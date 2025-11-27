Pravila kreativnog natječaja 'Blagdansko darivanje na Žena.hr'

Članak 1.

RTL Hrvatska d.o.o., Krapinska 45, 10000 Zagreb, OIB 07330149920 (u daljnjem tekstu: Priređivač) u čijem je vlasništvu Facebook stranica Žena.hr, organizira kreativni natječaj pod nazivom „Blagdansko darivanje na Žena.hr“ (u daljnjem tekstu: Kreativni natječaj) za posjetitelje Facebook stranice Žena.hr. Kreativni natječaj organizira se u svrhu promocije RTL-a, portala Žena.hr te promocije Facebook stranice Žena.hr.

Članak 2.

Kreativni natječaj počinje 28. studenoga 2025. u 16:00 sati i traje do 25. prosinca 2025. u 23:59. Natječaj će se provesti kroz pet (5) krugova. Tijekom trajanja kreativnog natječaja fanovi Facebook stranice Žena.hr imat će priliku osvojiti pet poklona.

Pet korisnica koje tagiraju neku ženu ispod objave na Facebook stranici Žena.hr te pošalju najkreativnije odgovore na pitanje „Zašto bi baš ta žena u tvom životu trebala dobiti poklon od Žena.hr?“ osvajaju jedan od pet sponzoriranih poklona.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe, starije od 18 godina, koje prihvaćaju ova pravila (u daljnjem tekstu Sudionici). Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti sadržaj komentara i/ili njihovih poruka koje su sudionici ostavili na Facebook stranici Žena.hr i/ili u inboxu.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da priređivač može kontaktirati s njima te da im može povremeno slati obavijesti vezane uz Kreativni natječaj ili Facebook stranicu Žena.hr. U slučaju da sudionik ne želi primati takve poruke, može prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju kako je opisano u Članku 6. ovih pravila. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da se na Facebook stranici Žena.hr i web portalu Žena.hr objavi njihovo ime i prezime te vidi to što su napisali. Priređivač se obvezuje da će dostavljene podatke Sudionika koristiti u dobroj namjeri, da privatne podatke Sudionika neće distribuirati trećoj strani te da će u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka prikupljene podatke prijaviti u zbirku podataka.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju svi punoljetni Sudionici koji od 28. studenoga 2025. u 16:00 sati do 24. prosinca 2025. u 23:59 ispod objave na Facebook stranici Žena.hr postave komentar kao odgovor na objavu kreativnog

natječaja na Facebook stranici Žena.hr u kojem označuju žensku osobu kojoj žele dati poklon za blagdane. Zadatak sudionika bit će da u inbox Facebook stranice Žena.hr napišu zašto žele darovati baš tu osobu. Svi odgovori koji se postave nakon perioda

navedenog u Članku 2. neće biti uzeti u obzir. Nakon završenog roka svakog od krugova ekipa Žena.hr odabrat će jedan najkreativniji odgovor, a rezultate će objaviti u roku od 72 sata nakon završetka svakog kruga Kreativnog natječaja. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da podaci osobnog karaktera koje su dostavili Priređivaču uđu u bazu Kreativnog natječaja Priređivača te da će nakon 31. 12. 2024. godine biti uništeni. U svakom trenutku tijekom trajanja Kreativnog natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njihovih osobnih podataka kako je navedeno u Članku 6. Pravila.

Članak 5.

Svaki odgovor koji odgovara uvjetima Kreativnog natječaja navedenim u Članku 4. može biti objavljen na Facebook stranicama Žena.hr-a i internetskoj stranici www.zena.net.hr. Najkreativniji odgovori prema odabiru Priređivača bit će objavljeni. Svaki odgovor koji odgovara uvjetima Kreativnog natječaja navedenim u Članku 4. može biti objavljen na Facebook stranicama Žena.hr i portalu Žena.hr.

Svaki Sudionik može poslati samo jedan odgovor. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti te objaviti njihove osobne podatke: ime i prezime te fotografiju koja je dostavljena Priređivaču prilikom prijave na Kreativni natječaj. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da priređivač te osobne podatke može koristiti bez naknade i objaviti u promotivne svrhe na internetu. Priređivač zadržava pravo da pristigle komentare koji ne odgovaraju uvjetima navedenim u članku 4. ne objavi ili obriše.

