Kraljevska gozba u dvorcu koju ćete pamtiti čitav život: Jede se rukama, a dobijete i krunu

Bilo da planirate romantičnu večeru, posebno slavlje ili jednostavno želite doživjeti nešto drugačije s prijateljima ili obitelji, ovo je iskustvo koje se ne propušta

Dvorac Mokrice posljednjih je dana ponovno u fokusu ljubitelja putovanja i gastronomija. Uz kreativne, proljetne menije Restorana 1444 pažnju ljubitelja doživljaja destinacije i hrane privlači novi koncept - Dvorska gozba. Na nju trebate krenuti u drugu kulu dvorca, u nekad popularnu Vitešku dvoranu u kojoj su oduvijek vlasnici dvorca pozivali svoje goste, obilno ih gosteći hranom koja se kuhala u dvorskoj kuhinji. Ona je danas u suvremenom ruhu, a kuharski tim i chef Zdravko Andželevski ovog su proljeća, uz klasične ručkove i večere osmisli i novi koncept uživanje u hrani zbog čega već sad postoji lista čekanja.

Gozba dostojna kraljeva - i to doslovno

U Viteškoj dvorani svi gosti dobivaju krunu i zauzimaju mjesto za velikim drvenim stolom, a već na prvi pogled jasno je da ovo neće biti obična večera. Stol je prepun raznih delicija, serviranih na neobičan, gotovo teatralan način. No, ono što najviše iznenađuje jest činjenica da-nema pribora za jelo. Da, dobro ste pročitali. Hrana se jede rukama, baš kao u srednjem vijeku dajući ovom doživljaju posebnu vrijednost.

Nikola Zoko

Chef otkriva tajnu uspjeha

Chef Andželevski, s timom, stoji iza ovog originalnog koncepta i priznaje kako je dugo razmišljao o ideji srednjovjekovne gozbe prije nego što je pronašao savršenu formulu.

Nikola Zoko

„Baš kao nekad, hranu serviramo na velike ovale, a svaki gost sam bira što će jesti i kako će kombinirati okuse. To je osobna gozba unutar zajedničkog iskustva“, objašnjava chef pokazujući što se sve obilato i kreativno nalazi na stolu. Pokazuje tako pečenu perad, kunić, svinjski but, razno povrće i domaći topli kruh. Za one koji preferiraju laganije opcije, tu je i šaran pripremljen u glinenoj posudi. No, jelovnik nikada nije isti, napominje, sve ovisi o svježim namirnicama koje su tog dana dostupne ili kako je simpatično rekao - što je kuhar tog dana 'ulovio'.

Intimno iskustvo za odabrano društvo

Zbog svoje specifičnosti, Dvorska gozba nije namijenjena velikim grupama nepoznatih ljudi. Naprotiv, riječ je o intimnom gastro doživljaju rezerviranom za manje skupine koje se međusobno poznaju. Razlog je jednostavan - hrana se dijeli, komada i jede rukama, što stvara posebnu dinamiku među gostima. Cijena? Osnovna Dvorska gozba u kojoj smo mi uživali i što je prikazano na ovim slikama je 50 eura po osobi što uključuje i lokalno vino koje prati gozbu.

Nikola Zoko

Povijest, priroda i luksuz na dohvat ruke

Dvorac Mokrice nije samo kulisa za ovu priču – on je njezin neizostavni dio. Njegova povijest seže u 15. stoljeće, kada je izgrađen kao obrambena utvrda. Tijekom godina transformirao se u plemićku rezidenciju, zadržavajući pritom svoj autentični šarm. Danas kombinira renesansne i barokne elemente, dok interijeri pričaju priče prošlih vremena kroz kamene zidove i raskošne dvorane. No, čarolija ne staje unutar zidina dvorca. Okružen prostranim engleskim parkom, ispunjenim stoljetnim drvećem i uređenim stazama, Mokrice nude savršeno mjesto za opuštanje i bijeg od gradske vreve. Ljubitelji aktivnog odmora mogu uživati i u poznatom golf igralištu koje se prostire među brežuljcima i šumama. Blizina Zagreba čini Dvorac Mokrice savršenom destinacijom za kratki izlet ili vikend odmor. Bilo da planirate romantičnu večeru, posebno slavlje ili jednostavno želite doživjeti nešto drugačije s prijateljima ili obitelji, ovo je iskustvo koje se ne propušta. Jer, koliko često imate priliku staviti krunu na glavu, jesti rukama i osjećati se kao kralj – barem na jednu večer?