Amerikanac u Zagorju: Kuću od 5000 eura pretvorio u dom i otkrio koliko je uložio u obnovu

Od nedvršene kuće za pet tisuća eura do projekta vrijednog više od 150.000 eura. Justus Reid je završio svoju viralnu priču, otkrio koliko je sve koštalo i najavio idući, još veći pothvat u srcu Zagorja

Američki influencer Justus Reid, čija je avantura obnove kuće u Zagorju postala jedan od najpraćenijih internetskih serijala, nakon jedanaest mjeseci napornog rada i 104 video nastavka napokon je objavio kraj projekta. Ono što je započelo kao kupnja zapuštenog objekta za svega pet tisuća eura, preraslo je u priču o entuzijazmu, zajedništvu i nevjerojatnoj transformaciji koja je privukla stotine tisuća gledatelja. No, završetak radova na jednoj kući za Reida je označio tek početak nove, još veće priče.

Od zaboravljene ruševine do viralnog doma

Kada je prvi put ušao u kuću smještenu duboko u šumi Krapinsko-zagorske županije, zatekao je prizor koji bi mnoge obeshrabrio. Objekt je bio bez struje i vode, krov je prokišnjavao, a prilazni put bio je gotovo neprohodan. Ipak, Reid je u ruševini "koju je progutala šuma i zaboravilo vrijeme" vidio potencijal. Kroz gotovo godinu dana, njegova publika pratila je svaki korak: od čišćenja terena i prvih građevinskih zahvata do finih radova i uređenja okućnice.

Justus_Reid/YouTube

Posljednji tjedni bili su posvećeni detaljima. Posebna je pažnja pridodana prostoru za ložište, smještenom tik uz liticu, koji je osiguran masivnim zidovima. Velik posao bilo je i uređenje pristupne ceste, u čemu su mu, kao i mnogo puta tijekom projekta, pomogli susjedi. Upravo je ta suradnja s lokalnom zajednicom postala zaštitni znak serijala, podsjećajući mnoge na duh zajedništva koji polako nestaje.

Justus_Reid/YouTube

Kao simboličan kraj, Reid je ispunio i osobno obećanje: nakon jedanaest mjeseci, obrijao je dugu bradu i ošišao se, što je bio njegov zavjet da neće mijenjati izgled dok kuća ne bude gotova.

Konačni račun: Koliko je uloženo u zagorsko imanje?

U dugoočekivanom dokumentarcu koji sažima cijeli projekt, Reid je odgovorio na pitanje koje je najviše zanimalo njegove pratitelje: koliko je sve na kraju koštalo? Iako je početna investicija bila samo 5000 eura, u obnovu je uložio oko 70.000 eura vlastitog novca, čime se ukupni trošak popeo na 75.000 eura. "Najviše sam novca izdvojio na kamen, a zatim na radnike. Mnogi su bili uvjereni da su mi susjedi pomagali besplatno, ali to nije bila istina", pojasnio je, dodavši da su mu bez naknade pomagali samo u početku.

Reid je naglasio kako će budući radovi, poput potpunog dovršetka ceste te priključenja na struju i vodu, podići njegovu osobnu investiciju na otprilike 100.000 eura.

Justus_Reid/YouTube

Kraj jedne i početak nove ere: "Kupio sam još tri objekta"

Iako je kuća sada spremna za uživanje i druženje s prijateljima, što joj je i namjena, Reid ne namjerava stati. Na opće iznenađenje, na kraju videa je otkrio kako je u blizini kupio još tri objekta. Četiristo metara dalje, kroz šumu, kupio je kuću za 5000 eura, nedaleko od nje još jednu manju za 3000 eura, a u susjedstvu i treći, veći objekt za 8000 eura.

Ovaj potez potvrdio je ono što njegovi pratitelji već dugo osjećaju: Justus Reid nije samo turist, već netko tko je u Zagorju pronašao svoj dom. Svoju je popularnost na Balkanu stekao videom o legendarnom Yugu 45. Sada, s tri nova projekta pred sobom, jasno je da se njegova hrvatska priča nastavlja. "Što ću napraviti s njima? Morat ćete pratiti da vidite što slijedi", poručio je zagonetno, ostavljajući svoju publiku u nestrpljivom iščekivanju novih 100 nastavaka zagorske avanture.