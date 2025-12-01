Apsolutni favorit: Ovaj adventski vijenac očarao je naše čitateljice i osvojio najviše lajkova
Kada smo naše čitateljice pozvali da nam pošalju svoje adventske vijence, nismo ni slutili kakvu će kreativnost, originalnost i maštovitost pokazati. Pristiglo nam je preko tisuću predivnih vijenaca, a nedavno smo u galeriji izdvojili 45 najljepših.
U mnoštvu predivnih radova, jedan se vijenac posebno izdvojio – elegantan, profinjen i istovremeno iznimno svečan. Upravo on osvojio je najviše lajkova i postao ovogodišnji apsolutni favorit! Djelo je to naše čitateljice Valentine Kefelje.
Na visokom zlatnom stalku smjestio se raskošan adventski vijenac. Napravljen je od nježnih, svijetlih prirodnih grančica koje stvaraju dojam mekoće. U središtu se nalaze četiri klasične bijele svijeće, simboli adventskog iščekivanja, a njihova jednostavnost savršeno se uklapa u minimalistički izgled.
Poseban detalj je raskošna baršunasta crvena mašna. Tamna crvena boja unijela je toplinu i blagdansku čaroliju, dok su elegantne, duge trake dale svečani karakter. Kombinacija zlatnog stalka, prirodnih tonova vijenca i baršunaste mašne čini ovaj adventski aranžman pravim umjetničkim djelom.