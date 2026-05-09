Staza sedam slapova: Otkrijte jedan od najljepših dragulja unutrašnje Istre

Staza sedam slapova s pravom nosi titulu jedne od najljepših u Hrvatskoj. Duga je oko 15 kilometara, a glavnu atrakciju čini sedam veličanstvenih slapova, no njezina ljepota leži i u raznolikosti krajolika

Naša je zemlja prepuna mjesta na kojima priroda ostavlja bez daha, a jedno od takvih, koje posljednjih godina privlači sve veći broj zaljubljenika u prirodu, planinara i obitelji, jest Staza sedam slapova u srcu Istre. Smještena u pitoresknom krajoliku Buzeštine, ova staza nudi savršen spoj avanture, opuštajuće šetnje i nestvarnih prizora koji se pamte. Ako tražite ideju za vikend-bijeg, donosimo sve što trebate znati o ovom istarskom dragulju.

Što je Staza sedam slapova?

Riječ je o kružnoj pješačkoj stazi koja svojim putem prolazi uz tok rijeke Mirne i njezinog pritoka, rječice Drage. Kao što joj i samo ime govori, glavna atrakcija staze je sedam veličanstvenih slapova, no njezina ljepota leži i u raznolikosti krajolika: od kanjona i bujne šume do napuštenih rudarskih okana i slikovitih sela.

Iako ćete na internetu pronaći različite podatke o njezinoj duljini, većina planinara slaže se da je staza duga oko 15 kilometara. Za obilazak cijelog kruga trebat će vam otprilike pet sati hoda, bez uračunatih pauza za fotografiranje i odmor, a za to na ovoj stazi itekako ima razloga.

Staza službeno započinje kod Buzeta, nedaleko od Buzetske pivovare, gdje se može pronaći i besplatan parking. Preporučuje se krenuti "ispravnim" smjerom, odnosno lijevom obalom Mirne nakon trim staze. Na taj način, najljepše prizore vidjet ćete na početku, dok ste još puni energije, a tehnički zahtjevniji dio staze savladat ćete usponom, što je znatno lakše i sigurnije od spuštanja.

Kroz kanjon do najvećeg slapa

Prvi dio staze vodi vas kroz umirujuću šetnju uz rijeku, no prava čarolija počinje ulaskom u kanjon rječice Drage. U samo nekoliko minuta civilizacija nestaje, a vi uranjate u potpuno drugi svijet. Ubrzo nailazite na prvi slap Zagon, a zatim i na slap Bačva. Putem ćete primijetiti i ulaze u napuštena rudarska okna iz 19. stoljeća, nijeme svjedoke kratkotrajne povijesti vađenja kamenog ugljena na ovom području.

Vrhunac ovog dijela staze nedvojbeno je treći i najveći slap, Vela peć. Visok impresivnih 26,5 metara, ovaj je slap omiljena lokacija za fotografiranje, a pogled na vodu koja se obrušava u tirkizno jezerce prizor je koji oduzima dah.

Nakon Vele peći slijedi jedini tehnički zahtjevniji dio staze: strmi uspon uz stijenu Greben. Iako je osiguran sajlama i klinovima, ovaj kratki dio može predstavljati izazov za one s manje iskustva ili strahom od visine. Ipak, uz malo opreza, uspon je savladiv, a nagrada je prekrasan pogled na kanjon i Buzet s vrha.

Predah u Kotlima i povratak uz Mirnu

Nakon Grebena, staza vas vodi kroz šumske puteljke i polja, prolazeći pokraj starog Napoleonovog mosta, sve do Kotli, jednog od najpoznatijih izletišta u Istri.

Ovo obnovljeno staro selo ime je dobilo po kotlastim udubinama koje je rijeka Mirna izdubila u stijenama. Ovdje se nalazi peti slap i stari mlin, a mnogi izletnici upravo Kotle biraju za dulju pauzu i okrjepu. Vikendima ovdje zna biti velika gužva, što je dokaz popularnosti staze, pa ako tražite potpuni mir, razmislite o posjetu radnim danom.

Povratak prema početnoj točki vodi vas drugom stranom, nizvodno uz rijeku Mirnu. Ovaj dio staze je lakši i vodi kroz bajkovitu šumu. Na putu vas čekaju posljednja dva slapa, Zelenšćak i Grjok, te nekoliko zabavnih prelazaka preko rijeke po kamenju. Upravo zbog toga ključno je imati dobru i nepromočivu obuću.

Najbolje vrijeme za posjet Stazi sedam slapova su proljeće i jesen, kada su vodostaji rijeka viši, a slapovi u svom punom sjaju. Ljeti korita često presuše, dok nakon jakih kiša staza može biti djelomično neprohodna. Staza je srednje zahtjevna i, osim kratkog uspona na Greben, ne traži posebne vještine, ali je zbog duljine potrebna solidna kondicija. Mnogi posjetitelji dolaze i sa svojim psima, koji također uživaju u prirodnim ljepotama. Detaljnije informacije o ovoj i drugim pješačkim stazama na području Buzeta mogu se pronaći na stranicama lokalne turističke zajednice.