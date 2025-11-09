Burrata u jesenskoj kuhinji: Kremasti sir koji se savršeno slaže s toplim okusima sezone

Iako je burrata često sinonim za ljetne tanjure i lagane mediteranske kombinacije, ovaj kremasti talijanski sir jednako se lijepo uklapa i u jesenski meni. U sezoni toplih okusa, pečenog povrća, gljiva i orašastih plodova, burrata otkriva svoju novu, bogatiju stranu – onu koja spaja svježinu i toplinu u savršenom skladu

Kremasta, dekadentna i neodoljivo slasna – burrata je s pravom stekla status jedne od najomiljenijih namirnica u svijetu gastronomije. Ovaj talijanski dragulj, porijeklom iz regije Puglia, na prvi pogled podsjeća na klasičnu mozzarellu. No, njezina čarolija krije se u unutrašnjosti: čvrsta vanjska ovojnica od mozzarelle čuva raskošno, svilenkasto srce ispunjeno mješavinom vrhnja i komadića sira, poznatom kao stracciatella. Upravo ta jedinstvena tekstura i blagi, mliječni okus čine je savršenim platnom za bezbrojne kombinacije s burratom, posebno tijekom jeseni kada priroda nudi obilje bogatih okusa.

Kako biste u potpunosti doživjeli njezinu kremastu teksturu, ključno je burratu poslužiti na sobnoj temperaturi. Dovoljno je izvaditi je iz hladnjaka tridesetak minuta prije serviranja, a rezultat će biti topljiva rapsodija koja će svako jelo podići na višu razinu. U nastavku donosimo najbolje jesenske recepte koji će vas inspirirati da ovaj sir postane nezaobilazan dio vašeg stola.

Jesenske burrata salate – simfonija okusa na tanjuru

Iako se salate često povezuju s ljetom, jesen nudi paletu sastojaka koji stvaraju izdašne, slojevite i nevjerojatno ukusne burrata salate. One su savršen primjer kako lagani obroci mogu biti istovremeno i zasitni i elegantni.

Pexels

Salata s pečenom tikvom, narom i orasima

Ovo je vjerojatno najpopularnija jesenska salata s burratom, i to s dobrim razlogom. Slatkoća pečene tikve, kiselost nara i hrskavost orašastih plodova savršeno se nadopunjuju s kremastom teksturom sira.

Priprema: Delicata ili butternut tikvu narežite na polumjesece ili kockice, začinite maslinovim uljem, solju i paprom te pecite u pećnici na 200 °C oko 25 minuta, dok ne omekša i lagano se karamelizira. Na podlogu od rikole ili miješanih salata posložite ohlađenu pečenu tikvu, dodajte sjemenke nara, tostirane pekan ili obične orahe te na sredinu smjestite kuglu burrate. Sve prelijte jednostavnim vinaigretteom od maslinovog ulja, balzamičnog octa i malo javorovog sirupa ili meda.

Salata sa smokvama, pršutom i kakijem

Kraj ljeta i početak jeseni donose nam smokve, voće čija se medena slatkoća fantastično sljubljuje sa slanim pršutom i mliječnom burratom. Ako smokve nisu dostupne, tanko narezani kaki Fuyu sorte bit će izvrsna zamjena.

Priprema: Na tanjur za posluživanje rasporedite svježu rikolu. Nježno natrgajte listove pršuta i rasporedite ih po salati. Dodajte svježe smokve prerezane na polovice ili četvrtine. U sredinu stavite burratu, koju možete lagano zarezati kako bi se otkrila njezina kremasta unutrašnjost. Pospite tostiranim orasima i prelijte kvalitetnim balzamičnim octom ili glazurom.

Salata s pečenim grožđem i pršutom

Pečenje grožđa možda zvuči neobično, ali kratkotrajnom termičkom obradom ono otpušta sokove, a okus mu postaje koncentriraniji i slađi. Ova kombinacija idealna je za one koji vole istraživati nove okuse.

Priprema: Grozdove crnog grožđa stavite na lim za pečenje, pokapajte s malo maslinovog ulja i pecite 15-20 minuta na 180 °C. Na podlogu od rikole rasporedite pečeno grožđe, komade pršuta i burratu. Začinite jednostavnim preljevom od maslinovog ulja i balzamičnog octa te pospite svježim listićima bosiljka.

Recepti s burratom za hladnije dane

Burrata nije rezervirana samo za salate. Njezina sposobnost da se topi i obogaćuje jela čini je izvrsnim dodatkom toplim jelima, od tjestenine do pizze i pečenog povrća.

Burrata na pizzi

Zaboravite na dodavanje burrate prije pečenja. Njezina se čarolija najbolje oslobađa kada se svježa i kremasta doda na tek ispečenu, vruću pizzu.

Priprema: Ispecite svoju omiljenu pizzu – bilo da je riječ o klasičnoj Margheriti, pizzi s mortadelom i pestom od pistacija ili jesenskoj verziji s gljivama i kobasicom. Odmah nakon vađenja iz pećnice, na sredinu pizze stavite cijelu kuglu burrate ili je natrgajte na manje komade i rasporedite po površini. Pustite da se sama lagano otopi od topline pizze. Rezultat je luksuzan i kremast dodatak koji svaku pizzu pretvara u gurmanski doživljaj.

Pexels

Tjestenina s burratom i umakom od rajčice

Ovo je vrhunski primjer talijanske "comfort food" hrane. Jednostavan umak od rajčice i bosiljka postaje božanstven kada mu se doda svježa burrata, čija se unutrašnjost spaja s umakom i stvara neodoljivo kremastu teksturu.

Priprema: Skuhajte tjesteninu po izboru (bucatini ili paccheri su odličan odabir). Dok se tjestenina kuha, pripremite brzi umak od pelata, češnjaka i svježeg bosiljka. U duboki tanjur stavite vruću tjesteninu s umakom, a na vrh dodajte komade burrate. Pustite da se krema iz sira pomiješa s umakom dok jedete.

Pexels

Hrskava burrata s umakom

Za one željne eksperimentiranja, pohana ili pržena burrata nudi nevjerojatan kontrast tekstura – hrskava, zlatna korica izvana i toplo, tekuće srce iznutra.

Priprema: Burratu pažljivo ocijedite i uvaljajte redom u brašno, razmućeno jaje i na kraju u panko mrvice. Pržite je u dubokom ulju dok ne postane zlatna ili je pecite u fritezi na vrući zrak za zdraviju verziju. Poslužite je odmah, toplu, na podlozi od umaka od rajčice, pesta ili uz umak romesco.

Bilo da je poslužujete u svježim salatama, kao kremasti dodatak toplim jelima ili kao zvijezdu raskošne plate, burrata je sir koji nudi bezbroj mogućnosti. Njezina svestranost poziva na igru i istraživanje, a jesen sa svojim plodovima pruža savršenu inspiraciju za stvaranje jela koja će oduševiti sve za stolom.