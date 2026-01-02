403 Forbidden

Astro
Horoskop za subotu: Ribe trebaju samo izdržati, a strijelci ostati sabrani

2. siječnja 2026.
Horoskop za subotu: Ribe trebaju samo izdržati, a strijelci ostati sabrani
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Ne bojte se vlastite ozbiljnosti i ozbiljnih namjera. Možda je sada vrijeme kad to možete pokazati i u osobnim odnosima koji su dobri. POSAO: Odlučni ste krenuti u nove poslovne bitke i malo je toga što vas u njima može zaustaviti. Drugi će se ugledati na vas. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete prihvaćeni.

Bik

LJUBAV: Neki će razmišljati o promjenama u odnosu s voljenom osobom, ali neka ništa ne zaključuju ni ne odlučuju. POSAO: Sad vam je već potpuno jasno da ne držite konce u svojim rukama, ali vas to ne brine toliko koliko pitanje dokle će to trajati. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite realniji.

Blizanci

LJUBAV: Možete očekivati jedan povoljan dan kad je u pitanju ljubav. Otvorene su mnoge nove mogućnosti, a neke su povezane s putovanjem. POSAO: Ne želite srljati, ali neke se odrednice moraju postaviti. Danas ćete razgovarati o njima na ležeran način. ZDRAVLJE&SAVJET: Manje jedite, više se krećite.

Rak

LJUBAV: Neki će se spremati za važne riječi i u glavi će krojiti velik govor. Ne izražavajte još ono što mislite, ali možete to sročiti. POSAO: Pred vama su nove mogućnosti, ali da bi se u njoj upustili, prvo trebate riješiti jednu zaostalu stvar. ZDRAVLJE&SAVJET: Nikad nije gotovo.

Lav

LJUBAV: Vjerojatno ćete se potpuno usredotočiti na svoju bolju polovicu. Vaš odnos i veza sazrijevaju. POSAO: Ceremonije vas umaraju, a ako baš danas jednu od njih trebate odraditi, učinit ćete to s humorom. Neki će se i zabaviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Djevica

LJUBAV: Vodit ćete voljenu osobu od nekretnine do nekretnine pokazujući joj gdje bi i kako mogli živjeti jednog dana. POSAO: Nije isključeno da će vas pohvaliti ili će vaša znanja i stručnost u jednoj temi dobiti priliku da isplivaju, a bit će to važno za posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravi ste i spremni na nove izazove.

Vaga

LJUBAV: Dvojit ćete oko toga koliko trebate popustiti i tu nećete nalaziti pravu mjeru. Sjetite se svojih ciljeva i što je to čemu težite. POSAO: Vidjet ćete više nego drugi, ali trenutačno nećete moći mnogo učiniti da promijenite situaciju. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite šetajući.

Škorpion

LJUBAV: Lijep razvoj osobnih odnosa potaknut će vas da iste oplemenite nekom novom idejom za izlazak gdje će vam biti dobro. POSAO: Vama se vaše poduzeće u kojem radite čini malim. Želite nešto veće za sebe, ali za to treba biti i odgovorniji. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate dovoljno slobode, bez brige.

Strijelac

LJUBAV: Kombinirat ćete otvorene i zatvorene (čitaj tajne) tehnike zavođenja. Bit ćete uspješni u obje varijante. POSAO: Ništa ne želite prepustiti slučaju, ali to oduzima onu spontanost iz koje se rađaju svježe ideje. Nađite ravnotežu. ZDRAVLJE&SAVJET: Ostanite sabrani.

Jarac

LJUBAV: Još ste orni za mnoge nove ljubavne pustolovine, a u njima vam danas pomažu vaši prijatelji. Vezani su odlično. POSAO: Vjerujete da možete bolje i više. U pravu ste, ali ne trebate od sebe zahtijevati nemoguće. I vi ste samo čovjek. ZDRAVLJE&SAVJET: Maknite se od bilo kakve negativnosti.

Vodenjak

LJUBAV: Partner će vas pozvati da izađete ili čak da odete na poludnevni izlet. Ako prihvatite, provest ćete se odlično. POSAO: Na dnevnom redu će se naći moralne, pravne i krupno-organizacijske dileme. Vi ćete sve to morati početi rješavati. ZDRAVLJE&SAVJET: Povećanje opće vitalnosti.

Ribe

LJUBAV: Moguć je poziv osobe iz vaše obitelji iz koje potičete koji će zasjeniti lijepa ljubavna zbivanja ili vas nakratko udaljiti od partnera. POSAO: Ako imate problema kako obaviti ono što trebate, sjetite se svojih stručnih znanja i brzo ćete doći do rješenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

