Bež i crna poželjna su kombinacija, evo kako ih uskladiti prema Mirjani Mikulec

Bež se može kombinirati sa svim bojama, a sada je najpopularnija s crnom

Bež boja često se doživljava kao pomalo jednostavna, no u stvarnosti stvara osjećaj ugode i elegancije. Dizajneri u njoj prepoznaju snagu upravo zbog njezine univerzalnosti i sposobnosti uklapanja u različite stilove, uzorke i palete boja.

Poput bijele, i bež odlično funkcionira kao neutralna podloga. No, u modernim interijerima sve češće zauzima mjesto koje je nekoć pripadalo bijeloj. Postala je ključan element u minimalističkim, japandi, boho, rustikalnim, klasičnim pa i Art Deco prostorima. Ovisno o kombinacijama, ova svestrana i bezvremenska nijansa može ispričati sasvim različitu dizajnersku priču.

Saša Lisjak

Spoju bež i crne u interijeru

Bež boja uvijek donosi osjećaj lakoće, smirenosti i profinjenosti. Kada se kombinira s crnom, koja je trenutno veliki trend, prostor dobiva notu elegancije i luksuza. Crni detalji na bež podlozi unose karakter i dinamiku, dok dodatak drva i drugih prirodnih materijala stvara toplu i ugodnu atmosferu doma. Ako se pritom naglase neutralne nijanse, namještaj čistih linija i smanjen broj dekoracija, prostor prirodno prelazi u jednostavnost, minimalizam i japandi stil.

Pripremili smo nekoliko ideja i prijedloga kako iskoristiti ovaj popularni spoj bež i crne. Neka vam posluže kao inspiracija!

Darko Mihalić Za Mirjana Mikulec Interijere

Savršena harmonija

Crni detalji već nekoliko sezona imaju važnu ulogu u uređenju interijera, osobito u mat izvedbi, no najveći efekt postižu upravo u kombinaciji s bež tonovima koji služe kao osnova. Kada se toj paleti pridruži kontrastna boja poput zelene, plave ili crvene, ili pak akcent u obliku plemenitih metala poput zlata ili mjedi, prostor dobiva dodatnu živost. Sve te kombinacije, premda se možda na prvi pogled ne čine takvima, stvaraju savršeno uravnotežen sklad.

Darko Mihalić Za Mirjana Mikulec Interijere

Darko Mihalić Za Mirjana Mikulec Interijere

Poigrajte se teksturama i materijalima

Zaljubljenici u interijere, baš kao i dizajneri, rado se poigravaju različitim teksturama i materijalima jer oni prostoru daju dubinu i čine ga vizualno zanimljivijim. Kod neutralnih tonova poput bež i crne, naglašavanje tekstura posebno dolazi do izražaja.

Darko Mihalić Za Mirjana Mikulec Interijere

Raznolike površine sprječavaju dojam monotonije koji ovaj koloristički spoj ponekad može stvoriti, osobito kada prevladava namještaj čistih linija, minimalistički pristup ili kada u prostoru nedostaje prirodnog svjetla. Upravo teksture u takvim situacijama imaju ključnu ulogu jer reflektiraju i naglašavaju svjetlost.

Darko Mihalić Za Mirjana Mikulec Interijere

Ista priča je i s materijalima koji pomažu pojačati željeni stil ili dojam.

Saša Lisjak

Top kombinacija bež i crne za stolom

Crno posuđe ili pribor za jelo s mat završnicom? Nekada se to činilo previše smjelim izborom, no danas je postalo pravi hit u interijerima. Zašto crna ne bi našla svoje mjesto i na stolu! Mat tanjuri, zdjele i šalice u ovoj boji odišu elegancijom, a pritom zadržavaju suvremen i minimalistički dojam. Dodate li uz njih malo zelenila i pokoji zlatni naglasak, dobit ćete postavu koja će se dugo pamtiti.

Darko Mihalić Za Mirjana Mikulec Interijere

Crna rasvjeta je uvijek dobar izbor

Crna rasvjeta najčešće se povezuje s industrijskim stilom, no visilice, plafonjere, reflektori i stolne lampe u ovoj boji mogu se odlično uklopiti u gotovo svaki interijer. Osim što daju snažan vizualni pečat prostoru, posebno će doći do izražaja kada se postave na svijetlu podlogu poput bež tonova ili svijetlog drveta.

Marko Cindrić