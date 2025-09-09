Savjeti Mirjane Mikulec: Trikovi koji će vizualno povećati male prostore

Pravilnim uređenjem i promišljenim odabirom elemenata možete postići veću prostranost

Uz potrebu da svaki centimetar prostora bude iskorišten i da sve bude što funkcionalnije, važan je i cilj stvaranja dojma većeg prostora u manjim interijerima. Pravilnim uređenjem i promišljenim odabirom elemenata možete postići osjećaj veće prostornosti.

Takvi prostori djeluju prozračnije i ugodnije za boravak. ‘Recept’ za postizanje ovog efekta nije složen, a savjeti i trikovi koje dijeli dizajnerica Mirjana Mikulec zasigurno će vam biti korisni i inspirativni.

Ivan Črepić

Krenimo od nekoliko osnovnih savjeta pa do onih manje poznatih:

Oslobodite prostor: Uklonite suvišan namještaj i dekoracije. Time prostor djeluje veće, a kretanje postaje lakše.

Jednostavnost detalja i namještaja: U malim prostorima birajte minimalistički namještaj i umjereno koristite ukrase. Glomazni komadi mogu “zagušiti” prostor.

Pravilna boja zidova: Svijetle neutralne nijanse vizualno proširuju prostor i služe kao baza, dok tamnije i intenzivnije boje koristite samo kao akcent.

Ivan Črepić

Ograničite paletu boja: U prostoru koristite najviše tri nijanse za zidove i namještaj. Jedan zid može biti tamniji ili ukrašen tapetom kao akcent.

Pravilno bojenje stropa i zidova: Strop u niskim ili malim prostorijama uvijek neka bude svijetle boje. Zid s prozorom obojite svijetlom nijansom kako bi se svjetlost bolje reflektirala i prostor djelovao prostranije.

Darko Mihalić

Ogledala na zidu i frontama namještaja

Ogledala su uvijek dobrodošla u svakom, pa i malom prostoru i djeluju na nas pozitivno i to prije svega jer privlače više svjetla u dom. Naime, ogledala reflektiraju svjetlost i tako ga više osvjetljavaju, a svjetliji prostori djeluju prozračnije i veće.

Saša Lisjak

Ogledala kao trik za veći prostor: Postavite ih ne samo na zidove nego i na fronte ormara ili komoda – riječ je o jednom od najaktualnijih trendova u uređenju. Zrcalne fronte mogu biti i obojene, što ih čini još atraktivnijima, a posebno dobro funkcioniraju u uskim i tamnim prostorima jer unose više svjetlosti i vizualno ih proširuju.

Saša Lisjak

Darko Mihalić

Saša Lisjak

Proziran namještaj i staklene pregrade

Stakleni elementi u namještaju: Vitrine, police i ormari sa staklenim frontama sve su traženiji u uređenju interijera. Osim estetske vrijednosti, doprinose osjećaju prozračnosti i većeg prostora, čak i kada se koristi mutno ili obojeno staklo. Namještaj bi, uz funkcionalnost i jednostavan dizajn, trebao sadržavati staklene ili druge prozirne dijelove jer time prostor djeluje laganije i otvorenije.

Saša Lisjak

Darko Mihalić

Osim stakla to može biti i neka plastična masa poput pleksiglasa. Takav namještaj, kao i staklene pregrade (tuš kabina, zid koji dijeli spavaći kutak od dnevnog boravka) ne stvara ograničenja u prostoru i doprinosi dojmu veće kvadrature.

Darko Mihalić

Rasvjeta u malom prostoru

Pažljivo planirana rasvjeta može značajno doprinijeti osjećaju većeg prostora, što je posebno važno kod manjih interijera. Uz glavnu rasvjetu, poželjno je uključiti i dodatne izvore svjetla – zidne, podne i stolne lampe te LED trake postavljene iza ili ispod namještaja.

Ivan Črepić

Ako prostor nema dovoljno prirodnog svjetla i strop je niži od standardnog, bolje je izbjegavati naglašenu stropnu rasvjetu. Umjesto toga, fokus stavite na pomoćne izvore poput zidnih ili stolnih lampi, pritom pazeći na njihove dimenzije kako prostor ne bi djelovao prenatrpano.

Saša Lisjak

Darko Mihalić

Ujednačite podove u interijeru

Isti podovi u svim prostorijama postali su jedan od trendova. Zahvaljujući kvalitetnim materijalima i novim tehnologijama obrade, sada je moguće imati parkete i laminate i u kuhinji kao i kupaonici. Isti podovi daju dojam velike neprekinute površine i čine prostor većim nego što jest.

Darko Mihalić

Darko Mihalić

Mali prostori i viseći elementi

Komode i ormari bez nogu, postavljeni na zid, jedan su od aktualnih trendova u uređenju interijera. Osim što izgledaju moderno i atraktivno, imaju i praktičnu prednost – stvaraju dojam lebdenja, pa prostor djeluje većim i prozračnijim.

U manjim prostorima posebno dobro funkcionira namještaj koji ne dodiruje pod jer pridonosi osjećaju lakoće i prostornosti. Zidna komoda, primjerice, ostavlja potpuno drugačiji dojam od one koja stoji na podu.

Saša Lisjak