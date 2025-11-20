Advent se vraća na Stross, uz blagdanska jela s potpisom i odlične bendove svaki dan

Gornjogradska adventska priča počinje 27. studenoga, traje do 7. siječnja iduće godine i otkriva iznenađenja svakoga dana

Advent kod Matoša, jedan od najdražih advenata Zagrepčana, vraća se na istočnu stranu Strossmayerovog šetališta i s nestrpljenjem čeka da Zagrepčane i goste odvede u dobra stara vremena adventskog slavlja i obiteljske idile. Za dva tjedna donedavno zaboravljeni Gornji grad ponovno oblači svoje adventsko ruho, pali blagdanske lampice i stvara doživljaj prave adventske romantike. Baš kao nekada.

Svega nas deset dana dijeli od početka zagrebačke adventske priče, a ekipa Caffe de Matoša se, nakon prošlogodišnjeg sjajnog Legendarnog Adventa na Trgu bana Jelačića, vraća svojoj izvornoj lokaciji, u društvo hrvatskog književnika A.G. Matoša, spremna da stvori novu čaroliju na zagrebačkom najromantičnijem šetalištu. Uz predivne crvene kućice, zlatne zvjezdice, najslikanije foto punktove, tisuće lampica i nezaboravne detalje, očarat će svakog tko odluči osjetiti dašak starog romantičnog Zagreba kakav je nekad bio. Gornjogradska adventska priča počinje 27. studenoga, traje do 7. siječnja iduće godine i otkriva iznenađenja svakoga dana.

Kada se službeno upale gradske adventske lampice, u subotu 29. studenoga, šetnica će zablistati u punom sjaju uz zarazne plesne ritmove odličnog Cubisma kojeg ne smijete propustiti i neodoljive mirise hrane i zimskih napitaka za koje će se pobrinuti sedam vrhunskih ugostitelja. Izdvojen od donjogradske vreve i prometa, bit će to pravi tulum za sve kojima prevelika gužva ide na živce i vole divan pogled na grad s visine.

Jeste li za nešto 'na žlicu'? Može!

Iako su kobase, već tradicionalno, zaštitni znak adventa, kod Matoša će se pronaći ipak i nešto drugačije. Hrana i pića s potpisom domaćih chefova i koktel-majstora bit će pravi mamac za gurmane i istinske hedoniste! Iza brenda Kult plave kamenice stoji vrhunski chef Mario Mandarić koji će vas sigurno oduševiti Marketinškim uslugama i Pozitivnim člankom. Ne, nije to tipfeler, već nazivi izdašnih porcija junećeg gulaša s krumpirom, vrhnjem, vlascem i prženim lukom, odnosno pohane piletine s pomfritom, topljenim chedarom, BBQ umakom, prženim špekom i prženim lukom. Tradicionalnim domaćim okusima i klasičnoj comfort hrani chef Mario daje svoj prepoznatljiv, moderan twist i elegantnu prezentaciju. Na žlicu i toplo, baš kao iz kuhinje (moderne) bake.

S dalekog juga, iz Dubrovnika, dolazi ekipa Kenova čije hrskave krokete punjene šporkim makarulama i sirom i s preljevom od prošeka (Ragusa šporki kroketi) morate probati! Dundo pak donosi raštiku punjenu svinjetinom (suhom i pečenom) u tostiranom pecivu s umakom od hrena ili crvenim paprikama. Zimske klasike koje svi volimo ponudit će Hampy Lab: slatke ili slane langoše (a.k.a. poderane gaće) i sočne, domaće bučnice. Kako bi vas dodatno zagrijali, pripremit će i spicy napitke prigodnih naziva – Matošev pir, kojemu je baza šljivovica i Krvavi most u kojemu se skriva gin. Klasične adventske specijalitete u novom ruhu nudi ZAP Dog: ZAP Frenchie skriva domaću kobasu u brioche pecivu s topljenim raclette sirom i mirisnim gljivama, češnjakom i peršinom, dok se u ZAP Creamy Corn Dogu nalazi domaća hrenovka s kremastom kukuruznom kremom, ribanim cheddarom i prženom slaninom u friškom brioche pecivu. Savršeni comfort bite s nogu!

Kako bez slatkoga nema ni pravog Adventa, u kućici Costa's sve ljubitelje zimskih slastica čekaju tradicionalne, najfinije domaće fritule s raznim preljevima i posipima te klasik – germknedle punjene šljivama u toplim umacima i dodacima od pistacija do kave. Ekipa iz kućice Moose pobrinut će se da vas dobro ugrije toplom čokoladom u neodoljivim varijacijama kao što je oreo, cherry liker ili nutella te austrijski tradicionalnim Treml punčem s pečenom jabukom, cimetom, borovnicama i vanilijom, uz svoje već naveliko poznate sočne burgere.

Onima koji preferiraju u svojim čašama imati nešto domaće, Blend bar poznatog koktel-majstora Filipa Lipnika ima rješenje u vidu svoje dvije prefine inačice: Winter Bloom s pelinkovcem, tonikom, limunovim sokom, marakujom i cimetom te voćna Pinky Vilja, odnosno topla viljamovka s pireom od krušaka, sirupom od cimeta i jabuke te limunovim sokom! Naravno, bit će kod Matoša i kuhanoga vina i pjenušaca, takvi klasici se ne propuštaju u hladnim zimskim danima i noćima.

Ništa bez glazbe!

U suradnji s udrugom Glazbena kuća, svjetla Matoševe pozornice uvijek će biti upaljena i mikrofoni uključeni jer na Gornji grad dovodi mlade, iznimno talentirane bendove i izvođače baš svaki dan! U kombinaciji s poznatim DJ-ima Stankom Bondžom i Oskyjem te svima znanim bendovima kao što su Cubismo, Songkillers, Dino Dvornik Tribute Band i Tom & The Twisters, davat će ritam i veselu glazbenu podlogu adventskom uživanju na Gornjem gradu.

