Pogledajte modne odabire sa Sinjske alke - ljepota i savršen modni sklad

Ovogodišnja 310. Sinja alka održana je jučer, 10. kolovoza, u skraćenom obliku bez najvažnijih uzvanika nakon što je bila odgođena zbog nevremena. Natjecalo se 17 alkara kopljanika, a slavodobitnik je bio poznat nakon tri utrke. No ono što je svake godine upečatljivo na ovoj posebnoj manifestaciji su i modne kombinacije koje su se mogle vidjeti u gledalištu. Ljetne haljine, šeširi, cvjetni uzorci - sve možete pogledati u našoj fotogaleriji.