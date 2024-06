Trikovi uz koje sobne biljke neće uvenuti kad odeš na godišnji odmor

Konačno je došlo vrijeme tvog zasluženog godišnjeg odmora. Sve je pomno isplanirano, koferi su spremljeni - ali nije ti pošlo za rukom pronaći "dadilju" svojim sobnim biljkama.

Ako si ljubiteljica biljaka i cijelu si godinu brinula o njima s puno pažnje i ljubavi, ovo ti može predstavljati itekako veliki problem. Ono što nitko od nas ne želi je vratiti se kući nakon godišnjeg odmora i pronaći uvenule biljke. Još ako imaš dvorište ili vrt, šteta će biti veća - teško da možeš računati na dovoljno kiše u ovom sušnom dijelu godine.

Naravno, najbolje je riješene ključ svog doma ostaviti osobi od povjerenja koja će redovito dolaziti i zalijevati tvoje zelene ljubimice, no ako to nije moguće, postoje trikovi kojima im možeš pomoći izdržati razdoblje dok te nema. Evo pet najboljih koje smo pronašle na TikToku:

Prije polaska

Smjesti sve svoje unutarnje i vanjske biljke na sjenovito mjesto gdje je najmanje vruće. Zalij ih netom prije odlaska, a s obzirom na to da su u hladu voda neće tako brzo ispariti. Također, dobro je znati da tegle i lončići od terakote brže isparavaju vlagu od plastičnih i keramičkih posuda. Budeš li pronašla pravo mjesto za biljke i dala im dosta vode prije no što kreneš, većina biljaka moći će ovako preživjeti do tjedan dana.

Izradi 'automatsku' kanticu

Uzmi plastičnu bocu i pamučni stapić za uši - najbolje onaj veći kakav se koriti za bebe. Prereži štapić na dva dijela. Napravi malu rupicu pri dnu boce te još jednu na čepu boce. Umetni svaku polovicu štapića u jednu rupicu tako da pamučni dio bude izvan boce, napuni bocu vodom i smjesti je uz samu biljku. Uz pomoću ove jednostavne metode većina će biljaka bez većih problema izdržati nekoliko tjedana tvog odsustva.

Kada za biljke

Ovo je još jedan vrlo jednostavan način kako će tvoje biljke ostati hidratizirane do 7 dana bez zalijevanja - zatvori odvod u kadi ili sudoperu napuni ga s malo vode. Zatim uzmi ručnike i stavi ih u vodu, tako da bude pokrivena ručnicima. Sada sve svoje biljke posloži u kadu i/ili sudoper, na ručnike. Kako se zemlja bude sušila, biljke će upijati vlagu iz ručnika koja će postepeno isparavati.

DIY navodnjavanje

Jedan od najučinkovitijih načina odražavanja biljaka dok te nema je i ovaj jednostavni sustav navodnjavanja koji možeš napraviti sama. U zdjelu napuni vodu te uzmi konopac od pamuka ili prirodnih vlakana. Neka jedna strana užeta bude uronjena u zdjelu s vodom, a druga neka bude zakopana u zemlju tvoje lončarice, na dubinu od 5 do 6 cm. Korijenje biljke konopac koristi kao slamku i postepeno upija vodu iz zdjele. Ako imaš veće biljke dobro je koristiti više konopaca, kraj užeta treba zakopati dublje, što bliže korijenu. Biljke bi ovako trebale moći izdržati i do tri tjedna bez klasičnog zalijevanja. Inače, ovaj je trik odličan i za poluuvenule biljke kojima je na ovaj način moguće udahnuti novi život.

Mini plastenik

Stvori efekt plastenika u svom domu - zabodi nekoliko drvenih štapića u zemlju oko biljke. Zatim prekrij sve skupa plastičnom vrećicom - štapići će pomoći da je drže i da vrećica ne dodiruje samu bilju. Zatvori vrećicu tako da dođe do kondenzacije - biljka će na ovaj način "hraniti samu sebe".