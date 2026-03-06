Kako dr. Iva Kožul Salihagić mijenja pristup urološkoj dijagnostici

Urološki pregledi ključni su dio brige o zdravlju mokraćnog sustava kod muškaraca i žena, od prevencije do dijagnostike i liječenja brojnih stanja koja mogu značajno utjecati na kvalitetu života. U Poliklinici Rotim, moderno opremljenoj zdravstvenoj ustanovi s timom vrhunskih stručnjaka, svaki pacijent dobiva individualan pristup i dijagnostiku na najvišoj razini. Urološki pregledi u Poliklinici Rotim obuhvaćaju niz dijagnostičkih postupaka usmjerenih na otkrivanje uzroka tegoba mokrenja i stanja mokraćnog trakta, uključujući: urološki pregled fizikalni pregled te ultrazvuk bubrega i mokraćnog mjehura. Također, moguće je napraviti cistoskopiju kojom se vizualizira unutrašnjost mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi. Svaka od ovih pretraga ima svoju specifičnu ulogu u dijagnosticiranju uroloških problema, od bubrežnih kamenaca, tumora mokraćnog sustava, infekcija do funkcionalnih problema mokrenja.

Tin Bedenko

Također je dostupna napredna radiološka dijagnostika, uključujući MR prostate, bezbolnu i visoko preciznu pretragu koja ima ključnu ulogu u ranom otkrivanju te praćenju bolesti prostate. Ova metoda omogućuje iznimno detaljan prikaz strukture prostate, čime značajno doprinosi donošenju odluka o daljnjim dijagnostičkim i terapijskim koracima. Za žene se provodi i urološki MR zdjelice, pretraga koja pruža detaljan uvid u strukture mokraćnog sustava i zdjeličnog dna. Posebno je važna u obradi kompleksnih uroloških i funkcionalnih poremećaja jer omogućuje preciznu procjenu anatomskih i funkcionalnih promjena. Kombinacija temeljitog kliničkog pregleda, funkcionalne dijagnostike poput urodinamike te suvremenih MR metoda osigurava cjelovit, precizan i individualiziran pristup svakom pacijentu.

Tin Bedenko

U samom vrhu tima Poliklinike Rotim ističe se dr.sc. Iva Kožul Salihagić, dr.med., specijalistica urologije, te subspecijalistica urodinamike i neurourologije. Urodinamika je skup sofisticiranih dijagnostičkih pretraga kojima se procjenjuje kako mokraćni mjehur i mokraćna cijev funkcioniraju tijekom punjenja i pražnjenja mokraće. Cilj je utvrditi točan uzrok simptoma donjeg urinarnog trakta, poput inkontinencije, učestalog mokrenja, slabog mlaza ili osjećaja nepotpunog pražnjenja. Tijekom urodinamike mjeri se aktivnost mišića, tlakovi i protok mokraće dok se mjehur puni i prazni. Ova pretraga pomaže razlikovati različite uzroke sličnih simptoma i omogućuje preciznu terapijsku odluku. Prednost ove metode je objektivno i detaljno razumijevanje funkcije mokraćnog sustava, nešto što se ne može uvijek postići samim razgovorom ili ultrazvukom. Dr. Kožul Salihagić gradila je svoje iskustvo radeći u kliničkim i specijalističkim okruženjima, uključujući i poznati Zavod za urologiju KB Sveti Duh u Zagrebu, gdje je pokrenula kabinet za urodinamiku i poremećaje mokrenja.

Tin Bedenko

“Simptomi poput inkontinencije, učestalog mokrenja, slabog mlaza ili osjećaja nepotpunog pražnjenja mokraćnog mjehura često se doživljavaju kao neugodni, ali bezazleni. Međutim, iza njih se mogu kriti različiti poremećaji funkcije mokraćnog sustava koje nije moguće pouzdano procijeniti samo razgovorom i ultrazvukom.

Upravo zato je urodinamika iznimno važna dijagnostička metoda. Ona nam omogućuje objektivno mjerenje tlaka i funkcije mokraćnog mjehura tijekom punjenja i pražnjenja, čime jasno razlikujemo uzrok simptoma, radi li se o preaktivnom mokraćnom mjehuru, opstrukciji, poremećaju koordinacije ili nekom drugom funkcionalnom problemu.

Precizna dijagnostika temelj je uspješnog liječenja. Kada točno znamo što se događa, možemo odabrati ciljanu terapiju i izbjeći nepotrebne ili neadekvatne postupke. Pacijentima uvijek nastojim objasniti da je riječ o kratkotrajnoj, minimalno invazivnoj pretrazi koja često predstavlja ključan korak prema rješenju njihovih tegoba i značajnom poboljšanju kvalitete života” – ističe dr. Kožul Salihagić.

Tin Bedenko

U Poliklinici Rotim svaki dio dijagnostike i terapije provodi se stručno, temeljito i individualizirano. Brzina obrade pregleda, moderna oprema i tim stručnjaka koji zajedno rade na postavljanju dijagnoze, ključ su uspješne brige o pacijentima. Kontaktirajte Polikliniku Rotim za pregled kod dr. sc. Ive Kožul Salihagić te učinite prvi korak prema preciznoj dijagnostici i kvalitetnoj terapiji.