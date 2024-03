Savršen povod za izlet: U Ljubljani se održava izložba osebujnog umjetnika Banksyja

Banksy v Ljubljani naziv je izložbe koja ovih dana održava u Ljubljani, a to je ujedno i odličan povod za posjet ovom šarmantnom gradu koji tijekom proljeća diše punim plućima.

Izložbu posvećenu kultnom britanskom uličnom umjetniku Banksyju organizirala je galerija Deva Puri iz Bleda, a postavljena je u Pop up galeriji, u Čopovoj ulici koja se nalazi u samom centru Ljubljane. Sadrži više od 100 Banksyjevih umjetničkih djela, kao i radove umjetnika koji su ga inspirirali poput Picassa, Warhola i Blek le Rata. Među izlošcima se nalaze i njegove originalne grafike, plakati te naslovnice albuma, a predstavljeni su i njegovi drugi projekti i suradnje.

Ova izložba nudi mali uvid u jedinstveni Banksyjev umjetnički svijet, a posjetitelji će moći saznati i nešto više o njegovim brojnim suradnjama sa slavnim glazbenicima te televizijskim projektom The Simpsons. Svi posjetitelji imat će priliku i zabilježiti svoj posjet izložbi na jednoj od četiri 'selfie stanica' koje su postavljene u galeriji.

Banksy se danas smatra jednim od najeosebujnijih suvremenih umjetnika, a sve do prošle godine nije se znao njegov pravi identitet. No, njegovo je pravo ime razotkriveno prilikom tužbe tvrtke koja je provjeravala autentičnost njegovih umjetnina. U spomenutoj tužbi, kao Banksy se navodi 53-godišnji umjetnik Robin Gunningham. Međutim, baš kao što nam i sam Banksy poručuje, nije bitan njegov identitet, već poruke koje šalje putem svojih umjetničkih djela.

Zanimljivo je i da se nedavno u Londonu pojavilo novo Banksyjevo djelo – mural u Finsbury Parku koji prikazuje zelenu boju raspršenu po zidu iza posjećenog stabla. Uz to, na muralu se nalazi i osoba koja drži raspršivač. Sam Banksy potvrdio je da je autor ovog umjetničkog djela fotografijama koje je objavio na društvenim mrežama, a ubrzo nakon toga krenule su razne teorije o tome koje je preneseno značenje njegovog murala. Dok jedni smatraju da je riječ o osvrtu na klimatske krize, drugi ističu kako Banksy kritizira vlasti i uništavanje zelenih površina. No, sve to samo su nagađanja.

Odlični radovi ovog nevjerojatnog umjetnika u ljubljanskoj Pop up galeriji mogu se razgledati sve do 21. travnja, a cijena ulaznice za izložbu iznosi 13,50 eur. Ulaznice se mogu kupiti na ulazu u galeriju ili preko Eventima.

