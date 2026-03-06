Cvita se suočava s teškom dijagnozom, a Kata ulovi Zoru i Nikolu u nezgodnom trenutku

Cijela obitelj Vukas je na okupu nakon novog incidenta, a Ante ostane zatečen kada dozna razlog tučnjave Vice i Čavke

Cvita je emotivno slomljena zbog svoje teške dijagnoze, a Nikola joj pokušava biti podrška u svemu i planira njihov odlazak iz Vrila. Bez Cvitina znanja, obavještava Katarinu i Zoru o novostima.

Anku iznenadi kada Lucu i Zdravka vidi u prisnom trenutku. Teodora ne vjeruje Jakovu da je ozljeda na njegovoj ruci slučajna.

Domazet se nenadano uključuje u rad zadruge, ne mareći za mržnju koju prema njemu osjećaju Katarinini bližnji.

RTL

RTL

RTL

Katarina primijeti da su Nikola i Zora neobično bliski i načuje njihov tajni dogovor...

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.