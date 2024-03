Basenji – inteligentna i aktivna pasmina koja ne laje

Razmišljaš o kućnom ljubimcu? Ako već imaš iskustva sa psima, basenji bi mogao biti odličan izbor. Uz to, on ne laje! Brzo će osvojiti srca svojih vlasnika, dok će prema strancima "na prvu" biti nepovjerljiv. To je inteligentna i aktivna pasmina koja je spremna na igranje, trčkaranje, pokoju nepodopštinu, ali i obilje ljubavi i pažnje. Spreman je naučiti i poneki trik, ali je malo i tvrdoglav pa će ti trebati puno strpljenja i dobar odgoj odnosno rana socijalizacija.

Lajanje mu je gotovo nemoguća misija zbog neobične građe grkljana. Njegovo glasanje moglo bi te podsjećati na jodlanje. To ga, među ostalim, čini posebnim. Basenji je mudrica, neovisan je i energičan te će pokušati vući vodu na svoj mlin. Pokušat će dobiti ono što on želi, no to ne znači da ga se ne može dovesti u red. Uz strpljive i angažirane vlasnike, basanji je pas za poželjeti. Kad te pogleda ili ti dotrči brzo ćeš zaboraviti na pokoju psinu, ali računaj na to da bi mogao dohvatiti čarapu, dječju igračku ili neki njemu zanimljiv predmet.

Nekad davno basenji su služili za lov, a danas ih zaista mnogi imaju za kućne ljubimce. Ova mudrica i vragolan prijateljski je nastrojen prema vlasnicima, a najviše cijene dovoljno prostora. Kad se nađete u prirodi ili u dvorištu, pripazi da ne bi pobjegao u solo avanturu.

Čistunac profinjena držanja

Mišićavi su, visoki otprilike četrdeset centimetara u grebenu, a odlikuje ih fina i kratka dlaka. Možeš ih susresti u trima kombinacijama boja: crnoj, kestenjasto crvenoj, trobojnoj (kesten i crna) i brindle (pozadina kestena s crnim prugama). Ističu se i profinjenim držanjem, predivnim pogledom, ali i urednošću. Trebaju, naravno, redovito češljanje, kupanje, rezanje noktiju i čišćenje uši, ali ništa više od toga. Ostalo će obaviti sam – po tom je pitanju jako sličan mačkama.

Na primjer, mokru dlaku spreman je lizati sve dok se ne osuši, a nema ni izražen miris.

Basenji voli pokret i sunce

Iako su svojeglavi, puno smo puta vidjele da i basenji obožavaju pažnju i maženje te da su privrženi. Posvetiš li mu, brzo će ti postati omiljeni suputnik u svim avanturama. Zato je važno da imaš iskustva sa psima i da voliš tjelesnu aktivnost. Možda te upravo njegova energičnost potakne na pokret i zanimljive izlete.

Dakako, basenji obožava sunce, dok mu niske temperature nisu drage. Tada će se rado ušuškati ispod deke. Generalno, žive otprilike 14 godina premda mogu doživjeti i sedamnaest, a najbolje ih je nabaviti od odgovornog uzgajivača. Ili ih, ako možeš, udomiti.

Jedno je sigurno: basenji bi ti ubrzo mogao postati dobar četveronožni prijatelj – i više od toga. Pamtit će on sve lijepe trenutke jer se ističe i po nevjerojatnom pamćenju.