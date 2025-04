Naše čitateljice znaju trikove uz koje će tvoje palačinke svaki put biti najbolje

Ne postoji ništa ljepše od mirisa vrućih palačinki u rano jutro. Ova slastica napravljena od najjednostavnijih sastojaka koje svi imamo u kuhinju omiljeno je jelo i malih i velikih. Jednostavne za pripremu, a savršene za svaku prigodu - od ručka do deserta. Svestrane su i mogu se puniti raznim nadjevima – od klasičnog džema, kiselog vrhnja ili voća, do čokolade, ili čak slanih nadjeva poput sira i šunke. Volimo ih u svim verzijama i oblicima. Iako jednostavni sastojci poput brašna, soli, jaja i mlijeka čini pripremu zabavnom i laganom, nekima ona i dalje zadaje glavobolje. Nitko ne voli tvrde, žilave i bezukusne palačinke, a ponekad one znaju ispasti baš takve. No, koja je tajna zaista dobrih palačinki, mekanih kao duša?

Odlučili smo upitati naše čitateljice na Facebook stranici imaju li tajni sastojak svojih palačinki i kako baš uvijek postići savršenu strukturu. Odgovori su bili raznoliki, a svaka čitateljica tvrdi da ćeš upravo uz njihov trik dobiti savršeno meke palačinke. Neke su podijelile klasični recept koji svi znamo, neki za dobru konzistenciju tijesta dodaju gaziranu vodu, a neke tvrde da je tajna u začinima poput cimet ili rakiji. Dok su neki naslijedi savršen recpt od mame ili bake, neki su upotpunili već postojeći ili osmislili potpuno novi.

U nastavku pogledaj odgovore naših čitateljica, a možda te već danas potaknu da zasučeš rukave i isprobaš novi recept za ovu ukusnu slasticu.

"Umutim jaja, brašno i malo mlijeka. Dodajem mlijeka do željene gustoće. Malo soli i šećera. Neka odstoji makar sat u hladnjaku. Vrelu tavu premažem s par kapi ulja i pečem palačinke. Tako je radila moja mama i za mene su najbolje." - Ankica Džolić

"Bez jaja! Mlijeko, pola glatko brašno pola oštro, pola praška za pecivo, sol, šećer, malo kakaa za boju - da bude malo gušće nego kad se radi s jajima i peći na maslacu." - Senka Fuchkar

"Palačinke radim samo s oštrim brašnom, 3 jaja, malo soli, 2 vanilin šećera, korica limuna, 4 dcl mineralne vode, 1 l mlijeka i 4 dcl vode. Po nekad znam smanjiti mlijeko, ali onda stavim slatko vrhnje." - Rožika Vabrik

"Rum i mineralna." - Iva Lazarić

"Nutela i mljeveni orah, tajni sastojak." - Sutka Kasupovic Majic

"Za 25 palačinki koristim sojino mlijeko, glatko brašno, 2 jaja, 5 vanili šećera, malo soli, 1 dcl mineralne, 1 dcl mlake vode, otopljeni maslac (cca 5 dkg), limun korica, sve odstoji sat i pečem na malo nauljenoj tavi. Po meni najbitnije je dugo ručno miješanje jaja i vanili šećera dok se dobro ne zapjeni pa brzo malo soli, pa tek onda mlijeko, brašno i ostalo." - Tea Dee

"Tavica stara oko 15 godina pravi najbolje palačinke." - Maya Kisegi-Pšeničko

"Izmiješam jaja, mlijeko i brašno i onda dodajem mlijeko - brašno, mlijeko - brašno, mlijeko - brašno, mlijeko - brašno sve dok ne dobijem savršenu smjesu." - Selvedina Ruznic

Foto: Shutterstock

"Koja kapljica kruškovca." - Božica Brčić Simoni

"Uvijek više vode, tanki i mekani kao duša, od mlijeka su žilavi." - Jelena Milinković

"Mineralna voda, nikad ne pravim bez nje." - Marija Miletić

"Rakija! Rakija je ključna." - Marina Karnis