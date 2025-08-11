Najljepše pjesme Gabi Novak - zauvijek će biti zapisane u našim životima
Velika umjetnica Gabi Novak preminula je tiho u 90. godini. Njezin glas zauvijek će ostati u njezinim pjesmama, a pamtit ćemo je po najljepšim pjesmama koje su nastajale s najvećim umjetnicima s ovih prostora. Glazbena diva snimila je 11 albuma, njezina karijera započela je još 50-ih godina prošlog stoljeća, a najveće pjesme za nju je napisao suprug Arsen Dedić.
U kasnijim godinama puno je surađivala sa sinom, velikom jazz glazbenikom, Matijom Dedićem. Tijekom svog rada dobila je brojna priznanja, a 2006. dobila je Porin za životno djelo. Zauvijek će biti upamćena po nježnom glasu i emotivnim interpretacijama koje su upisane u glazbenu povijest. Prisjetili smo se samo nekih od njezinih najljepših pjesama koje su obilježile dugu karijeru.
Pamtim samo sretne dane
Nada
Vino i gitare
Hrabri ljudi
On me voli na voli način
Kuća za ptice
Sanjaj jedini
Pusti me da spavam