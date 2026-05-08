Ana Gruica Uglešić živi s jasnim ciljem - pomoći onima kojima je najpotrebnije

U vremenu kada su solidarnost i zajedništvo važniji nego ikad, Ana Gruica Uglešić otišla je korak dalje i osnovala humanitarnu udrugu Hu GrU.

Dugi je niz godina aktivna u zajednici, pomaže, sakuplja i osvještava javnost oko individualnih potreba djece, odraslih, ali i cijelih obitelji kojima je pomoć potrebna. Sada je osnovala svoju humanitarnu udrugu, Hu GrU.

Pod egidom „Bitno da su djeca dobro“ udruga će biti fokusirana na pomoć djeci, samohranim i zlostavljanim majkama, te nastavlja neposredno i transparentno pomagati i rješavati stvarne potrebe, od sakupljanja novčanih donacija za operacije koje život znače do edukacije mladih, promocije zdravlja kroz kulturu i sport.

Anu javnost zna kao vrhunsku kazališnu glumicu, nagrađivanu nebrojeno puta od struke i gledatelja, kineziologinju koja promovira zdrav život, ali ono što mnogi ne znaju je činjenica da je ona i poslovna žena. Sa svojim suprugom Boranom, osmislila je Uglešić Health & Care centar, smješten u Dugopolju, prvi takve vrste u jugoistočnoj Europi koji će se brinuti za osobe starije dobi, a u čijim će prostorima biti i njihova nadaleko poznata poliklinika za mentalno zdravlje.

Pri razvoju vizije centra odlučili su da će osnovati humanitarnu udrugu koja će biti smještena u prostoru centra, imat će svoje prostorije i skladišta u kojima će se sakupljati sve, od hrane do namještaja, te da će svake godine centar udruzi Hu GrU donirati 10 posto neto dobiti za pomaganje drugima.

„Naša želja nije samo pomoći, nego biti uz djecu, majke – vidjeti ih, čuti i reagirati kada je to najpotrebnije. Svaki dan dođe nova, teška priča koja nas uči poniznosti i zahvalnosti. Zaista nema ništa ljepše do osmijeha na licu djeteta. Neprocjenjivo. I zato idemo i nećemo stati “- rekla je Ana.