Horoskop za ponedjeljak: Djevice će se uspoređivati s kolegama, ribe trebaju strpljenja

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Neki će malo pobrkati stvarnost i maštu, ali će ih događaji brzo uvjeriti što je istina. Ipak će biti zadovoljni. POSAO: Otvaraju se mogućnosti razvoja u višim ili alternativnim znanjima. Morat ćete dobro razlučiti što vam leži. ZDRAVLJE&SAVJET: Sagledajte stvari u cjelini.

Bik

LJUBAV: Pred vama je skladan i ispunjavajući ljubavni dan kad će vam okolnosti ići na ruku, a vi ćete prema njima biti otvoreni. POSAO: Uspjet ćete postići dogovor u vama važnim poslovnim temama, tako da ćete na kraju radnog dana biti zadovoljni. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se.

Blizanci

LJUBAV: Oni hrabriji i iskreniji među vama priznat će si da ništa nije onako kako bi trebalo biti i već to će biti korak prema naprijed. POSAO: Bit ćete uspješni u svođenju računa i malim inventurama. Također ćete se posavjetovati s drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Pad imuniteta. Jedite voće.

Rak

LJUBAV: Moguće je da ćete danas svojim ponašanjem i nastupom uznemiravati osobe suprotnog spola. POSAO: U poslovnim dogovorima budite suzdržani, jer svako vaše odskakanje van pravila igre može biti korak nazad. ZDRAVLJE&SAVJET: Taktizirajte.

Lav

LJUBAV: Potrebno je probaviti sve nedosljednosti i gluposti koje vam se serviraju. Odvojite pšenicu od kukolja. Odnosi se i na vas. POSAO: Posvećenost višim ciljevima bit će vam danas prva ideja u glavi kad se o poslu radi. ZDRAVLJE&SAVJET: Lijepo je biti plemenit.

Djevica

LJUBAV: Izgledan je dobar provod u većem društvu, bilo da u isto povedete voljenu osobu, bilo da ste sami. POSAO: Uspoređivat ćete svoje zasluge u poslu sa zaslugama drugih, a to nije zahvalno zato što nismo svi isti. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite objektivni.

Vaga

LJUBAV: Zanemarit ćete pitanja znatiželjnika i okrenuti se onom što vi volite. Bit ćete u pravu, a partner će vas podržati. POSAO: Predvidjeli ste ovakav razvoj događaja, pa sad samo slijedite ono što ste već mnogo puta provrtjeli u glavi. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite dosljedni sebi.

Škorpion

LJUBAV: Smioni potezi obje strane dovest će vas na jednu razinu više u vašoj vezi. Bit će to događaji za prepričavanje. POSAO: Usudit ćete se zbijati šale s najozbiljnijim poslovnim temama, no bit će to dobar potez za smanjenje pritiska. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Strijelac

LJUBAV: Ponašat ćete se neprimjereno situaciji i to će odbiti svaku osobu do koje vam je stalo. Kontrolirajte se. POSAO: Fokusirani na neke svoje ideje, potpuno ćete zaboraviti na zahtjeve svojih nadređenih. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite ravnotežu kroz mir.

Jarac

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vi ćete sve više otklanjati ljubavne brige i posvećivati se nečem korisnijem. POSAO: Opet ćete pokazati da su vam važne sitnice, ali o vrsti posla ovisi koliko su zapravo važne. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o svojim ciljevima.

Vodenjak

LJUBAV: Danas nećete imati dobar vjetar u leđa kad se o ljubavi radi. Najbolje je da se primirite i pričekate. POSAO: Neki će uređivati svoj dom i kroz tu aktivnost ispraznit će svu frustraciju koju nakupljaju na poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne maštajte previše.

Ribe

LJUBAV: Moguće su peripetije na zajedničkom putovanju koje će izmamiti nepovoljne reakcije. Budite suzdržani. POSAO: Oslobodite se imperativa da se nešto mora pod svaku cijenu. Pokušajte raditi opuštenije, pa će sve biti bolje. ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljenje je vrlina.