Članak 6.

Ako u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju, može to učiniti tako da u inbox Facebook stranice Žena.hr pošalje poruku "ODUSTAJEM OD NATJEČAJA 'Blagdansko darivanje na Žena.hr'".

Članak 7.

Priređivač kao voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke Sudionika (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte i ostali podaci koje Sudionici eventualno samoinicijativno dostave u sklopu prijave na Kreativni natječaj) radi provođenja Kreativnog natječaja i objave dobitnika, radi kontaktiranja natjecatelja u svrhu provedbe Kreativnog natječaja i dodjele nagrada te radi korištenja osobnih podataka natjecatelja pobjednika na web portalima i društvenim mrežama u vlasništvu Priređivača u promidžbene svrhe Priređivača.

Osobni podaci u prethodno navedene svrhe, ovisno o fazi i svrsi pojedinog dijela Kreativnog natječaja, obrađuju se na temelju ugovornih obveza Priređivača koje proizlaze iz Kreativnog natječaja, legitimnih interesa Priređivača i privole Sudionika. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Za sva pitanja u vezi s obradom i zaštitom osobnih podataka Sudionici Kreativnog natječaja mogu se obratiti na e-mail adresu službenika za zaštitu podataka Priređivača: [email protected] ili poštom na adresu Priređivača: RTL Hrvatska d.o.o., Krapinska 45, 10000 Zagreb.

Prikupljeni osobni podaci ne dostavljaju se trećim osobama i ne izvoze se izvan Europske unije.

Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja te kako je to određeno ovim Pravilima.

31. 12. 2025. godine briše se baza podataka s osobnim podacima sudionika Kreativnog natječaja.

U slučaju da se osobni podaci obrađuju u drugu svrhu, Priređivač će prije obrade Sudioniku pružiti informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije.

Pristup osobnim podacima Sudionika imaju ovlašteni zaposlenici Priređivača. Uz navedeno, pristup osobnim podacima Sudionika mogu imati i drugi ovlašteni suradnici i izvršitelji obrade Priređivača, primjerice konzultanti koji pomažu IT podršci za poslovne sustave Priređivača i drugi konzultanti koji pomažu u obradi osobnih podataka. Osobni podaci dobitnika bit će javno dostupni putem web portala i društvenih mreža u vlasništvu Priređivača.

Ovlaštene treće strane možda će trebati pristupiti ili pohraniti osobne podatke ako to zahtijevaju ili dopuštaju obvezujući propisi (npr. državna tijela, sudovi, vanjski savjetnici i druge treće osobe koje se smatraju javnim tijelima).

Priređivač kao voditelj obrade jamči da će čuvati i štititi sve podatke ustupljene od strane Sudionika Kreativnog natječaja te da će poduzeti sve potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u Kreativnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u skladu s primjenjivim propisima.

Sudionik Kreativnog natječaja ima sljedeća prava:

pravo na informiranje o obradi osobnih podataka – Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo znati i biti informiran o tome kako se prikupljaju i koriste njegovi osobni podaci.

pravo pristupa osobnim podacima, pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju - Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo dobiti potvrdu Priređivača o tome obrađuju li se njegovi osobni podaci kao i informacije o svrhama obrade, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, ako postoje, podatke o primateljima ili kategorijama primatelja kojima se osobni podaci prosljeđuju, vremenskom trajanju obrade, odnosno barem kriterijima iz kojih se može ustanoviti koliko će obrada osobnih podataka vremenski trajati, podatke o izvorima osobnih podataka, podacima o načinu djelovanja sustava za automatsku obradu podataka ako voditelj obrade koristi takve sustave za automatizirano donošenje odluka. Priređivač osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve dodatno zatražene kopije Priređivač može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

pravo na ispravak podataka - Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo ishoditi od Priređivača ispravljanje njegovih netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

pravo na brisanje osobnih podataka - pod određenim uvjetima Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo ishoditi brisanje njegovih osobnih podataka.

pravo na ograničenje obrade osobnih podataka - pod određenim uvjetima, Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo ishoditi od Priređivača ograničenje obrade njegovih osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

pravo na prenosivost osobnih podataka - pod određenim uvjetima, Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja.

pravo na prigovor obradi osobnih podataka - Sudionik Kreativnog natječaja može podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu Priređivača.

pravo povući privolu - Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Sudionici također imaju pravo na pritužbu nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Ulica grada Vukovara 54, 10000 Zagreb.

