Blagdansko darivanje na Žena.hr se nastavlja: Druga adventska svijeća donosi novi poklon

Blagdansko darivanje na Žena.hr tek je počelo - prijavi dragu ženu iz svog života i razveselit ćemo je divnim poklonom u tvoje ime

Advent nas svake godine podsjeti na ono najvažnije: toplinu doma, obiteljske trenutke i radost darivanja. Na Žena.hr vjerujemo da su upravo blagdani savršena prilika da pokažemo ljubav i podršku ženama koje svakodnevno nesebično daju sebe te svakog tjedna u vaše ime darujemo one koje to uistinu zaslužuju.

Nakon što smo u prvom krugu darovali poklon bon od 100 eura, vrijeme je za drugi dar. Ove adventske nedjelje, dok palimo drugu adventsku svijeću, otkrivamo novi poklon: prekrasne igračke koje daruje Baby Center.

Kako sudjelovati?

Ovaj tjedan želimo čuti priče o posebnim mamama i njihovoj djeci. Zato te pozivamo da na Facebook stranici Žena.hr u komentaru tagiraš mamu koju želiš prijaviti. U inbox Žena.hr pošalji poruku u kojoj ćeš nam napisati zašto baš ta mama zaslužuje poklon za svoje mališane, koliko djece ima i koje su dobi djeca.

Prati nas čitavog adventa!

Podsjećamo, svake nedjelje otkrivamo novi poklon, dobitnicu objavljujemo tijekom tjedna, a na sam Božić čeka vas najvrjednija nagrada! Kako bi bila u toku i kako ne bi propustila nijedan poklon ni proglašenje pobjednice blagdanskog darivanja, prati naše društvene mreže, portal i newsletter.

Neka druga adventska svijeća donese mir i radost onim najvrijednijima – našim mamama i njihovoj djeci.