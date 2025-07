Vizažist Karlo Mezga otkriva trikove za ljetni make up: 'Ključ postojanog izgleda je njegovana koža'

S Karlom Mezgom razgovarali smo o omiljenim beauty temama - kako izgledati svježe tijekom ljetnih dana, koji su njegovi omiljeni trikovi i must-have proizvodi za ljeto

Ljeto je idealno vrijeme za nove početke, a često ga započinjemo malim beauty promjenama poput nove manikure, promjene frizure ili pak mijenjanjem make up rutine. Dolaskom visokih temperatura oslobađamo se svih suvišnih slojeva - bilo u odjeći ili šminkanju. Težimo laganijim formulama i zdravom sjaju kože, no nekad je to teško postići, stoga smo se obratili talentiranom make up artistu i beauty savjetniku, 25-godišnjem Karlu Mezgi.

Privatna Arhiva

Njegov beauty put započeo je još u djetinjstvu, gotovo nesvjesno, promatrajući svoje starije sestre kako eksperimentiraju sa šminkom ispred ogledala. Njihove transformacije, igre bojama i samopouzdanje koje im je šminkanje dalo probudile su u njemu znatiželju i kreativnost. Danas, šminkanje za njega nije samo estetika, već oblik izražavanja, alat za samopouzdanje i umjetnost kojom slavi individualnu ljepotu svake osobe.

S njim smo razgovarali o tome kako izgledati svježe tijekom ljetnih dana, koji su njegovi omiljeni trikovi i must-have proizvodi za ljeto te kako se nositi s ljetnim izazovima kao što su visoke temperature, vlaga i UV zračenje – a da pritom šminka ostane postojana, a koža zdrava.

Dolaskom ljeta, naša makeup rutina, ali i skincare rutina se mijenja. Možete li izdvojiti najveću razliku između make up rutine zimi i ljeti?

Ljeti preporučujem lagane, prozračne teksture poput BB/CC krema s visokim SPF-om (ZF50). Fokus je na prirodnom, svježem izgledu uz matirajuće proizvode za kontrolu sebuma i znoja. Zimi biramo bogatije, hranjive formule – kremaste, teže pudere koji štite kožu od hladnoće. Moj favorit je Estee Lauder Double Wear: polumat, srednje do potpuno prekrivanje, bez ulja, za sve tipove kože.

Što preporučujete kao osnovu za vruće, sparne dane? Koji su nam proizvodi zapravo potrebni?

Za vruće, sparne dane preporučujem lagane te prozračne formule koje dubinski hidratiziraju, a ne opterećuju kožu. Za osnovnu skincare rutinu najbolje je koristiti: Blagi gel za čišćenje lica koji će ukloniti znoj, hidratantni gel ili krema, a osobni favorit su kreme na bazi hijaluronske kiseline ili aloe vere te obavezan SPF.

Koža se ljeti često znoji i masti, kako to spriječiti te što koristiti umjesto teških pudera?

Tijekom toplih dana teški puderi mogu začepiti pore i "kliziti" s lica. Umjesto njih preporučujem tonirane hidratantne kreme, BB/CC formule te mineralni ili kompaktni puder koji upija višak sebuma bez začepljenja pora. Korektor se može nanositi ciljano na problematična mjesta.

Za masnu ili znojnu kožu ključna je priprema: gel čistači, niacinamid za regulaciju sebuma, matirajući primer i SPF s mat efektom. Tijekom dana masnoću uklanjamo blotting maramicama, a T-zonu matiramo puderom u kamenu. Face mist pruža svježi izgled.

Privatna Arhiva

Znamo da je teško šminku održati postojanom na visokim temperaturama, imate li savjete kako postići svjež izgled?

Ključna je pravilna priprema kože. Bitno je ne koristiti teže pudere, već BB/CC kreme ili samo korektor na kritičnim mjestima. Ako se dvoumite koja rumenila, bronzere i highlightere izabrati, moja preporuka su kremasti proizvodi. Osim što djeluju prirodnije, stapaju se bolje s kožom čak i kad se znojite. Bitno je i fiksirati kožu puderom u prahu, a termalna voda brzo će osvježiti lice.

Koje nijanse dominiraju ovog ljeta - na usnama, obrazima, kapcima?

Svježe breskvaste i nude nijanse, cherry pink i svježe jagodasto crvene pune sjaja. Ljeto će obilježiti kremasta rumenila, a na kapcima će dominirati zlaćane nijanse te suptilni sjaj. Dominantni topli i brončani tonovi, ali i pastelna lavanda za večernji look.

Što mislite o 'no makeup look' trendu, i je li on još uvijek popularan?

"No makeup look" je I dalje ekstremno popularan zbog toga što sve više težimo tome da nam koža izgleda njegovano, zdravo i blistavo, umjesto da se “sakrije” ispod slojeva šminke. Ovaj trend ne znači lice bez šminke, već šminku koja izgleda prirodno – ujednačuje ten, naglašava crte lica bez teškog konturiranja ili pretjeranog matiranja, zadržavajući svježinu i lakoću.

Privatna Arhiva

Preporuke za najbolji SPF proizvod?

Moj osobni favorit koji koristim već godinama je Eucerin Sun Allergy protect gel krema. Preporučuje se osobama čija je koža podložna alergijama na sunce, lagane je formule i ne sadrži nikakve mirise.

Kojih pet proizvoda uvijek imate u svojoj kozmetičkoj torbici ?

Prvi i glavni proizvod bez kojeg ne izlazim iz kuće i koji je uvijek sa mnom je SPF Eucerin Sun Allergy protect gel krema, zatim Fit me Maybelline kompaktni puder i zauvijek najdraža Kiko Milano olovka za usne u nijansi 33. Armani Luminous silk concealer te Dior Addict lip glow ulje za usne.