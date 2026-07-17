Fruške Terme postale su ljetni hit: Mir, bazeni i luksuz usred prirode

Ako vam je dosta gužvi na plažama, možda je vrijeme za drukčiji ljetni odmor. Fruške Terme spajaju termalne bazene, wellness, vrhunsku gastronomiju i prirodu u destinaciju kojoj se lako poželite vratiti

Kada razmišljamo o ljetnom odmoru, većina će najprije pomisliti na more. No posljednjih godina sve više putnika otkriva da pravi odmor ne mora nužno uključivati gužve na plažama, višesatna putovanja ili borbu za slobodnu ležaljku. Baš naprotiv pravi odmor nalazi se u prirodi čije krošnje stabala snižavaju visoke temperature, pružajući jedinstvene doživljaje tijekom godišnjeg odmora. Na dvjestotinjak metara nadmorske visine, na samom ulazu u NP Fruška gora, nalazi se destinacija s preko 200 sunčanih dana godišnje, posebnom kombinacijom vjetrova (zbog čega su noći svježije) ali i zrakom prepunim ozona, bez i jednog zagađenja u blizini. Fruške Terme, jedan od najmodernijih termalnih resorta u regiji, smještene su u mjestu Vrdnik, svega 30-ak kilometara od Novog Sada i stotinjak od Osijeka. Zbog svoje jedinstvenosti, ali i činjenice da se nalaze unutar zračne kupole s iznimno čistim zrakom i povoljnom mikroklimom, ovo je mjesto pogodno za odmor i oporavak tijekom cijele godine.

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Resort koji funkcionira kao mali vojvođanski gradić za odmor

Već pri dolasku postaje jasno da Fruške Terme nisu samo hotel niti klasične toplice. Ovo je mali turistički gradić u kojem je gotovo sve na nekoliko minuta lagane šetnje. U središtu resorta nalazi se impresivan hotelski kompleks, oko njega prostiru se uređeni apartmani, moderno opremljeni bungalovi te dodatni sadržaji zbog kojih tijekom cijelog boravka gotovo da nemate potrebu napuštati kompleks. Šetnice okružene zelenilom povezuju bazene, wellness centre, restorane, dječje sadržaje, sportske terene i brojne kutke za odmor. Sve djeluje mirno, organizirano i dovoljno prostrano da ni tijekom najposjećenijih ljetnih mjeseci ne ostavlja dojam velike gužve.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Mövenpick Resort & Spa Fruške Terme - mjesto gdje luksuz postaje svakodnevica

Središnje mjesto cijelog kompleksa zauzima Mövenpick Resort & Spa Fruške Terme, hotel koji je u kratkom vremenu postao jedan od najpoznatijih premium hotela u Srbiji i pravo mjesto za odmor obitelji s djecom. Već ulazak u prostrano predvorje otkriva filozofiju ovog hotela - moderan dizajn, prirodni materijali, puno dnevnog svjetla i velika prostrana igraonica za djecu. Igraonica je pod nadzorom 'teta' koje s djecom igraju, a za one starije osmišljena je gaming arena. Ona je toliko dobra da ćete u njoj pronaći klince koji vole PlayStation, ali i njihove očeve. Sobe i apartmani uređeni su elegantno, s naglaskom na udobnost i funkcionalnost, a velike staklene stijene, kvalitetni madraci, pažljivo odabrani detalji i pogled prema zelenilu Fruške gore stvaraju osjećaj privatnosti kakav mnogi traže tijekom odmora.

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Najveći vodeni kompleks u Srbiji

Uz hotel odmoriti se može (nešto povoljnije) u apartmanima i bungalovima koji predstavljaju odličan izbor za obitelji, dulje boravke ili goste koji žele više privatnosti u najtoplijem dijelu godine kad se uz odmor kombinira kupanje. Fruške Terme raspolažu najvećim kompleksom bazena u Srbiji, koji uključuje unutarnje i vanjske bazene, dječje zone, hidromasažne sadržaje, termalne bazene i brojne atrakcije.

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Nikola Zoko

Nikola Zoko

No ono što posebno privlači pažnju nije samo njihova veličina nego i kvaliteta izvedbe. Bazeni su izrađeni od aluminijskih panela, bez klasičnih keramičkih pločica i fuga, što omogućuje znatno višu razinu higijene. Površine su glatke, jednostavnije za održavanje, otpornije na razvoj mikroorganizama i pružaju osjećaj besprijekorne čistoće.Takav sustav danas se smatra jednim od najmodernijih rješenja u suvremenoj bazenskoj tehnologiji što posebno cijene svi oni s osjetljivom kožom. Doda li se ovakvom bazenskom kompleksu ljekovita termalna voda iz Vrdnika poznata desetljećima odmor na ovom mjestu dobiva posebnu težinu.

