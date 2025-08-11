Najljepše pjesme Gabi Novak - zauvijek će biti zapisane u našim životima

U 90. godini napustila nas je velika glazbena diva Gabi Novak, bila je posebna umjetnica koju ćemo zauvijek pamtiti kroz velike izvedbe

Velika umjetnica Gabi Novak preminula je tiho u 90. godini. Njezin glas zauvijek će ostati u njezinim pjesmama, a pamtit ćemo je po najljepšim pjesmama koje su nastajale s najvećim umjetnicima s ovih prostora. Glazbena diva snimila je 11 albuma, njezina karijera započela je još 50-ih godina prošlog stoljeća, a najveće pjesme za nju je napisao suprug Arsen Dedić.

Duško Jaramaz/Pixsell

U kasnijim godinama puno je surađivala sa sinom, velikom jazz glazbenikom, Matijom Dedićem. Tijekom svog rada dobila je brojna priznanja, a 2006. dobila je Porin za životno djelo. Zauvijek će biti upamćena po nježnom glasu i emotivnim interpretacijama koje su upisane u glazbenu povijest. Prisjetili smo se samo nekih od njezinih najljepših pjesama koje su obilježile dugu karijeru.

Pamtim samo sretne dane

Nada

Vino i gitare

Hrabri ljudi

On me voli na voli način

Kuća za ptice

Sanjaj jedini

Pusti me da spavam

Slavit ćemo sami