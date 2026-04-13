Između srca i razuma: Ella Dvornik otkrila fanovima kako se zaista osjeća

Influencerica je napokon otkrila što znače njezine slike, odnosno, opisala je na koji način razmišlja dok ih radi

Poznata po svojoj otvorenosti, influencerica Ella Dvornik već neko vrijeme na Instagramu objavljuje svoje likovne uratke, a sada je napokon odlučila pratiteljima objasniti kako oni nastaju.

"Evo da vam dam prvi put objašnjenje da vidite kako razmišljam kad radim ove slike", napisala je u opisu videa.

Bitka razuma i srca

Ella je pokazala dvije slike koje je radila, dok treću treba tek naslikati. Gornja slika prikazuje njezin autoportret, okrenut naopako, s glavom na giljotini. Donja slika prikazuje veliko, anatomski iscrtano, plavo srce, čvrsto vezano konopcima. To srce, objasnila je Ella, vuče je prema dolje i sprječava je da se oslobodi s giljotine. Giljotina predstavlja prijetnju, dok je teško srce drži zarobljenom u toj opasnoj poziciji. Ella je otkrila i plan za treću, završnu sliku serije: prikazivat će nju kako stoji pored scene, ali bez glave. Iz vrata će joj izlaziti samo mozak koji rukom pokušava podići oštricu giljotine i osloboditi prvu figuru. Cijela serija, kako kaže, predstavlja "bitku između razuma i srca".

Kao šlag na tortu dolazi i provokativan naziv serije: "Šunka u sendviču idiota". Referirajući se na poznati internetski meme s chefom Gordonom Ramsayem, Ella sebe vidi kao "šunku" uhvaćenu između "dva idiota" - vlastitog srca i razuma, koji je vuku svatko na svoju stranu.

Umjetnost kao odraz života

Ovaj snažan umjetnički izričaj teško je ne povezati s turbulentnim razdobljem kroz koje Ella prolazi u privatnom životu. Njezin razvod od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea već je neko vrijeme tema u javnosti, a ona sama je otvoreno govorila o izazovima s kojima se suočava. Posebno je istaknula složen aranžman skrbništva nad kćerima, zbog kojeg svaki drugi tjedan provodi u obiteljskoj kući u Istri zajedno s bivšim suprugom, što je i sama opisala kao "apsurdnu" situaciju.