Članak 8.

Svi sudionici Kreativnog natječaja suglasni su s Pravilima sudjelovanja u Kreativnom natječaju „Blagdansko darivanje na Žena.hr" objavljenom na Facebook stranici Žena.hr prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja Kreativnog natječaja. U svakom trenutku tijekom trajanja Kreativnog natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njegovih osobnih podataka.

Ako u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju, može to učiniti na način da pošalje e-poruku [email protected]. Priređivač će u zakonskom roku po primitku e-poruke odgovoriti ili, ovisno o sadržaju zahtjeva, izbrisati Sudionika (podatke) i dostavljeni sadržaj iz svoje baze, što ne utječe na zakonitost obrade i korištenje prije povlačenja iz Kreativnog natječaja.

Članak 9.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici preuzimaju odgovornost da su podaci koje su dostavili Priređivaču prilikom prijave na Kreativni natječaj istiniti, da ne dovode u zabludu te da se objavom dostavljenih osobnih podataka neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba (autora komentara ili osoba koje se eventualno nalaze u komentaru). Priređivač nije ni na koji način odgovoran za sadržaj koji su objavili Sudionici. Za sve podatke i sadržaje koje pojedini Sudionik koristi u prijavi na Kreativni

natječaj odgovoran je isključivo Sudionik koji je Priređivaču dostavio podatke i sadržaje. Ako se utvrdi da je sadržaj objavljen u ime pojedinih Sudionika nezakonit ili neprikladan, Priređivač će takav sadržaj odmah po primitku informacije ukloniti i Sudionika koji je prekršio pravila isključiti iz daljnjeg natjecanja.

Članak 10.

Na Facebook stranici Žena.hr tijekom trajanja Kreativnog natječaja u svakom će trenutku biti dostupan pregled svih pristiglih odgovora koji odgovaraju uvjetima navedenim u članku 4. ovih Pravila.

Članak 11.

Pobjednik Kreativnog natječaja za svoj će kreativni odgovor dobiti nagradu od Priređivača – jedan (1) pobjednik dobit će jedan (1) poklon Priređivača.

Članak 12.

Tijek Kreativnog natječaja nadgledat će zaposlenici Priređivača. Komentari i poruke neprimjerenog sadržaja bit će izbrisani te neće biti objavljeni.

Članak 13.

Smatra se da su sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici u svakom trenutku upoznati s ovim pravilima te da ih u potpunosti i bezuvjetno prihvaćaju.

Članak 14.

Priređivač zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti, modificirati ili nadopuniti pravila Kreativnog natječaja ili Kreativni natječaj u slučaju nepredviđenih ili izmijenjenih okolnosti u potpunosti prekinuti.

Članak 15.

Svaka promjena vezana uz Pravila Kreativnog natječaja bit će objavljena na Facebook stranici Žena.hr. O važnim promjenama i dopunama Priređivač može obavijestiti Sudionike i/ili objavljivanjem na Facebook stranici Žena.hr i/ili putem inboxa Facebook stranice Žena.hr.

Članak 16.

Facebook ni na koji način ne sponzorira, podržava ili administrira Kreativni natječaj niti je povezan s njime. Facebook nije odgovoran za Kreativni natječaj te svu odgovornost za provedbu Kreativnog natječaja, prikupljanje podataka o Sudionicima, mehanizaciju nagrađivanja, odabir pobjednika, slanje nagrada te ostale radnje povezane s Kreativnim natječajem snosi

RTL Hrvatska d.o.o.

Članak 17.

Za sudjelovanje u Kreativnom natječaju nije potrebno uplatiti određenu svotu novca, a uplaćujući novac, neće se povećati mogućnost dobitka.

RTL Hrvatska d.o.o.