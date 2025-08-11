Gabi Novak napustila nas je u 90. godini života

U 89. godini preminula je Gabi Novak, jedna od najvećih hrvatskih pjevačica

Gabi Novak rođena je 8. srpnja 1936. u Berlinu, a bila je jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenih diva. Njezin otac bio je s otoka Hvara, a majka Njemica, dok je djetinjstvo provela između Zagreba i inozemstva. Prvi put se javnosti predstavila krajem 1950-ih, a već 1960-ih godina postala je jedno od najvećih imena jugoslavenske i hrvatske glazbene scene.

Tijekom karijere izdala je niz albuma, među kojima se ističu Gabi, Samo žena, Gabi 77, Nada i Pjesma je moj život. Dobitnica je brojnih nagrada, uključujući i nagrade Porin za životno djelo 2006. godine.

Privatni život obilježen joj je ljubavnom pričom s legendarnim kantautorom Arsenom Dedićem, za kojeg se udala 1973. godine. Arsen je za Gabi napisao velik broj skladbi, poput 'Pamtim samo sretne dane', 'Kuća za ptice' i 'On me voli na svoj način'. Njihove glazbene suradnje postigle su golemi uspjeh i popularnost, dokazavši kako su skladan par u svakom smislu.

Davorin Višnjić/Pixsell

Njihov sin Matija Dedić, postao je jedan od najcjenjenijih jazz pijanista u regiji. Nakon što je 2015. izgubila Arsena, u posljednjim godinama života Gabi se povukla iz javnosti, posvetivši se obitelji i zdravlju, a 2025. tragično je izgubila i sina Matiju.