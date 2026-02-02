Dječja povorka u Rijeci okupila 6500 maškara: Pogledajte preslatke maske veselih mališana

RIjekom ovih dana vladaju meštar Sandi i Kraljica Karnevala Pia Vujović (izabrana 23. siječnja u Dvorani mladosti). Meštru i njegovoj sviti uručeni su tradicionalno ključevi grada 17. siječnja na Antonju i od tada, pa sve do 18.2., on je odgovoran da se u Rijeci veseli, dobro zabavi i iskoristi sve što nudi Peto godišnje doba.

Povijest Riječkog Karnevala: od zabranjenog maskiranja do brojnih nagrada

Da su se stanovnici Primorja uvijek voljeli maskirati svjedoči dokument Gradskog vijeća iz 1449. kojim se zabranilo maskiranje kako bi se spriječilo kritiziranje vlasti. Zabrana je donesena, ali čini se kako nije prihvaćena. Karneval je pobijedio sve zapreke i postao simbol slobode i duhovitog komentiranje aktualnih događaja. Službeni početak modernog Riječkog karnevala bio je 1982. godina, kada su tri grupe - Lako ćemo, Pehinarski feštari i Halubajski zvončari - prošle Korzom u organizaciji Turističkog saveza, pokrenuvši eksploziju koja je pretvorila Rijeku u karnevalsku prijestolnicu. Od tri grupe hrabrih maškara, godinama je manifestacija rasla, a do dana su u različitim programima i karnevalskoj povorci sudjelovali deseci tisuća sudionika, stvarajući 'peto godišnje doba' gdje su vrijednosti pomaknute, a karneval postaje način života Primorja. Riječki karneval i njegova posebnost Rijeku je svrstao u Europsku udrugu karnevalskih gradova (FECC) 1995., uz to Riječki karneval je jedan od top 500 Europskih evenata, proglašen jednim od najegzotičnijih događaja na svijetu prema Sunday Timesu, i nagrađen 'Zlatnim turističkim srcem' 2009. kao najbolja manifestacija.

Najveseliji dio Riječkog karnevala - Dječja karnevalska povorka

Dječja karnevalska povorka u Rijeci prvi je put organizirana 1997. godine okupivši oko 1.200 sudionika raspoređenih u 28 karnevalskih grupa. Bila je to prilika da svoju kreativnost pokažu najmlađi ljubitelji karnevala koji su do tada sa starijima nastupali u velikoj Međunarodnoj karnevalskoj povorci. Od prve Dječje povorke koja je izazvala veliku pažnju 1997. godine, pa sve do danas, najveselija povorka karnevala izrasla je u jednu od njegovih najveselijih i najomiljenijih manifestacija. Zadnjeg dana siječnja, 31.1. u dječjoj je karnevalskoj povorci sudjelovalo čak 71 grupa s više od 6.500 malih maškara. Najbrojnija karnevalska grupa Srdočki školani, se predstavila s 505 sudionika pod maskom „Hoću RI, hoću JE, hoću KA: MI SMO RIJEKA!“. Uz njih Korzom su prošetali i veselo mahali Štrumpfovi (DV Grobnički tići), dinosauri (DV Veseli Orepčići), Lošinjski krokanti (DV Mali Lošinj), trolovi (DV Mići Bakarani, Hreljani i Škrljevčani), britanska garda (DV Žirafa), maškarane mažoretkinje (Blato, otok Korčula), vesela skupina Šuma Striborova (KUD Croatia, Zagreb) i mnogi drugi.

"Dječja karnevalska povorka održana 31. siječnja okupila je najmlađe generacije iz zemlje i inozemstva, koje su u raznobojnoj maškaranoj povorci preplavili riječki Korzo, koji je postao najšarenija šetnica u gradu i u Hrvatskoj. Maškarana dječica simbol su kontinuiteta karnevalske tradicije i jamstvo da će se duh maškaranja prenositi na nove generacije", poručili su iz Turističke zajednice grada Rijeke.

Međunarodna karnevalska povorka

Nakon izbora Princa i Princeze te Noći krinolina, Dječje karnevalske povorke i Carnival Snowboard Sessiona na Platku Rijeka ne spava. Uz 'Dane smijeha' jedne od značajnijih, tradicionalnih karnevalskih manifestacija koja publici predstavlja trenutačno najaktualnije kazališne komedije u veseloj Rijeci uživajte u pregršt različitih sadržaja i zabave. Vrhunac Riječkog karnevala bit će tijekom vikenda 14. i 15. veljače kad će biti održan kultni humanitarni bal pod maskama (14.2.) i Međunarodna karnevalska povorka (15.2.) na kojoj će sudjelovati više od 10.000 sudionika iz više od 100 grupa. Povorka starta na Korzu u podne, a kako biste bili u skladu s ovom manifestacijom ne zaboravite i svoju masku.

"Ovaj dan dođite u Rijeku, obujte udobne cipele za šetnju, maskirajte se, plešite, pjevajte i kušajte najbolje od gastronomije Rijeke u jednom od popularnih riječkih restorana", kažu organizatori koji su i ove godine pokazali kako je Rijeka jedna od najveselijih destinacija svake zime. No, godina je tek počela, a Kvarner, čiji je Rijeka biser, nosi titulu Gastro destinacije Europe u 2026. Tako da, kad utihne karneval, destinacija će početi svoju priču o tradicionalnom i modernom na tanjuru, o okusima koji pišu povijest, a koju su suvremeni chefovi na moderan način stavili na tanjur.