazivat će nju kako stoji pored scene, ali bez glave. Iz vrata će joj izlaziti samo mozak koji rukom pokušava podići oštricu giljotine i osloboditi prvu figuru. Cijela serija, kako kaže, predstavlja "bitku između razuma i srca".
Kao šlag na tortu dolazi i provokativan naziv serije: "Šunka u sendviču idiota". Referirajući se na poznati internetski meme s chefom Gordonom Ramsayem, Ella sebe vidi kao "šunku" uhvaćenu između "dva idiota" - vlastitog srca i razuma, koji je vuku svatko na svoju stranu.
Umjetnost kao odraz života
Ovaj snažan umjetnički izričaj teško je ne povezati s turbulentnim razdobljem kroz koje Ella prolazi u privatnom životu. Njezin razvod od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea već je neko vrijeme tema u javnosti, a ona sama je otvoreno govorila o izazovima s kojima se suočava. Posebno je istaknula složen aranžman skrbništva nad kćerima, zbog kojeg svaki drugi tjedan provodi u obiteljskoj kući u Istri zajedno s bivšim suprugom, što je i sama opisala kao "apsurdnu" situaciju.