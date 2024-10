Sezona je vrganja: Imamo tri recepta za omiljena i jednostavna jela

Vedri listopadski dani mnoge su proteklih vikenda natjerali u berbu vrganja. Jer što je jesen bez njih? Iako u jelima volimo kombinirati šampinjone, bukovače i druge plodove prirode, čini se da vrganji imaju kultni status tijekom hladnijih dana. Kako i ne bi – jelima daju sočnost, mogu se prirediti na različite načine, a uz to su bogati vitaminima, mineralima i antioksidansima. Ne sadrže masti, a procjenjuje se da 100 grama vrganja ima manje od 30 kalorija!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I doista, možeš ih pripremiti s jajima što je dobra opcija za hranjiv i zdrav doručak, s rižom, tjesteninom, ali i na 'žlicu'. Mogućnosti je puno, a mi izdvajamo tri recepta za ukusan obrok s vrganjima.

Dobra je stvar što se ovi 'kraljevi gljiva', kako ih se često naziva, mogu skladištiti u hladnjaku. Nemoj ih blanširati jer će izgubiti sočnost nego odvoji i očisti klobuke, nareži na ploške i slaži u slojevima – preporuka je to činiti na papiru za pečenje. Kad ih odlučiš upotrijebiti, samo ih stavi na vruću tavu. I sušenje vrganja jest opcija, no to se obično radi s većim vrganjima koje planiramo koristiti u kremastim jelima.

Sad kad smo utvrdili gradivo, vrijeme je da se 'bacimo' na recepte koje možeš isprobati već ovaj tjedan!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kremasta juha od gljiva s kestenima

Kremaste juhe nezaobilazno su toplo predjelo. Griju, ukusne su i zasitne, a ovaj recept s dodatkom kestena neodoljivo se stapa s jeseni. Sušeni vrganji miješaju se s kestenom, a pirjani se dodaju na kraju. Juha je spremna za sat vremena, a navedeni sastojci namijenjeni su za 10 porcija.

Sastojci:

30 grama suhih vrganja

120 grama tanko narezanih svježih vrganja

4 jušne žlice maslaca (cca 60 grama)

500 grama tanko narezanih šampinjona

2 poriluka (narezanih na tanke ploške)

1 mrkva i celer

žličica mljevenog ružmarina

60 grama oguljenih, pečenih kestena

600 mililitara pilećeg temeljca

sol i papar

250 mililitara vrhnja

2 jušne žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

Priprema:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sušene vrganje stavi u kipuću vodu dok ne omekšaju, otprilike 20 minuta. Procijedi tekućinu, a ostatak vrganja operi i sitno nasjeckaj. U loncu rastopi maslac, dodaj nasjeckane vrganje, šampinjone, poriluk, mrkvu, celer i ružmarin pa kuhaj petnaestak minuta na umjerenoj vatri s povremenim miješanjem. Dodaj kestene i temeljac te 700 ml procijeđene tekućine. Začini, zakuhaj juhu i kuhaj je oko 30 minuta, odnosno dok kesteni ne omekšaju. Dodaj vrhnje i ostavi da se malo ohladi.

Foto: Shutterstock

Pasiraj u blenderu u 'turama' i drži na toplom. Zatim na tavi zagrij ulje, dodaj narezane vrganje, začini solju i paprom pa kuhaj na umjereno jakoj vatri dok lagano ne porumene, oko šest minuta. Posluži juhu i ukrasi pirjanim vrganjima.