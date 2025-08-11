LJEPOTA I PONOS
Pogledajte modne odabire sa Sinjske alke - ljepota i savršen modni sklad
11. kolovoza 2025.
Ovogodišnja 310. Sinja alka održana je jučer, 10. kolovoza, u skraćenom obliku bez najvažnijih uzvanika nakon što je bila odgođena zbog nevremena. Natjecalo se 17 alkara kopljanika, a slavodobitnik je bio poznat nakon tri utrke. No ono što je svake godine upečatljivo na ovoj posebnoj manifestaciji su i modne kombinacije koje su se mogle vidjeti u gledalištu. Ljetne haljine, šeširi, cvjetni uzorci - sve možete pogledati u našoj fotogaleriji.
