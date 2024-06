Očisti zrak na prirodan način uz ove lijepe i vrijedne biljke

Postoje biljke koje su jaki pročišćivači zraka i zbog toga bi obvezno trebale pronaći mjesto u tvome domu. Studija provedena davne 1989. godine, pod vodstvom NASA-e znanstveno je dokazala koje su to biljke koje pročišćuju zrak. Znanstvenici su proučavali prirodne načine pročišćivanja zraka u zatvorenim prostorima, poput svemirske postaje, kako bi astronautima boravak u svemiru učinile što sigurnijim i ugodnijim, piše portal Homes and gardens.com. Rezultati spomenute studije pokazali su da su ovih deset biljaka pravo kućno blago. Uljepšat će ti dom, pročistiti zrak, proizvesti kisik, a neke od njih i neutralizirati štetna zračenja računala, televizora, mobitela te ostalih uređaja koji se danas nalaze u svakom kućanstvu.



Stoga kad biraš kućne biljke, ne vodi se samo estetikom, već i praktičnošću. Biraj one koje imaju višestruki pozitivni učinak. Na koncu, biljke treba i njegovati, što znači da unošenjem biljaka u svoj dom preuzimaš na sebe i određenu odgovornost. Upravo iz tog razloga, pažljivo iazberi koje će od njih živjeti na tvojoj adresi. U nastavku ti donosimo one koje su dokazano najveći pročišćivači zraka.

Niz srca

Latinski naziv ove biljke je Ceropegia, a u narodu je poznata pod imenom niz srca jer svojim izgledom podsjeća upravo na to. Puzavica malenih srcolikih listova, u kojima skladišti vodu zbog čega spada u sukulente, odličan je čistač zraka. Niske na kojima su listovi mogu narasti do dva metra, a kako bi joj pružila najbolje uvjete, smjesti je na mjesto na kojem nema direktnog sunca i pazi da ju prečesto ne zalijevaš.

Svekrvin jezik

Latinski Sansevieria trifasciata, zimzelena je trajnica koja čisti zrak od formaldehida, benzena, ksilena i trikloretilena. Također, neutralizira alergene pa je odličan izbor ukoliko je netko od ukućana alergičar. Ova biljka noću proizvodi kisik zbog čega je pravi izbor za spavaću sobu. Najviše joj odgovara direktna svjetlost i temperatura od 15 do 30 Celzijevih stupnjeva te umjereno zalijevanje.

Spatifilum

Ova biljka jedan je od najjačih prirodnih pročišćivača zraka i savršen izbor za spavaću sobu te prostor uz TV ekran ili računalo. Ima prekrasne bijele cvjetove koji podsjećaju na jedarca i često cvatu. Traži puno vlage pa bi bilo dobro redovito listove prskati vodom i zalijevati je, no paziti da ne "pliva" u vodi kako korijenje ne bi počelo trunuti. Voli i tuširanje pa joj ga priušti kada god stigneš. Ne voli direktno sunce.

Monstera

Ovo je jedna od trenutno popularnijih sobnih biljaka u što ćeš se uvjeriti pregledaš li Instagram. Porijeklom iz Meksika i središnje Amerike, ova biljka voli vlagu, sjenovita područja, ali i svjetlo pa će joj u tvome domu najviše odgovarati kupaonica s prozorm, kuhinja ili topli dnevni boravak.

Zamija

Poznata kao Zamioculcas Zamiifolia, ova predivna biljka, čvrstih, jarko zelenih listova uljepšat će svaki interijer, ali i pročistiti zrak u njemu. Prema feng shuiju aktivira polja sreće i novca u domu pa joj je to još jedan plus ukoliko važeš želiš li je ili ne. Spada u sukulente i ne treba ju presađivati dok u potpunosti ne popuni rizomomima posudu u kojoj se nalazi. Voli umjereno svjetlo, a ovisno o količini svjetla varirat će boja njezinih listova. Što je prostor u kojem se nalazi tamniji, to će i listovi biti tamniji. Oprezno sa zalijevanjem kako joj rizom ne bi strunuo. Dovoljno ju je zaliti jednom u mjesec dana.

Filodendron

Kdo filodendrona vrijede ista pravila o uzgoju i njezi kao kod monstere jer spadaju u istu skupinu biljaka. Voli vlagu pa je povremeno špricaj po listovima. Filodendron je odličan pročišćivač zraka , osobito dobro neutralizira formaldehid, bezbojni plin iz ljepila (prisutan u iverici i parketu, pjeni za izolaciju, sintetičkim tepisima, uredskom materijalu).

Sukulenti

Dolaze u bezbroj nijansi i oblika zbog čega sukulenti spadaju među najpopularnije biljke. No, to nije jedina njihova prednost. Sukulenti mogu eliminirati čak 87 posto hlapivih organskih spojeva poput lakova i boja, formaldehida, benzena, a noću proizvode kisik pa su pogodni i za spavaću sobu. Laki su za uzgoj, a najvažnije je da ih ne zalijevaš prečesto kako ne bi strunuli. Odlično mjesto za njih u kući ili stanu je dnevni boravak, dok bi kupaonicu i kuhinju zbog vlage i isparavanja trebalo izbjegavati.

Bršljan

Još jedan marljiv pročišćivač zraka i biljka koju je gotovo nemoguće uništiti, zbog čega je odličan izbor i za one kojima biljke ne uspijevaju. Izuzetno je otporna, preferira sobnu temperaturu, umjereno svjetlo i vlagu, no može dugo izdržati bez vode (što ne znači da smiješ zaboraviti zaliti je).

Kalateja

Zbog svog izgleda ova biljka naziva se i molitvenim cvijetom. Naime, kada padne mrak listovi se sklope poput ruku na molitvu. Išarani su predivnim ljubičastim ili zelenim šarama i izgledaju prekrasno. Za razliku od većine naborjanih do sad, kalateja nije jednostavna za uzgoj. Traži pažnju, no i vratit će je time što će ti uljepšati dom i očistiti ga od toksina. Voli vlagu te ne može preživjeti kraj nemarnih vlasnika koji će je zaboraviti zaliti. Ipak, pripazi da joj korijen ne bude stalno u vodi kako ne bi istrunuo. Također, voli ugodnu sobnu temperaturu i umjereno svjetlo.

Tamjankikovka ili bromelija

Ova efektna biljka, vibrantnih listova-cvjetova privući će pažnju svakoga tko ti dođe u goste. No, očaravajuća ljepota nije jedini adut tamjanikovke (latinski bromeliads) s obzirom da je i snažan pročišćivač zraka. Osobito je učinkovita u uklanjanju hlapljivih tvari poput acetona i benzena. Voli temperaturu od 15 Celzijevih stupnjeva, umjerenu vlagu, uživa kada joj listove prskaš vodom, no ne voli kada joj je korijenje potopljeno.