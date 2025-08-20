Ljeto na tanjuru: Pečena feta u tri neodoljive kombinacije koje morate isprobati

Fetu možete kombinirati sa svježim povrćem, voćem, ili pak koristiti kao prilog ili glavno jelo

Čini se da ovog ljeta gotovo svi dijele recepte s pečenom fetom. Fetu kombiniraju sa svježim povrćem, voćem, koriste je kao prilog, glavno jelo ili čak kao osnovu za umake za tjesteninu, ako se nakon pečenja izmiksa štapnim mikserom ili dobro promiješa.

Feta sir je tradicionalni grčki slani sir, napravljen od ovčjeg mlijeka ili mješavine ovčjeg i kozjeg mlijeka. Ako nemate pravi grčki sir, može se koristiti i obični bijeli sir od kravljeg mlijeka. Bitnije od vrste mlijeka je obratiti pažnju na količinu soli – feta i slični sirevi obično sadrže 2–3 g soli na 100 g. Zbog soli, u receptima s fetom izbjegavajte dodatno soljenje.

Evo tri sjajna recepta s pečenom fetom:

Pečena feta kao umak za tjesteninu

Zagrijte pećnicu na 200 °C. Pladanj obložite papirom za pečenje i dodajte cherry rajčice, luk i češnjak. Začinite paprom, crvenom paprikom i po želji bosiljkom, te prelijte maslinovim uljem. U sredinu stavite fetu i pospite timijanom. Pecite oko 40 minuta dok feta ne dobije zlatnu boju, a rajčice se raspadnu, povremeno lagano promiješajte.

Skuhajte tjesteninu i malo vode od kuhanja prelijte preko pečene mješavine. Fetu i rajčice možete izmiksati u glatki umak ili ih lagano promiješati s tjesteninom za umak s komadićima. Može i kombinacija – dio izmiksati, dio ostaviti komadiće.

Pečena feta kao prilog

Zagrijte pećnicu na 200 °C. U posudici pomiješajte masline, suhe rajčice, maslinovo ulje, nasjeckani češnjak, origano, timijan, bosiljak, crvenu papriku i papar. Pladanj obložite papirom za pečenje i u sredinu stavite fetu. Prelijte smjesu preko sira i rasporedite masline i rajčice oko sira. Pecite oko 20 minuta dok se feta ne omekša.

Poslužite s nasjeckanim svježim peršinom i popečenim kruhom, tostom ili tortilja čipsom.

Pečena feta kao slastica

Zagrijte pećnicu na 200 °C. Operite i narežite smokve na četvrtine (manje smokve na pola). Oljuštite i nasjeckajte neslane pistacije. Pladanj obložite papirom za pečenje i stavite fetu u sredinu. Oko sira rasporedite smokve i pistacije. Prelijte s malo maslinovog ulja i žlicom cvjetnog meda, te pospite timijanom. Pecite oko 20 minuta dok feta ne omekša.