InDizajn sajam i ove godine pretvara Arenu Zagreb u omiljenu destinaciju za ljubitelje dizajna interijera

Najnoviji trendovi za uređenje interijera, dizajnerski komadi, namještaj po mjeri, susreti s renomiranim stručnjacima i omiljeni Bazar hrvatskih kreativaca očekuju posjetitelje od 25. do 27. rujna na najvećem sajmu interijera u regiji

Sajam interijera InDizajn od 25. do 27. rujna ponovno će pretvoriti Arenu Zagreb u najveći showroom uređenja interijera u regiji. Deveto izdanje omiljenog događaja za sve zaljubljenike u dizajn, arhitekturu i uređenje interijera okupit će vodeće proizvođače, dizajnere, arhitekte i kreativce te ponuditi pregršt ideja i konkretnih rješenja za stvaranje doma po vlastitoj mjeri.

Više od 15.000 posjetitelja prošle je godine kroz vrata Arene Zagreb došlo po inspiraciju, savjet ili konkretno rješenje za svoj životni prostor. Na više od 90 izlagačkih prostora mogli su pronaći sve, od namještaja i rasvjete do dekoracija, umjetničkih predmeta i najnovijih trendova u uređenju interijera. Ni ovogodišnje izdanje neće biti iznimka. Posjetitelje očekuju stotine ideja za uređenje doma, brojni sajamski popusti, stručna predavanja domaćih i stranih arhitekata te omiljeni Bazar na kojem će se predstaviti hrvatski kreativci, obrtnici i produkt dizajneri s unikatnim proizvodima koje nije moguće pronaći u klasičnim trgovinama.

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„Danas inspiraciju za uređenje doma svakodnevno pronalazimo na društvenim mrežama, no izazov je pronaći konkretna rješenja koja će te ideje pretvoriti u stvarnost. Upravo zato InDizajn na jednom mjestu okuplja dizajnere, proizvođače i stručnjake te donosi inspiraciju, ali i konkretna rješenja za dom. Želja nam je da svaki posjetitelj pronađe ideju, detalj ili rješenje koje će njegov prostor učiniti ljepšim, funkcionalnijim i ugodnijim za život“, istaknula je organizatorica sajma Mirjana Mikulec.

Posebnu vrijednost sajmu daju stručna predavanja kroz koji su tijekom godina gostovala neka od najznačajnijih imena svjetske arhitekture i dizajna, poput Stefana Boerija, Juergena Mayera H., Petera Pichlera, predstavnika studija Snøhetta i brojnih drugih međunarodno priznatih stručnjaka. Imena ovogodišnjih predavača i panelista bit će objavljena uskoro.

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Sajam i ove godine zadržava svoj humanitarni karakter kroz suradnju s udrugom Mali zmaj koja već više od 15 godina pruža sustavnu pomoć djeci iz socijalno ugroženih i nezbrinutih obitelji. Središnji dio ove inicijative je projekt Humanitarni PlakArt, u sklopu kojeg poznati hrvatski umjetnici i dizajneri doniraju svoje radove, a sav prihod od prodaje usmjerava se izravno za rad udruge i potporu djeci.

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