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Adults Only - kada je mir najveći luksuz

Jedna od posebnosti Fruških Termi svakako je Adults Only koncept namijenjen odraslim gostima. U posebno uređenom dijelu resorta, u Hotelu Premier Aqua vlada sasvim drugačija atmosfera. Bazeni, wellness sadržaji i prostori za odmor prilagođeni su upravo gostima koji žele nekoliko dana posvetiti sebi, partneru ili jednostavno uživati u tišini. Posljednjih godina upravo ovakav koncept postaje jedan od najtraženijih trendova u europskom turizmu, a Fruške Terme uspješno su ga uklopile u svoju ponudu bez odvajanja od obiteljskog dijela resorta. Hrabar iskorak donio je veliki uspjeh. Fruške terme danas su postale destinacija u kojoj se jednako dobro osjećaju i obitelji s djecom i parovi koji traže potpuni mir, a zbog velikog broja kongresnih dvorana koje mogu u isto vrijeme primiti gotovo 2000 gostiju, i sve većem broju poslovnih ljudi koji na ovom mjestu sudjeluju u konferencijama i ostalim poslovnim sadržajima.

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Nikola Zoko

Wellness koji briše stres

Jedan od najljepših dijelova resorta svakako je wellness centar. Saune različitih temperatura s panoramskim pogledom, parne kupelji, slane sobe, relaksacijske zone, hidromasažni bazeni i bogata ponuda masaža stvaraju osjećaj da ste stigli u neku od najpoznatijih europskih wellness destinacija.Resort nudi i medicinski wellness te brojne tretmane namijenjene oporavku, prevenciji i poboljšanju općeg zdravstvenog stanja, zbog čega ga podjednako biraju mlađi i stariji gosti. Nedostaje li vam aktivnosti dok ste ovdje- i za to postoji rješenje! Na sredini kompleksa nalazi se stanica za iznajmljivanje električnih bicikala s kojima možete istražiti NP Fruška gora slijedeći pažljivo markirane staze.

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Nikola Zoko

Nikola Zoko

Gastronomija zbog koje se mnogi vraćaju

Boravak u Fruškim Termama teško je zamisliti bez gastronomskih užitaka. Posebno mjesto zauzima restoran Piazza, koji tijekom ljeta organizira iznimno popularne Mediteranske večeri. Koncept je osmišljen tako da goste svakoga tjedna vodi na novo kulinarsko putovanje. Mirisi svježe ribe, plodova mora, maslinova ulja, mediteranskog bilja, domaće tjestenine i laganih ljetnih deserata stvaraju atmosferu kakvu bismo prije očekivali uz morsku obalu nego u srcu Vojvodine. Za one koji žele nešto tradicionalno tu je Etno restoran s odličnom ponudom hrane pripremljene po starim vojvođanskim receptima. Na stol stižu domaće juhe, sporo pečena mesa, sezonsko povrće, svježe pečeni kruh, lokalni sirevi, domaći kolači i brojni specijaliteti karakteristični za ovaj dio Srbije. A kakva je pansionska ponuda hrane? Odlična- po mišljenju brojnih posjetitelja koji upravo ponudu hrane tijekom doručka i večere opisuju najvišim ocjenama. Posebna je zvijezda doručak poslužen na velikim otocima na kojima miriše domaći pekarski proizvodi, lokalni sirevi suhomesnate delicije, tople kombinacije jaja, povrća, raznovrsno voće koje je ubrano na granama voćaka koje rastu u Vojvodini.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Ljeto koje ćete poželjeti ponoviti

Fruške Terme danas su mnogo više od termalnog centra. One su destinacija koja uspješno spaja prirodu Nacionalnog parka Fruška gora, vrhunsku hotelsku uslugu, najveći vodeni kompleks u Srbiji, moderan wellness, kvalitetnu gastronomiju i različite oblike smještaja u jedinstvenu cjelinu. Cijene boravka su povoljne, a luksuz kojeg dobivate već samim ulaskom u kompleks je ono nešto što nikad nećete zaboraviti. Baš naprotiv - zbog toga ćete dobro proučiti svoj kalendar i odabrati nekoliko dana za novi vikend bijeg u oazu u kojoj se savršeno spaja priroda i čovjek.

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